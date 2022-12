Suomen valtio pohtii parhaillaan tarvetta varmuusvarastojensa koon kasvattamiseen. Syynä on Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa ja poliittisen tilanteen kireys eri puolilla maailmaa.

Huoltovarmuuskeskus (HVK) kertoi viime maanantaina, että se käynnistää viljan lisähankinnan valtion varmuusvarastoihin. Hankinnan kokonaismäärä vastaa viljan noin 2,5 kuukauden keskimääräistä kulutusta Suomessa.

Lisähankinnan perusteena kerrotaan olevan halu vahvistaa ”pitkän aikavälin varautumista haastavassa globaalissa tilanteessa”.

HVK:n mukaan Venäjän hyökkäys Ukrainaan on horjuttanut kansainvälisiä viljamarkkinoita. EU:n komissio arvioi, että EU:n viljavarastot voivat kutistua lähes viidenneksen vuosina 2022–2023.

Nyt tehtävällä lisähankinnalla kasvatetaan viljan varmuusvarastojen koko noin 8,5 kuukauden normaalikulutusta vastaavaksi määräksi.

Työ- ja elinkeinoministeriö on jo myös käynnistänyt valmistelun valtioneuvoston uutta niin sanottua huoltovarmuuspäätöstä varten. Päätöksenteko siitä jää seuraavan hallituksen kontolle.

Huoltovarmuuspäätös uusitaan noin viiden vuoden välein. Valtioneuvosto määrittelee siinä muun muassa sen, kuinka paljon valtion varmuusvarastoissa pitää olla viljaa ja öljyä.

Huoltovarmuuskeskuksen operatiivisen osaston johtaja Jaakko Pekki pitää erityisesti tässä tilanteessa erittäin hyvänä, että valtioneuvoston päätös huoltovarmuuden tavoitteista on valmisteilla.

”Varmasti yleissuuntaus kiristyneessä turvallisuustilanteessa on se, että varastoja kannattaa ja on tarpeen pyrkiä mahdollisuuksien mukaan nostamaan tässä ympäristössä”, Pekki sanoo.

Huoltovarmuuskeskuksen operatiivisen osaston johtajan Jaakko Pekin mukaan valtion varmuusvarastojen kokoa kannattaa suurentaa.

HVK tekee yhdessä yritysten kanssa systemaattista analyysiä siitä, millaisia vaikutuksia Venäjän toiminnalla ja muuttuneella kansainvälisellä toimintaympäristöllä on eri toimialoihin ja huoltovarmuuteen.

”Olemme tehneet Venäjän muuttuneeseen toimintaan liittyvää vaikutusanalyysia jo viime vuoden joulukuusta lähtien. Meillä rupeaa kyllä olemaan aika selkeä näkemys vaikutuksista ja tarpeista”, Pekki kertoo.

”Vaikka paljon puhutaan Venäjän hyökkäyssodasta, eivät esimerkiksi muut suurvaltakamppailutkaan ole kadonneet mihinkään, vaan ihan samalla lailla ne siellä vaikuttavat, ja niitä tulee seurata. Ilmastokriisikään ei ole kadonnut mihinkään. Siellä on isoja asioita, joita pitää analysoida ja arvioida niiden vaikutuksia ja tarvittavia ja tarkoituksenmukaisia varastotasoja.”

Viljan lisäostoa valtion varmuusvarastoihin on valmisteltu HVK:ssa jo syksystä alkaen. Hankinta rahoitetaan valtion budjettitalouden ulkopuolelta eli huoltovarmuusrahastosta. Kyse on kymmenistä miljoonista euroista.

”Ostopäätös oli Huoltovarmuuskeskuksen oma ja liittyy siihen, miten näemme tarpeen pitkällä aikajänteellä. Näemme ihan selvästi, että viljan varmuusvarastoja kannattaa tässä tilanteessa lähteä nostamaan”, Pekki sanoo.

HVK pystyy tekemään päätöksen viljan lisäostoista itsenäisesti, koska valtioneuvoston huoltovarmuuspäätös määrää vain minimitason varastoitavan viljan määrälle.

Huoltovarmuuspäätöksen mukaan varastoissa pitää olla ihmisen ravinnoksi viljaa vähintään puolen vuoden kulutusta vastaava määrä ja esimerkiksi öljyä vähintään viiden kuukauden kulutusta vastaava määrä.

Suomen toimintaympäristön radikaalista muutoksesta kertoo se, että vielä vuoden 2013 lopulla valtioneuvosto päätti, että varmuusvarastoitavan viljan määrä puolitetaan.

Sitä ennen varastoissa piti olla viljaa kokonaisen vuoden kulutukseen, mutta silloisen päätöksen jälkeen enää puolen vuoden kulutukseen.

Vain muutamia kuukausia puolittamisen jälkeen Venäjän miehitti Krimin. Valtioneuvosto ei kuitenkaan muuttanut päätöstä.

HVK:n viljan hankintailmoituksesta ilmenee, että tarkoitus on ostaa nyt noin 100 000 tonnia kauraa, ohraa ja vehnää. Painopiste on erityisesti kaurassa, jonka kulutus on lisääntynyt ja lisääntymässä.

Ostettu vilja on kotimaista. Oston mahdollistaa viime kesän hyvä sato.

Nopealla aikataululla hankittava vilja ei sotke normaaleja kotimaan viljamarkkinoita, vaan se on käytännössä pois Suomen viljan viennistä.

Voimassa oleva huoltovarmuuspäätös määrää varastoitavaksi paitsi ihmisravinnoksi käytettävää viljaa myös viljan kylvöön tarvittavia siemeniä, rehuvalkuaista sekä muita välttämättömiä tuotantopanoksia, kuten lannoitteiden raaka-aineita.

Rehuvalkuainen on käytännössä tuontisoijaa ja rypsi- tai rapsirouhetta sekä jatkossa entistä enemmän kotimaassa kasvatettua hernettä ja härkäpapua.

Leipäviljaa ei ole jouduttu ottamaan varmuusvarastoista kymmeniin vuosiin, mutta siemenviljaa on otettu vuosina 1999, 2005, 2013, 2018 ja viimeksi tänä vuonna.

Valtioneuvosto päätti avata HVK.n siemenviljavarastot keväällä, koska vuoden 2021 sato oli huono ja tuleva kasvukausi piti turvata.

HVK:lla ei ole omia viljan varastosiiloja, vaan se ostaa varastotilaa kaupallisilta toimijoilta kuten viljan myyjiltä.

Suomessa viljan suurin varastokapasiteetti on maatiloilla, mutta niissä ei varastoida huoltovarmuusviljaa. Toiseksi suurin kapasiteetti on valtionyhtiö Suomen viljavalla.

Suomen viljavan omistuksessa on entisen Valtion viljavaraston varastointitoiminnot. Suomen viljavan tehtävänä on vuokrata tätä siilo- ja varastointikapasiteettia kaupallisille toimijoille.

Yhtiöllä on satamaterminaalit Raumalla, Naantalissa ja Loviisassa sekä 19 varastoa eri puolilla Suomea. Suomen viljan viennistä ja tuonnista noin 75 prosenttia kulkee sen varastojen kautta.

Suomen viljavasta kerrotaan, ettei sillä ole virallista tietoa siitä, kuinka suuri osa Suomen varmuusvarastojen viljasta on sen varastoissa, mutta arvio on 80–90 prosenttia. Osa varmuusvarastoviljasta on viljaa käyttävällä teollisuudella.

Etualalla on Suomen viljava -yhtiön viljasiilo. Oikealla näkyy Helsingin telakkaa ja vasemmalla Jätkäsaarta ja Ruoholahtea sekä Salmisaaren voimalaitos.

Työ- ja elinkeinoministeriöstä kerrotaan, että valtioneuvoston uusi huoltovarmuuspäätös on ”ripeyttä vaativa asia”, mutta sen valmistelu vie aikaa, koska Suomessa huoltovarmuudesta vastaa jokainen ministeriö ja viranomainen omalla hallinnonalallaan.

Arvion mukaan uusi huoltovarmuuspäätös valmistuisi runsaan vuoden kuluttua eli viimeistään helmi–maaliskuussa 2024.

Ensimmäiseksi on tarkoitus pohtia, miten nykyinen huoltovarmuuspäätös on toiminut ja millaisia muutostarpeita siinä on, sekä ottaa huomioon Suomen nopeasti muuttunut toimintaympäristö. Yksi mietittävistä asioista on varmuusvarastojen oikea koko.

Valtioneuvoston uudesta huoltovarmuuspäätöksestä on tulossa poikkeuksellisen huolellisesti valmisteltu.

Yksi syy siihen on, että eduskunnassa on parhaillaan käsittelyssä Suomen historian ensimmäinen huoltovarmuusselonteko. Se paaluttaa Suomen huoltovarmuuden strategisia linjauksia aina vuoteen 2030 asti.

Eduskunnan talousvaliokunnan on tarkoitus antaa selonteosta mietintö ensi vuoden alussa. Siitä tulee eduskuntakäsittelyn jälkeen myös valtioneuvoston huoltovarmuuspäätöstä linjaava paperi.