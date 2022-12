Simo Helvilä asensi kiukaan olohuoneeseensa. Viritelmän oikeaoppisuus pitää hyväksyttää nuohoojalla, hän korostaa.

Simo Helvilän ratkaisu omakotiasujan sähkökriisiin henkii vanhan ajan lämmitys­osaamista. Keskellä olohuonetta hohkaa nyt puukiuas.

”Tämä on varsinainen pörssisähkön tappaja. Kilowattitunti­lukemat putoavat, jos vain kuivia klapeja riittää.”

Sähkölämmitteisessä omakotitalossa asuva Helvilä viritti olohuoneeseensa ratkaisun, joka tuo tehokkaasti lisälämpöä ja vähentää patteri­lämmityksen tarvetta.

” ”Onhan se nolon näköinen, mutta nyt eletään noloa aikaa.”

Idealamppu syttyi, kun Helvilä hankki rantasaunaansa Päijät-Hämeeseen uuden puukiukaan ensi kesäksi. Kiuas jäi välisijoitus­paikkaansa avotakan kylkeen.

Puukiuas olohuoneessa on Helvilän mukaan makuasia.

”Onhan se nolon näköinen, mutta nyt eletään noloa aikaa.”

Viritys on Helvilän mielestä harkitsemisen arvoinen kaikille, joilla on kallis sähkölämmitys ja takka. Varsinkin avotakan omistajat hyötyvät. Avotakassa kun on suora reikä katolle, ja semmoisenaan avotakka on lämmityksessä hyödytön.

”Toinen vaihtoehto olisi hankkia takkasydän. Tämä on nyt takkasydämen korvike ja väliaikainen ratkaisu sähköpiikkien katkaisemiseksi.”

Kiuas on yhdistetty avotakan hormiin.

Kiukaan savuputket Helvilä on ohjannut suoran hormin kautta katolle. Tulossa on myös viritelmän jatkojalostus.

”Muutamalla kympillä saa kamina­puhaltimen, joka laitetaan kiukaan päälle. Kun kiuasta lämmittää, alkaa propelli hiljakseen pyöriä ja levittää lämpöä sisäilmaan.”

Viritelmiensä myötä Helvilä kokee olevansa nyt hyvin varautunut sähkökatkojen varalta.

Vielä toistaiseksi Helvilä itse on saanut pitää edullisemman sähkösopimuksensa, mutta ideoitaan hän on kehitellyt etukäteen itselleen sekä vinkkinä lapsilleen, joista usealla on pörssisähkö­sopimus.

Ratkaisu on Helvilän mielestä vanha ja hyvin yksinkertainen. Hänen esiteltyään sitä sosiaalisessa mediassa, se keräsi ihastelua ja toisaalta varoittelua. Moni kertoi myös omista vastaavanlaisista ratkaisuistaan.

”Se on totta, että viritys voi sytyttää tulipalon, jos ei noudata turvaetäisyyksiä ja määräyksiä.”

Helvilä itse on rakentanut lämmönlähteensä määräysten mukaan.

”Pohjalla pitää olla tiilikerros palavan materiaalin päällä, palavaan seinään pitää olla riittävä etäisyys ja tuhkaluukun edessä täytyy olla vähintään 60 sentin palamaton rakenne.”

Viritelmän oikeaoppisuus pitää hyväksyttää paikallisella nuohoojalla, hän korostaa.

”Virittelijä” on nimitys, jonka lapsen­lapset ovat antaneet Helvilälle jo aiemmin. Meriitteinä ovat toimineet monet papan ansiokkaasti korjaamat lelut.

”Olen lähtöisin Padasjoelta maalaistalosta, jossa ei ollut sähköä. Opit ovat peräisin isältä ja sen ajan sukupolvelta.”

Helvilän mielestä suomalaiset ovat nykyajassa unohtaneet, että kiukaat ja uunit lämmittävät taloja. Sen sijaan olemme helposti tuhottavien energianlähteiden varassa.

”Kuulostaa, etten ymmärrä vihreää aatetta, mutta me elämme kylmässä pohjolassa. Olen niin vanha mies, että minulle on kansakoulussa opetettu käsittelemään tulisijoja. Annettiin tarkka opastus miten välttyä häältä ja savukaasuilta.”

Klapit eivät lopu Helvilältä tänä talvena. Lisää hän urakoi vaimonsa Arja Helvilän kanssa Padasjoen metsäpalstalla ensi keväänä.

Vaikka olohuoneessa on nyt kiuas, jouluksi Helvilät lämmittävät oikean saunan. Siellä on sähkökiuas.