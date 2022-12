Laittomia nastarenkaita on päätynyt kauppoihin Suomessa – Myynti lopetettava heti

Traficom varoittaa myyntiin päätyneistä laittomista nastarenkaista. Nastoilta puuttuu kansallinen tyyppihyväksyntä.

Kauppoihin on päätynyt myyntiin nastarenkaita, joiden nastoja ei ole hyväksytty. Kyseinen merkki on Viatti Brina Nordico.

"Renkaassa käytettävän nastan osalta ei olla varmistuttu nastan täyttävän siltä odotettuja vaatimuksia. Tällaisten hyväksymättömillä nastoilla varustettujen renkaiden myyminen on kiellettyä, joten rengaskauppiailta odotetaan nyt pikaisia toimenpiteitä", kertoo Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin ylitarkastaja Mika Loponen tiedotteessa.

Rengasmyyjällä on velvollisuus poistaa tuote myynnistä. Lisäksi on hankittava takaisin renkaat, jotka on jo myyty kuluttajille. Viime kädessä Traficom voi määrätä uhkasakon tai teettää tuotteiden takaisin hankinnan myyjän kustannuksella.

Voiko autoilija tarkistaa itse, onko nastalla kansallinen tyyppihyväksyntä?

"Tarkastaminen voi olla haastavaa rengasmyyjille ja kuluttajille, koska lähtökohtaisesti asia vaatii yhteydenottoa valmistajalle ja mahdollisesti nastojen irrottamista renkaasta", Loponen sanoo tiedotteessa.