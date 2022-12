Lapualta kotoaan marraskuussa lähtenyt 16-vuotias Rasmus Takaluoma on ollut kadoksissa yli kuukauden.

16-vuotias lapualainen Rasmus Takaluoma on ollut kateissa yli kuukauden.

Takaluomaa on etsitty etenkin Lapualla, mutta katoamista on selvitetty myös laajemmin Etelä-Pohjanmaalla. Katoamisesta on uutisoitu paljon ja poliisille on tullut suhteellisen paljon vihjeitä Takaluoman katoamispäivän liikkeistä.

HS selvitti, mitä kadonneen Takaluoman liikkeistä tiedetään.

Lähti kaverin kanssa Alajärvelle

Takaluoma lähti kotoaan Lapualta 11. marraskuuta. Poliisin mukaan varmaa on, että hän lähti kaverinsa kanssa Alajärvelle.

Poliisi on jututtanut kyseistä kaveria, mutta mitään katoamiseen vaikuttanutta yksityiskohtaa ei selvinnyt, kertoo tutkinnanjohtaja rikoskomisario Harri Teivaanmäki.

” ”Ei ole tiedossa, että hän olisi ilmaissut halua kadota.”

Poliisi ei kommentoi yksityisyydensuojaan vedoten mahdollisia riitoja ennen katoamista. Sama pätee muun muassa perhe- ja seurustelusuhteita koskeviin kysymyksiin.

”Sen tyyppistä ei ole tiedossa, että hän olisi ilmaissut halua kadota”, Teivaanmäki sanoo.

Takaluomalla on ollut käytössään pankkikortti. Sitä ei ole kuitenkaan käytetty 11. marraskuuta jälkeen. Tätä edeltävistä nostotapahtumista poliisi on hankkinut valvontakameroiden kuvaa ja varmistanut, että hän on todella tehnyt itse katoamistaan edeltävät käteisnostot.

”On tietenkin erikoista, ettei hän ole käyttänyt korttiaan.”

Kahakka Lapuahovissa

Alajärveltä Takaluoma palasi Lapualle.

Takaluoman illanvietossa on monia aukkoja. Vain vierailu lapualaisessa ravintola Lapuahovissa on pystytty varmistamaan.

Ravintolan yrittäjä Zafer Demir kertoi Ilkka-Pohjalaiselle marraskuun lopulla, että alaikäinen Takaluoma on päässyt sisään näyttämällä väärennettyä henkilökorttia. Hänelle ei lehden mukaan kuitenkaan anniskeltu ravintolassa. Vierailu jäi enemmänkin piipahdukseksi, joka loppui Takaluoman poistamiseen ravintolasta.

Iltaa ravintolassa vietti Ilkka-Pohjalaisen tietojen mukaan vapaailtaa viettänyt poliisi, jonka kanssa Takaluoma päätyi yöllä jonkinlaiseen kahakkaan. Valtakunnans­yyttäjän toimisto on aloittanut esitutkinnan paikalla tapahtuneesta epäillystä pahoinpitelystä. Jutussa on kaksi epäiltyä, joista toinen on poliisi.

Lähti kohti kotia

Viimeinen varma havainto Takaluomasta on ravintolan ulkopuolelta. Lapuahovin videotallenteista näkyy, että Takaluoma poistuu ravintolasta.

”Hän lähti kohti kotia. Suunta on myös kohti jokea, hänen kotimatkansa kulkee Lapuanjoen vartta pitkin”, Teivaanmäki sanoo.

Takaluoma ei kuitenkaan saapunut kotiin. Vanhemmat tekivät hänestä katoamisilmoituksen sunnuntai-iltana 13. marraskuuta.

Maanantaina 21. marraskuuta poliisi julkaisi kuvan kadonneesta ja pyysi hänestä yleisövihjeitä. Teivaanmäen mukaan harkinta kadonneen nimen ja kuvan julkaisemisesta on tehty yhdessä omaisten kanssa.

Täysi-ikäisellä on oikeus kadota myös omaisiltaan. Alaikäisen kohdalla tilanne on erilainen, sillä vanhemmilla on oikeus tietää, missä lapsi on.

Julkisuudessa on ihmetelty sitä, miksi tiedote julkaistiin näinkin pitkällä viiveellä.

Teivaanmäki kommentoi yleisesti, että vaikkei Takaluoman katoamisessa ole tällä hetkellä syytä epäillä rikosta, on rikoksen mahdollisuus silti otettava huomioon muun muassa asiasta tiedottamisessa.

Poliisikoira haisteli Lapuanjokea

21. päivä alkavalla viikolla poliisi aloitti maastoetsinnät. Poliisi teki lähietsintöjä Lapuahovin ympäristössä, Takaluoman kotiosoitteen ympäristössä ja näiden välisellä matkalla.

”Etsimme vaatekappaleita tai joitain merkkejä hänestä. Mitään ei löytynyt”, Teivaanmäki sanoo.

Maastoetsinnöissä oli myös apuna drone, jolla tarkastettiin rakennusten kattoja. Maastoa tutkinut poliisikoira haisteli Lapuanjokea.

”Joen tarkastimme tapahtumapaikalta alavirtaan.”

1. joulukuuta etsinnät päätettiin tuloksettomina. Maastoetsintöjä ei ole tehty muualla, sillä varmoja havaintoja Takaluomasta ei ole muualla tehty.

Poliisi on kehottanut kiinteistöjen omistajia tarkastamaan epäaktiivisessa käytössä olevia rakennuksia, joihin pääsee sisään.

”Alue on taajamaa, jossa liikkuu paljon ihmisiä. Kyllä joku olisi tehnyt havainnon, jos jotain poikkeavaa olisi nähty.”

” ”On yhä epätodennäköisempää, että hän löytyy elossa.”

Piilossa vai kuollut

Poliisi on tehnyt vihjeiden perusteella muutamia kotietsintöjä. Teivaanmäki ei kommentoi tarkkaa etsintöjen lukumäärää eikä sitä, kenen luona etsintöjä on tehty.

Käytännössä kyse on ollut sen tarkastamisesta, oleskeleeko Takaluoma jonkun tuttunsa luona.

”Kotietsintöjä voidaan poliisilain perusteella tehdä, jos henkilön voidaan erityisen pätevin perustein olettaa löytyvän.”

Poliisin mukaan on mahdollista, että Takaluoma löytyy kuolleena.

”Jos hän piilottelee, hän piilottelee todella hyvin. Kun aikaa kuluu, on yhä epätodennäköisempää, että hän löytyy elossa.”

Hän haluaa kuitenkin painottaa, että poliisin myötätunto on omaisten puolella

”Tuska on ymmärrettävää ja toivomme, että poika löytyisi.”

300 vihjettä

Poliisi on saanut yli 300 Takaluomaan liittyvää vihjettä. Niiden osalta, jotka on käyty läpi, ei ole ilmennyt tähän mennessä mitään ratkaisevaa.

”Vihjeet ovat maan ja taivaan väliltä. Kaikki eivät ole luotettavia, mutta osa on sellaisia jotka pitää tutkia”, Teivaanmäki sanoo.

Vihjeissä toistuva teema on Takaluoman näkeminen katoamisen jälkeen.

Sosiaalisessa mediassakin erilaisia havaintoja Takaluomasta on jaettu lukuisia. Joidenkin mukaan hänet oltaisiin nähty Seinäjoella Kasperin suunnalla, joidenkin mukaan matkalla kohti Seinäjoen kauppakeskus Ideaparkia. Poliisi ei ole pystynyt vahvistamaan näistä havainnoista yhtäkään.

Poliisille tulleissa vihjeissä toistuu kertoma siitä, että Takaluoma oltaisiin nähty kaupassa. Näitä vihjeitä on tullut ympäri Suomen, mutta suurin osa havainnoista sijoittuu Lapualle, Seinäjoelle ja Alajärvelle. Poliisi on tarkastanut vihjattujen kauppojen valvontavideoita, mutta yksikään ei ole johtanut Takaluoman tunnistamiseen.

”Meidän käsityksemme mukaan on kuitenkin epätodennäköistä, että hän olisi muualla Suomessa.”

Poliisi pyytää yhä niin sanottuja varmoja havaintoja Takaluomasta. Poliisi käy läpi kaikki vihjeet ja selvittää jopa tiedonmuruset, Teivaanmäki sanoo.

Lisäksi poliisi puhuttaa yhä Takaluoman kanssa katoamista edeltävinä päivinä tekemisessä olleita.