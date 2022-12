Ukrainalaiset ja puolalaiset työntekijät ovat tehneet jopa 250 tuntia töitä kuukaudessa, ja heille on maksettu muun muassa liian pieniä ylityökorvauksia.

Kuopiolaisella työmaalla on paljastunut törkeä alipalkkaus, jossa ulkomaalaisille työntekijöille on maksettu liian vähän palkkaa, kertoo Rakennusliitto tiedotteessaan.

Työntekijät ovat kotoisin Puolasta ja Ukrainasta.

Kyseessä on pääurakoitsijana toimivan rakennusliike Lapti oy:n työmaa Hannes Kolehmaisen kadulla Kuopiossa. Lapti oy rakentaa paikalle parkkihallia.

Tiedotteen mukaan työmaalla Naulakanta oy -nimisen yhtiön alihankkijana raudoitustöistä vastaavan Finecpol oy:n ulkomaalaiset työntekijät ovat tehneet jopa 250 tuntia töitä kuukaudessa.

Heille on maksettu työstä liian pieniä ylityökorvauksia eikä työehtosopimusten mukaisia yleiskorotuksia ole huomioitu palkoissa. Lisäksi työntekijöille, jotka tekevät Kuopiossa reissutyötä pääkaupunkiseudulta, on jätetty maksamatta päivärahoja.

Yhtenä esimerkkinä alipalkkauksesta on ukrainalainen työntekijä, jonka työsopimuksessa palkaksi oli sovittu 13 euroa tunnissa.

Työsopimus on Rakennusliiton tiedotteen mukaan oletettavasti lähetetty viranomaisille työntekijän oleskelulupaa haettaessa. Työntekijälle on kuitenkin maksettu alle rakennusalan palkkaryhmä yhden vähimmäispalkan, eli alle 10 euroa 35 senttiä tunti. Näin on kierretty viranomaisen työlupamenettelyä.

Puolalaisomisteinen yritys korjasi Rakennusliiton ilmoittamat puutteet. Työntekijöiden saatavien bruttosummaksi tuli lähes 30 000 euroa kahdelta kuukaudelta.