Maria Nordinin eläinsuojelurikoksen epäillään tapahtuneen kesällä 2020 Espoossa, kun Nordin ei vienyt eläimiä eläinlääkäriin. Nordin perustelee eläinten eläinlääkäriin viemättä jättämistä muun muassa ”luonnollisella tavalla parantua”.

Bloggaaja-arkkitehti Maria Nordinia vastaan on nostettu syyte eläinsuojelu­rikoksesta, selviää Helsingin käräjäoikeuden tiedoista.

Asia on tullut käräjäoikeuteen vireille 18. marraskuuta.

Käräjäoikeuden tietojen mukaan eläinsuojelurikoksen epäillään tapahtuneen 19. kesäkuuta ja 30. kesäkuuta 2020 välisenä aikana Espoossa.

Koska rikosasia on vasta tullut vireille, sille ei ole toistaiseksi määrätty käsittelypäivää, eikä käräjäoikeuden tiedoista selviä tarkempia yksityiskohtia syytteen sisällöstä.

Nordin kertoi kesäkuussa 2020 Instagramissa, että juhannuksena koira puri perheen kanaa, ja vapaaksi päässyt kissa tuli kyyn puremaksi. Nordinin tuolloin kertoman mukaan ”kanan haavat hoidettiin pihkasalvalla”, ja kissa ”vetäytyi omaan maailmaansa ja lepäsi”.

Nordin kommentoi rikossyytettä Helsingin Sanomille tekstiviestitse. Nordinin mukaan syyte luultavasti liittyisi juuri kyseiseen kyyn puremaksi tulleeseen lemmikkikissaan, jota ei viety eläinlääkäriin sekä kanaan, jota puri naapurin vieraan vapaaksi päässyt koira.

Nordin perustelee eläinten eläinlääkäriin viemättä jättämistä HS:lle muun muassa ”luonnollisella tavalla parantua” ja sillä, ettei hänen mukaansa ole vertailututkimusta, jossa olisi vertailtu luonnon ja lääketieteellisin keinoin hoidettuja kyyn puremia kissalla tai koiran puremia kanalla.

”Jos eläimen hoitaminen niin, että mahdollistaa lajityypillisen käyttäytymisen, on rikollista, niin olen mielelläni syyllinen”, Nordin muun muassa kommentoi.

Nordin on viime vuosina esittänyt julkisuudessa toistuvasti kiistanalaisia näkemyksiä muun muassa kemikaalittomuudesta ja kotisynnytyksestä.

Nordinilla on verkkokurssi, joka tähtää lääkityksen vähentämiseen ja elämänlaadun parantamiseen mielen avulla.

Nordinin kurssin oppeja on arvosteltu esimerkiksi sosiaalisessa mediassa vastuuttomiksi. Kritiikkiä kurssia kohtaan on tullut myös lääketieteen ammattilaisilta. Huoli on kohdistunut etenkin siihen, että Nordin ei ole terveysalan asiantuntija. Hän on koulutukseltaan arkkitehti.

Osa kurssin sisällöistä oli vuonna 2019 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin syynissä. Tukesin päätöstä puolestaan on käsitellyt hallinto-oikeus, joka vuonna 2021 kumosi Tukesin päätöksen kieltää ennakoivasti verkkokurssia järjestävää yritystä antamasta terveydelle vaarallisia ohjeita ja väitteitä kurssin yhteydessä.

Nordiniin kohdistuvasta rikosepäilystä kertoi ensimmäisenä Seiska.

Juttua päivitetty 16.12.2022 kello 15.28: Lisätty tieto, että rikosepäilystä kertoi ensimmäisenä Seiska.