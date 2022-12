Parkanon kaupunginjohtaja Jari Heiniluoma on kuollut

Parkanon kaupungintalolla järjestetään torstaina suruliputus.

Parkanon kaupunginjohtaja Jari Heiniluoma on kuollut. Hän oli kuollessaan 58-vuotias.

Heiniluoma kuoli torstaina 15. joulukuuta nopeasti edenneeseen sairauteen Tampereen yliopistollisessa sairaalassa.

Heiniluomaa muistetaan Parkanossa torstaina kaupungintalon suruliputuksella. Kaupunki muistaa Heiniluoman perhettä myös surukukin.

Heiniluoma toimi Parkanon kaupunginjohtajana vuodesta 2013. Sitä ennen hän työskenteli muun muassa Satakunnan ammatti­korkea­koulussa, työ- ja elinkeino­ministeriössä, eduskunnassa ja Euroopan parlamentissa.

”Jari oli persoonana sellainen, että hän oli hyvin pidetty kaupunginjohtaja ja kuntalaisten keskuudessa arvostettu”, sanoo Parkanon kaupunginhallituksen puheenjohtaja Klaus Myllymäki (kesk).

”Ennen kaikkea ajatuksemme ovat nyt hänen perheensä ja lastensa luona.”

Heiniluoma on ollut toukokuusta lähtien tehtävästään virkavapaalla ja työskennellyt Kuntaliiton varatoimitusjohtajan sijaisena. Sijaisuuden oli määrä jatkua vuoden loppuun, minkä jälkeen Heiniluoman oli tarkoitus palata Parkanon kaupunginjohtajaksi.

Toukokuusta alkaen Parkanon vs. kaupunginjohtajana on toiminut Aki Viitasaari. Myllymäen mukaan Viitasaari jatkaa vs. kaupunginjohtajana jo aiemmin sovitusti tammikuun loppuun.

Kaupunginhallitus käsittelee Viitasaaren jatkoa tehtävässä seuraavassa kokouksessaan 19. joulukuuta. Myllymäen mukaan kaupunginjohtajan virka on tarkoitus avata hakuun jollakin aikajänteellä myöhemmin.

”Nyt olemme työntekijöidemme tukena ja muistamme Jarin läheisiä. Uskon, että hänen poismenonsa koskettaa täällä laajasti.”

Jari Heiniluoma oli koulutukseltaan maa- ja metsätieteiden maisteri. Hänellä on kolme lasta.

Aamulehden haastattelussa syksyllä 2019 hän nosti tärkeimmäksi tehtäväkseen kaupunginjohtajana Parkanon ja seudun elinvoiman vahvistamisen sekä toimivien palveluiden ja viihtyisän asuinympäristön kehittämisen.