Suomalaisen rauhanturvajoukon komentajan Timo Heijarin mukaan rauhanturvaajien kuolemat Libanonissa ovat jokseenkin harvinaisia. Silti tapahtunut ei tullut täysin yllätyksen.

Suomalaiset rauhanturvaajat olivat maateitse mitattuna noin 60 kilometrin päässä paikasta, jossa Yhdistyneiden kansakuntien (YK) rauhan­turvajoukkojen saattue joutui tulituksen kohteeksi myöhään keskiviikkona.

Kahden panssaroidun ajoneuvon saattue oli Etelä-Libanonissa matkalla maan pääkaupunkiin Beirutiin, kun sitä kohti ammuttiin käsiaseella. Yksi irlantilainen sotilas kuoli ja toinen sotilas haavoittui vakavasti.

Lisäksi kaksi sotilasta sai lieviä vammoja, ja he ovat niin ikään saaneet hoitoa.

Suomi on osallistunut YK:n johtamaan Unifil-rauhanturvaoperaatioon vuodesta 1982 lähtien. Operaation tavoitteena on saavuttaa tilanne, jossa vastuu Etelä-Libanonin turvallisuudesta voidaan kokonaan luovuttaa Libanonin turvallisuusviranomaisille. Libanonissa on noin 200 suomalaista rauhanturvaajaa.

”Mekin saimme tapahtuneesta aamulla tiedon itsellemme”, kertoo suomalaisen kriisinhallintajoukon komentaja, everstiluutnantti Timo Heijari.

”Tiedotimme siitä heti kaikille rauhanturvaajille, myös liikkeessä oleville.”

Heijarin mukaan saattueessa mukana olleet rauhanturvaajat olivat osa irlantilais-puolalaista pataljoonaa, joka toimii noin 20–30 kilometrin päässä suomalaisten rauhanturvaajien yksiköstä. Heijarille välikohtauksessa mukana olleet rauhanturvaajat eivät olleet tuttuja, eivätkä suomalaiset rauhanturvaajat olleet heidän kanssaan tekemisissä.

Rauhanturvaajien kuolemat Libanonissa ovat jokseenkin harvinaisia. Keskiviikon tapahtumat eivät silti tulleet täysin yllätyksenä.

”Ei tämä mikään jokapäiväinen tapahtuma ole, enkä pysty sanomaan, milloin edellisen kerran on näin käynyt. Tilanne alueella on vakaa, mutta kuitenkin niin jännittynyt, että mahdollisuus tällaisille tapahtumille on olemassa, ja me tiedostamme sen”, Heijari sanoo.

Suomalaisille rauhanturvaajille tarjotaan tarvittaessa keskusteluapua ammattilaisten kanssa. Erityistä huolta välikohtaus ei rauhanturvaajien joukossa ole kuitenkaan herättänyt.

”Toki tapahtuma on surullinen ja kaikki ovat pahoillaan, että näin pääsi käymään. Mutta joukot tiedostavat riskit ja vaaratekijät, joita operaatiossa on.”

”Kaikki suomalaiset ovat turvassa, ja operointi jatkuu suunnitelmien mukaisesti.”

YK:n rauhanturvajoukot Libanonissa kertoivat uutistoimisto Reutersin mukaan torstaina aloittaneensa tutkinnan tapahtuneesta. YK-operaation joukot sanovat koordinoivansa asiaa yhdessä Libanonin asevoimien kanssa.

”Tällä hetkellä yksityiskohdat ovat vähäisiä ja ristiriitaisia”, YK-joukkojen tiedotteessa todetaan.