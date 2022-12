Kun pikkukoira jää isomman hampaisiin, jälki on rumaa – Hoidoista syntynyt jopa 10 000 euron laskuja

Riihimäellä ison koiran hyökkäyksen kohteeksi joutunut Bella jouduttiin omistajansa mukaan lopettamaan. Bellalla on monia kohtalotovereita.

Eläinlääkäriasemilla hoidetaan joskus koiria, joita lajitoveri on syystä tai toisesta päässyt puremaan pahoin. Kuvassa koiria tutustumassa toisiinsa Helsingin Rajasaaren koirapuistossa vuonna 2016.

Eläinlääkäriasemilla hoidetaan säännöllisesti toisen koiran puremiksi joutuneita koiria. Usein purruksi tulleen koiran vauriot ovat lieviä, mutta joskus lajitoveri aiheuttaa koiralle vaikeitakin vammoja.

Joskus niin vaikeita, että koira joudutaan lopettamaan. Vakavimmin loukkaantuneet koirat eivät selviä edes eläinlääkäriin saakka.

HS kertoi Riihimäellä marraskuun lopussa sattuneesta tapauksesta, jossa omistajaltaan karannut iso koira hyökkäsi kääpiökoiriin kuuluvan havannankoiran kimppuun ja puri tätä pahoin. Havannankoira sai omistajansa mukaan vakavia vammoja ja jouduttiin lopettamaan.

Koiran vammat ovat yleensä sitä vakavampia, mitä mitä isompi koira on purijana ja mitä pienempi koira tulee purruksi, kertovat eläinlääkärit Johanna Ranta ja Karoliina Sistonen.

Ranta työskentelee Yliopistollisessa eläinsairaalassa Helsingin Viikissä. Sistonen työskentelee teho- ja päivystysosastolla Espoon Eläinsairaalassa, joka kuuluu Evidensia-eläinlääkäriketjuun.

”Vakavimmat tilanteet syntyvät silloin, kun pureva koira on isokokoinen ja purruksi tullut koira on kääpiörodun edustaja tai muuten pienikokoinen. Isolla koiralla on paljon puremavoimaa, ja sen leukojen väliin mahtuu tärkeitä rakenteita”, Ranta sanoo.

”Se pystyy puremaan esimerkiksi molemmin puolin päätä tai rinta- tai vatsaonteloa, jolloin syntyy merkittäviä vammoja tärkeisiin elimiin. Se on kaikista vakavin tilanne, mitä me usein näemme.”

Syvälle ulottuvat puremat voivat vaurioittaa koiran vatsa- tai rintaonteloa ja niiden elimiä. Pahoin purruilla koirilla voi olla myös luunmurtumia, sijoiltaan menneitä niveliä tai repeytyneitä lihaksia. Voi syntyä laajoja kudostuhoja ja vakavaa verenvuotoa. Myös silmävammoja esiintyy.

”Joissain tapauksissahan purtu eläin ei selviä edes eläinlääkäriin. Jos iso koira on päässyt puremaan hyvin pientä koiraa, ja etenkin jos pureminen kohdistuu pään tai kaulan alueelle, tyypillisesti se on siinä eikä oikein mitään ole tehtävissä”, Sistonen sanoo.

Eläinlääkäreiden mukaan vakaviakin vaurioita pystytään silti usein hoitamaan. Vakavat vammat vaativat kuitenkin moninaista, intensiivistä ja pitkäaikaista hoitoa, mutta lopulta moni koira kuntoutuu.

”Mutta jos tulee hyvin vakavat vauriot, voi olla, että hoidosta huolimatta koira menehtyy hoidon aikana. Pääsääntöisesti pystytään kyllä hoitamaan”, Ranta sanoo.

Purematapauksia tulee eläinlääkäreiden hoitoon säännöllisesti. Niiden tarkasta lukumäärästä ei kuitenkaan ole tietoa, sillä purematapauksia ei erikseen tilastoida.

Ranta ja Sistonen toteavat, että koirien määrä on lisääntynyt, joten mahdollisuuksia erilaisiin kohtaamisiinkin on paljon. Koska koiria on enemmän, purematapauksiakin saattaa olla määrällisesti enemmän.

”Ja korona-aikana pentujen sosiaalistaminen ei ole ollut välttämättä ideaalia, koska on pitänyt olla paljon kotona. Se voi lisätä potentiaalia tällaisiin riskeihin”, Karoliina Sistonen sanoo.

”Somen kautta nämä tapaukset myös helpommin leviävät ja niistä puhutaan. On sinänsä hyvä, että niistä puhutaan. Jospa se saisi ihmisiä ajattelemaan sitä, että pyrittäisiin välttämään tilanteita, missä tällaista voi sattua. Varsinkin, jos itsellä on iso koira, ja vaikka se olisi kilttikin, on hyvä pitää mielessä, että ne ovat kuitenkin eläimiä ja kaikennäköistä voi sattua.”

Vaikka pahoin loukkaantuneitakin koiria pystytään hoitamaan, joidenkin kohdalla vammat ovat niin pahoja, että koira joudutaan lopettamaan.

Joskus koiran eutanasiaan päädytään, koska vaativan hoidon kustannukset kasvaisivat liian suuriksi. Vakavien ja moninaisten vammojen hoito maksaa usein useita tuhansia euroja.

”Aika nopeasti se tuhat euroa kyllä ylittyy. Jos puhutaan useista vakavista vammoista ja usean päivän tehohoitojaksoista, kustannuksissa mennään 5 000–10 000 euron välille”, Sistonen sanoo.

Fyysisten vaurioiden lisäksi lajitoverin hyökkäys saattaa jättää koiraan myös henkisiä vaurioita.

Se riippuu koiran luonteesta ja tilanteesta. Sistosen mukaan jollain koiralla aggressiivinen hyökkäys voi vahvistaa pelkoa lajitovereita kohtaan, kun taas toinen koira vaikuttaa selviävän välikohtauksesta ilman sen kummempia traumoja.

Purematapaukset liittyvät useimmiten tilanteisiin, joissa ainakin toinen koirista tai molemmat ovat olleet irti.

Johanna Rannan mukaan kahden koiran välillä on saattanut olla jo aiemmin kärhämää, joka päättyy pahempaan välienselvittelyyn ilman, että kumpaankaan koiraan liittyy muita ongelmia.

”Joskus koiralla voi olla historiassakin aggressiivista käytöstä muita koiria kohtaan eikä tarvita isompaa ärsykettä, että se reagoi toiseen koiraan käymällä päälle. Tilanteet ovat vaihtelevia”, Ranta sanoo.

Rannan mukaan purematapauksilta vältyttäisiin osittain jo siten, että koiranomistajat tiedostaisivat paremmin erilaiset riskit.

”Ehkä paljon ratkaisisi jo se, että koirat eivät olisi vapaana paikalla, jossa liikkuu paljon paljon entuudestaan tuntemattomia koiria. Ja että tuntee hyvin oman lemmikkinsä, ja että peruskoulutus on hoidettu sillä tavalla, että koira on hallinnassa”, hän sanoo.

Ranta muistuttaa, että jo koiran ottoa suunnitellessa pitäisi tiedostaa eri koirarotujen ominaisuudet ja sen, millaista pitoa ja koulutusta rotu vaatii.

”Rotuja on jalostettu tiettyihin käyttötarkoituksiin, joten niissä on olemassa geneettinen alttius tietyntyyppiselle toiminnalle.”