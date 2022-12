Ähtärin pandojen pelastamiseksi käynnistyi uusi varainkeruukampanja, mutta eläinpuiston ahdinkoon sillä ei ole vaikutusta. Ensi kesän 50-vuotisjuhlia saatetaan viettää ilman pandoja.

Pandojen tulevaisuus Ähtärin eläinpuistossa näyttää yhä epävarmalta. Jos puiston talousongelmia ei saada korjattua, edessä saattaa olla pandoista luopuminen – ja todennäköisimmin palautus Kiinaan.

Pandojen tukemiseksi käynnistyi äskettäin varainkeruukampanja, jonka avulla kerätään rahaa pandojen suojeluohjelman jatkumiseksi Suomessa. Varainkeruukampanjan taustalla on eläinpuiston kannatusyhdistys Vieraile ja välität ry.

Ähtärin eläinpuisto on rämpinyt talousvaikeuksissa jo useamman vuoden. Eläinpuistoyhtiöiden oma pääoma on miinuksella, ja velkaa niillä on useita miljoonia euroja.

Eläinpuiston taloutta rasittavat osaltaan pandat ja Kiinalle niistä maksettavat lajiensuojelumaksut. Yksin jo pandojen syömä bambu maksaa eläintarhalle yli 200 000 euroa vuodessa.

Tästä syystä pandojen palauttaminen Kiinaan on ollut useamman kerran esillä. Aiemmin tänä vuonna Ähtärissä odotettiin, että naaraspanda Lumille syntyisi pentu, mutta raskausyritys päättyi pettymykseen.

Ähtärin kaupunginjohtaja Jarmo Pienimäki vakuuttaa, ettei eläinpuistoa päästetä konkurssiin.

”Eläinpuistolla on niin keskeinen merkitys Ähtärin elinvoimalle, että luonnollisesti tulemme kaikilta osin huolehtimaan, että yhtiö ei konkurssiin päädy.”

Pienimäen mukaan Ähtärin, sekä kaupungin että eläinpuistoyhtiön hallituksen, virallinen kanta on, että pandat palautetaan Kiinaan ennemmin kuin yhtiö päästetään konkurssiin.

”Palautus on se viimeinen vaihtoehto ennen konkurssia. Pandat lähtevät kyllä, jos se sitä edellyttää. Emme jätä tekemättä sitäkään toimenpidettä.”

Pandojen palauttaminen on ollut keskusteluissa kaupungissa tänä syksynä. Ähtärin kaupunki omistaa eläinpuistosta noin 99 prosentin osuuden.

”Emme halua heilutella sitä uhkana. Totta kai haluamme asian toisella tavoin ratkaista, mutta 50-vuotiasta yhtiötä emme anna näiden upeiden eläinten taloudellisesti suistaa raiteiltaan.”

Ähtärin eläinpuisto viettää 50-vuotisjuhliaan ensi kesäkuussa. Pienimäki on varma, että juhlat tulevat. Pandojen Lumin ja Pyryn mukana olo niissä sen sijaan ei ole täysin varmaa.

Ähtärin eläinpuiston toimitusjohtaja Arja Väliaho oli kaupungin tarkastuslautakunnan kuultavana maanantaina.

Kyse oli Väliahon mukaan tavanomaisesta vuosittaisesta kuulemisesta. Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Jukka-Pekka Kiilunen (kok) ei halunnut kommentoida HS:lle kuulemisen sisältöä.

Väliahon mukaan ratkaisuja talousvaikeuksiin haetaan akuutisti koko ajan. Muutosneuvotteluissa alkusyksystä henkilökuntaa lomautettiin, ja nyt toiminta pyörii vähimmällä mahdollisella työntekijämäärällä.

”Työtä on tehty, mutta mitään päätöksiä ei ole tehty. Niistä tiedotetaan heti, kun on kerrottavaa. Sydämestäni toivon, että löydämme ratkaisun.”

Yhtiö on käynyt neuvotteluja lukuisten yksityisten rahoittajatahojen kanssa, mutta apua ei ole tähän mennessä löytynyt.

”Nykyiseltä rahoituspohjalta yhtälöä ei kestävästi saada ratkaistua. Isoin haaste on pandojen rahoitus”, sanoo Pienimäki.

Vaihtoehtoina on yhä saada rahoitusta erilaisista säätiöistä, yhdistyksistä tai yrityksistä – myös yksityisiltä, Kiinan markkinoilla toimivilta yrityksiltä tai valtiolta mahdollisuuksien mukaan.

”Perusteetonta ei olisi sekään, että valtio voisi mukana olla. Kysymys on monelta osin myös valtioiden välisestä diplomatiasta ja yhteistyösuhteista.”

Inflaatio ja erityisesti energian hinnannousu on kurittanut Ähtärin eläinpuiston taloutta kovalla kädellä tänä vuonna. Isoja kiinteistöjä hallinnoivan eläinpuiston kulut ovat kasvaneet entisestään.

”Ihmiset ovat varovaisia matkustuspäätöksen tekemisessä ja rahankäytössä, ja sekin vaikuttaa meidän toimintaan”, Väliaho sanoo.

