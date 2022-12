Apulanta oy osti Tampereelta suojellun, vanhan kivitalon.

Tampereen Niemenrannassa sijaitsevat kolme arkkitehti Birger Federleyn suunnittelemaa ja suojeltua rakennusta on myyty. Federley oli Tampereen Lielahden tehdasyhdyskunnan arkkitehti vuosina 1913–1932.

Aamulehden mukaan yksi ostajista on Apulanta oy, jonka omistukseen on siirtynyt noin satavuotias entisen pääinsinöörin suojeltu asunto. Se tunnetaan myös Niemenrannan klubitalona. Kauppahinta on Aamulehden mukaan ollut 438 000 euroa.

Kaksikerroksisen kivirakennuksen pinta-ala on runsaat 400 neliömetriä. Kesken jäänyttä peruskorjausta jatketaan ensi kesänä ja talo aiotaan kunnostaa asumiskäyttöön.

Apulanta oy on vuonna 2007 perustettu kiinteistösijoitusyhtiö, joka omistaa vuokra-asuntoja lukuisilta paikkakunnilla ympäri Suomen. Se harjoittaa myös osakekauppaa. Yhtiön omistajina ovat Apulanta-yhtyeen jäsenet.

Tampereen Niemenrannassa sijaitsevat vanhat Metsä Boardin kiinteistöt olivat edellisellä kauppakierroksella osa rahanpesurikosta, jossa kaupat tehtiin laittomilla varoilla ja verottajalle tuli maksettavaksi miljoonakorvaukset.

Nyt kiinteistöt myytiin huutokaupalla, jossa myyjänä oli Senaatti-kiinteistöt poliisin toimeksiannosta. Poliisi myös tarkisti tarjoajien taustat ennen kaupantekoa.