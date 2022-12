Syyttäjät kertovat tiedotteessa, ettei esitutkinnan perusteella ole todennäköisiä syitä rikoksesta epäillyn syyllisyyden tueksi.

Kansanedustaja Wille Rydmania vastaan ei nosteta syytettä seksuaalirikoksesta. Syyttäjät tiedottivat asiasta perjantaina.

Keskusrikospoliisi epäili Rydmanin syyllistyneen raiskausrikokseen vuonna 2015. Teon epäiltiin kohdistuneen täysi-ikäiseen uhriin.

Syyttäjät kertovat tiedotteessa, ettei esitutkinnan perusteella ole todennäköisiä syitä rikoksesta epäillyn syyllisyyden tueksi.

Rydman kiisti rikosepäilyn esitutkinnan aikana.

Poliisi alkoi selvittää oma-aloitteisesti Rydmanin toimintaa sen jälkeen, kun Helsingin Sanomat julkaisi kesäkuussa laajan jutun aiheesta. Monet nuoret naiset kertoivat jutussa Rydmanin ahdistavalta tuntuneesta käytöksestä.

Keskusrikospoliisi oli tehnyt esiselvityksen Rydmaniin liittyvistä väitteistä jo pari vuotta sitten, mutta esiselvitys lopetettiin silloin noin viikon jälkeen. Poliisin mukaan mikään tuolloin ilmi tullut teko ei ylittänyt tutkintakynnystä, eikä esitutkintaa vielä tuolloin aloitettu.

Esitutkinta aloitettiin keskusrikospoliisin mukaan viime kesänä, koska poliisi sai uusia tietoja ja kuuli henkilöitä, joita ei oltu kuultu vuoden 2020 esiselvityksessä.

Rydman on tehnyt tutkintapyynnön Helsingin Sanomista. Helsingin poliisilaitos on aloittanut tutkintapyynnön perusteella esitutkinnan HS:n artikkelista. Se on edelleen kesken.

