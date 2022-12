Helsingin käräjäoikeus vangitsi nuoren miehen heikommalla, syytä epäillä -perusteella. Epäilyn hallussa olleista laitteista löytyi toisen jutun tutkinnan yhteydessä ääri-islamilaista aineistoa.

Helsingin käräjäoikeus on vanginnut 21-vuotiaan miehen epäiltynä kouluttautumisesta terrorismirikoksen tekemistä varten. Epäillyn rikoksen tekoaika on alkanut kesäkuussa 2021. Päättymispäiväksi on merkitty tiistai.

Mies vangittiin heikommalla, syytä epäillä -perusteella. Häntä saadaan sillä perusteella pitää vangittuna viikon ajan. Mies on Suomessa asuva Espanjan kansalainen.

Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Masi Puolakka keskusrikospoliisista kertoo tutkinnan alkaneen, kun Helsingin poliisi löysi laite-etsinnän yhteydessä miehen laitteista ääri-islamilaista aineistoa.

Keskusrikospoliisi tutkii epäilyä yhteistyössä Helsingin poliisilaitoksen ja suojelupoliisin kanssa.

Puolakan mukaan ei ole viitteitä mistään konkreettisesta teosta tai siitä, että kenenkään olisi kohdistunut väkivallan uhkaa. Epäilty on poliisin tietojen mukaan toiminut yksin.

Epäillyn rikoksen tapahtumapaikaksi on merkitty Helsinki.

Puolakan mukaan tutkinta on vielä aivan alkuvaiheessa, eikä hän sen takia halua kuvata tarkemmin epäilyjä.

Mies on kiistänyt syyllistyneensä rikokseen.