Thaimaan poliisi kertoo tehneensä Suomen viranomaisten pyynnöstä ratsian ihmiskaupasta epäillyn marjayrityksen välittäjän toimistoon. Suomalainen tutkinnanjohtaja ei kommentoi asiaa.

Thaimaan poliisin erikoistutkintayksikkö iski ihmiskaupasta syytetyn suomalaisen Polarican kumppaniyhtiön toimistoon Bangkokissa keskiviikkona. Järeä ratsia järjestettiin Suomen viranomaisten tekemän virka-apupyynnön vuoksi, ja siihen osallistui myös Thaimaan poliisin ihmiskauppaan erikoistunut yksikkö.

Thaimaan poliisi kertoo Suomen viranomaisten olleen mukana järjestämässä iskua.

Thaimaan poliisi kertoo löytäneensä ratsiassa todisteita epäiltyjen varsin härskistä toiminnasta. Poliisin mukaan toimeksiantajat olivat esimerkiksi vieneet thaimaalaisten marjanpoimijoiden passit, kun he olivat tulleet Suomeen.

Tutkijat penkoivat toimiston perinpohjaisesti.

Ratsian kohteena olleen yhtiön omistaa thaimaalainen hieman yli 50-vuotias nainen. Thaimaan poliisi vahvisti, että kyseinen nainen on vangittuna Suomessa. Myös Polarica-yhtiön toimitusjohtaja Jukka Kristo on ollut vangittuna Suomessa, mutta hänet on tällä viikolla vapautettu tutkintavankeudesta.

Molempia epäillään ihmiskaupasta.

HS:n tietojen mukaan nainen on tehnyt Polarican kanssa yhteistyötä useiden vuosien ajan. Ainakin jo vuonna 2015 hänen yhtiönsä välitti poimijoita Suomeen Polaricalle.

Lisäksi vyyhtiin liittyen on ollut vangittuna kolmaskin epäilty: työ- ja elinkeinoministeriön hallitusneuvos Olli Sorainen oli loka–marraskuun taitteessa noin viikon vangittuna, mutta hänet vapautettiin. Poliisi epäilee häntä yhä törkeästä lahjuksen ottamisesta ja törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä.

Thaimaan Poliisin erikoistutkintayksikkö ja ihmiskauppayksikkö kertoivat ratsiasta ja sen tuloksista yhteisessä tiedotteessaan keskiviikkona.

”Tutkimuksissa löytyi yhtiön asiakirjoja ja Thaimaan työvoimatietoja”, erikoistutkintayksikön apulaisjohtaja Piya Raksakul sanoi Thaimaan yleisradion ThaiPBS:n haastattelussa.

Hän kertoi ThaiPBS:lle lisäksi löytyneen todisteita siitä, että marjojen punnitsemiseen käytettyjä vaakoja oli muokattu, jotta marjat näyttäisivät kevyemmiltä. Näin yhtiön ei olisi tarvinnut maksaa poimijoille todellista hintaa.

Toimistosta löytyi läjittäin yhtiön asiakirjoja.

Raksakulin mukaan todisteet viittaavat siihen, että poimijoita on tarkoituksella huijattu. Heiltä oli veloitettu 50 000 Thaimaan bahtia eli noin 1 350 euroa kattamaan matkakustannuksia ennen lentoa Suomeen.

Tämän kustannuksen poimijat saivat yhtiöltä velaksi. Thaimaan poliisin mukaan velkaa käytettiin pitämään poimijat toimeksiantajien kontrollissa.

”Suomeen tullessa heidän passinsa otettiin pois, ja heidät pakotettiin työskentelemään 14–18 tuntia päivässä maksaakseen epäoikeudenmukaista velkaa, joka aiheutui erilaisista liiallisista maksuista”, Thaimaan poliisin erikoistutkintayksikkö ja ihmiskauppayksikkö totesivat tiedotteessa.

Tutkijat kertovat löytäneensä todisteita poimijoiden huijaamisesta teknisinkin keinoin.

Thaimaan poliisi kertoo toimittavansa todisteet Suomen viranomaisille. Thaimaan poliisi kertoi myös epäilevänsä useampien ihmisten liittyvän asiaan Thaimaassa ja pyrkivänsä saamaan heidät syytteeseen.

Ratsiaan osallistui erikoistutkintayksikön lisäksi ihmiskauppayksikkö.

Iskua turvasivat Thaimaan poliisin erikoisjoukkojen edustajat.

HS oli torstaina yhteydessä Thaimaan poliisin erikoistutkintayksikön toimistoon. Yksikön tiedottaja vahvisti, että tiedotteen lisäksi myös ThaiPBS:n uutisessa kerrotut tiedot pitävät paikkansa.

Lapin rajavartiolaitoksen tutkinnanjohtaja Janne Kyllönen totesi HS:lle, ettei kommentoi muiden viranomaisten lausumisia eikä hän vahvista Thaimaasta kerrottuja tietoja. Kyllönen toimii Suomessa toisena tutkinnanjohtajana asiassa.