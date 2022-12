Suomalaiset jouluperinteet ovat löytäneet tiensä Thaimaahan. Kellosalon pariskunta järjesti joulusaunan Hua Hinissa.

THAINYRKKEILIJÄT pelastivat Erkki Kellosalon joulusaunan Thaimaassa.

Hän oli vaimonsa Jintana Kellosalon kanssa perustanut thaimaalais-suomalaisen saunan Thaimaan Hua Hiniin syksyllä 2019. Kohderyhmä olivat turistit.

Sitten tuli virus. Maailma lukittiin. Erkki Kellosalo arveli, että tämä oli tässä.

Pian pariskunta kuitenkin huomasi, että bisnes sujuu yhä. Thaimaalaiset olivat ihastuneet saunaan. Maan pääkaupungista tuli asiakkaita sitä enemmän, mitä enemmän heitä oli käynyt. Tänä jouluaattona Kellosalot järjestivät joulusaunan ensimmäisen kerran, kun pandemia oli ohi.

Bisnes pelastui thainyrkkeilijöiden ansiosta. He olivat alun perin kiinnostuneita terveyshyödyistä.

Erkki Kellosalo nauttii saunamaailmansa yrttihöyryistä.

”Siitä tuli heti hitti. Ensin ne thaimaalaiset boksarit.”

Nucjira Koomrong (vas.) ja Sulawan Koomrong lämmittelevät Kellosalojen Thai Herb Saunassa.

Stake Por Piang -ravintolan omistaja Kan Si-Tammaratin asiakkaista monet ovat skandinaaveja. Hua Hinin pohjoispuolella sijaitsevan ravintolan joulukuusi lienee alueen näyttävimpiä. Se on rakennettu ravintolan pihassa olevan suuren puun ympärille.

”I have a very big puu”, Si-Tammarat sanoo käyttäen puu-sanaa. Hän tuntee suomen kieltä varsin hyvin, sillä on aviossa suomalaisen miehen kanssa.

”Tiedän että Suomessa on niin kaunista, kun on iso joulupuu. Kun olin partiossa, opin, miten tehdään kota.”

Myös kota-sanaa Si-Tammarat käyttää suomeksi. Hän kertoo pyytäneensä työntekijöitään rakentamaan kodan kaltaisen rakennelman puun varren ympärille.

Thaimaalaiseen tyyliin joulupuussa piisaa valoa ja välkettä. Sen säihkeessä suomalainen pariskunta Jukka ja Tea Halmejärvi leikkaavat joulukinkkua. Seisovassa pöydässä on neljä eri kinkkuversiota.

Kan Si-Tammarat esitelee Tea ja Jukka Halmejärvelle kinkkuvalikoimaa.

”Pyritään olemaan joka toinen joulu Suomessa, että anoppi tykkää”, Tea Halmejärvi sanoo.

Täällä päästään valmiiseen pöytään. Jää pois kaupassa hääriminen ja joulustressi. Ei tarvitse mennä joulukärryjen kanssa ruuhkassa”, Jukka Halmejärvi toteaa.

”Joulumieli tulee siitä, kun kumpikin kuristaa toisensa”, Tea Halmejärvi jatkaa virnistäen. Molemmat naureskelevat lempeälle huumorille.

HUA HININ lähirannalla Janne Himanen polskii vaimonsa Araya Himasen kanssa. He pääsevät omaan joulusaunaansa vasta joulupäivän iltana. Aaton pariskunta viettää Hua Hinin rannoilla.

Himaset rakennuttivat kotiinsa Koillis-Thaimaan eli Isaanin pohjoiskolkkaan saunan vastikään.

”Haluaisin, että siellä on semmoista suomitunnelmaa. Isaanin alueella ei ole yhtään saunapaikkaa.”

Janne ja Araya Himanen polskivat jouluaattona meressä.

Himasten sauna on nauttinut suosiota niin paljon, että paikalliset kaverit ovat tarjoutuneet maksamaan 50 Thaimaan bahtia eli noin 1,5 euroa päästäkseen löylyihin.

THAIMAAN turismi on nyt aloittelemassa ensimmäistä sesonkia koronapandemian jälkeen. Kan Si-Tammarat kerto surreensa kaikkien turistiyrittäjien vuoksi.

”Ajattelin, että palaamme dinosaurusten aikaan”, Si-Tammarat sanoo.

Hänen havaintojensa mukaan noin 80 prosenttia alueen ravintoloista joutui laittamaan lapun luukulle koronan vuoksi.

”Palasimme juurillemme. Heräämme juuri nyt. Turisteja tulee paljon.”

JOULU on vahvasti buddhalaisessa Thaimassa vierastuote. Sen kristilliset perut eivät Si-Tammaratin mukaan haittaa lainkaan.

”Tiedämme, miten länsimaalaiset ihmiset ovat hyvin onnellisia joulusta”, hän sanoo.

”Joulu ei alunperin ole thaimaalaisten juhla, mutta me kunnioitamme sitä. Haluamme että kaikki ovat onnellisia. Haluamme kunnioittaa ihmisiä.”

Si-Thammaratin saunassa ei tänä vuonna ollut joulua, mutta ensi vuonna lienee. Lauteita rakennettiin vielä aattoiltana.