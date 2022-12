”Jos olisi aikaa, voisin olla potilaalle enemmän läsnä. Nyt ehdimme tehdä vain pakollisen”, sanoo kokenut sairaanhoitaja Elina Inkovaara Tampereen yliopistollisen sairaalan päivystyksessä.

Ruudulla jonossa näkyy yksi keltainen ja yksi vihreä palkki. Bertta-koodi ja Celsius-koodi. Arvioitu saapumisaika: 9 minuuttia, seuraavan 30 minuuttia. Palkit ovat Tampereen yliopistollista sairaalaa eri puolilta Pirkanmaata lähestyviä ambulansseja.

Sairaalan päivystyksen Acutan lennonjohto on lasiseinäinen toimisto, jossa näyttöjen äärellä istuvat organisoiva hoitaja Elina Inkovaara ja osastosihteeri Päivi Kolehmainen.

Inkovaaran vastuulla on ambulanssilla saapuvien potilaiden arviointi ja ohjaaminen Acutassa oikeaan hoitoon. Petipaikkoja päivystyksessä on 65, mutta viime aikoina se ei ole riittänyt, vaan potilaita on jatkuvasti ylipaikoilla.

Inkovaara työskentelee päivystyksen kaikenlaisissa vuoroissa, mutta yhtenä kokeneimmista hoitajista hän tekee usein organisoivan hoitajan vuoroa.

Ambulanssin kyydissä voi olla hauras kuumeinen vanhus, pikaisesti liuotushoitoa tarvitseva aivoverenkiertohäiriöpotilas tai itsetuhoinen parikymppinen nuori.

Helsingin Sanomat seurasi Acuta-päivystyksen iltavuoroa viime perjantaina.

Organisoiva hoitaja Elina Inkovaara ottaa potilaan vastaan ja kuuntelee ensihoitajan raportin potilaan kunnosta.

Kello 16.44

”Ketä tuotte?” Elina Inkovaara kysyy varmistukseksi ensihoitajilta. Päivi Kolehmainen on jo tulostanut potilaalle sairaalarannekkeen valmiiksi. Se kiinnitetään ranteeseen, ja Inkovaara käy katsomassa, miltä potilas päällepäin näyttää – ja kysyy vointia. Nyt kyseessä on epäily lievästä aivoverenkiertohäiriöstä.

Ensihoitajista toinen kuvailee luukulla tarkkaan potilaan oireet, lääkityksen ja tilanteen kotona. Inkovaara tarkistaa ehtiessään myös aiemmat potilastiedot.

Ambulanssihallissa on viisi paikkaa. Niistä pääsee myös suoraan kuusipaikkaiseen ensihoitohuoneeseen eli šokkihuoneeseen eli sokkariin. Sinne menevät kaikkein kiireisimmät potilaat. Lähes kaikki potilaat kulkevat kuitenkin Elina Inkovaaran arvion kautta.

Sairaanhoitaja Tommi Kolehmainen valmistelee punasolupussia ensiapuun saapuneelle potilaalle.

Ambulanssien ensihoitajat laittavat kalustoaan valmiiksi uusia tehtäviä varten tuotuaan potilaat Acutaan.

Sairaanhoitaja Janina Matilainen siirtää tavallista sänkyä pois, ja Jenna Sagulin tuo tilalle lepositeillä varustettua petiä siltä varalta, että psykoottinen potilas alkaisi riehua.

Into Hannus odottaa käytävällä pääsyä kuvaukseen. Pohjoismaiden suurimmassa päivystysvastaanotossa, Tampereen yliopistollisen keskussairaalan Acutassa on nykyisin usein pahoja ruuhkia.

Paarien pysähdyspaikan vieressä on sänky, joissa on kiinni lepositeet.

”On todettu, että lepositeet on parempi olla varmuuden vuoksi valmiina. Jos niitä täytyy alkaa laittamaan sänkyyn sitten, kun tilanne on päällä, homma menee painiksi”, Inkovaara sanoo.

Koko syksyn perjantaisin viiden kuuden maissa Acutan ruuhkamittari on ollut tukevasti tummanpunaisella. Potilaita ei ole saatu eteenpäin. Suurin kesto-ongelma on, että iäkkäiden ihmisten jatkohoitopaikat eivät vedä. Ei edes monipotilatilannehälytyksillä, vaikka Pirkanmaan kunnat ovat silloin sitoutuneet avaamaan joustopaikkoja terveyskeskuksistaan.

Nyt ei ole.

On hiljaista, vaikka se ei ulkopuolisesta siltä näytäkään.

”Tämä on tuttu ilmiö koronan alkuajoilta, ihmiset jäävät vaivoineen joksikin aikaa kotiin kärvistelemään, kun kehotetaan, ettei päivystykseen kannata tulla”, Elina Inkovaara sanoo.

”Parin päivän päästä tulee sitten potilaiden tsunami, kun heidän on aivan pakko hakea apua”, hän ennustaa.

Acutan pohjakartta on kuin puolikas päivänkakkara, jonka terälehdet ovat hoitoryhmiä eli päivystyksen alaosastoja.

Ensihoitohuoneen lisäksi päivystyksessä ovat konservatiivisen hoidon ryhmät A ja B, joista vain A on yöaikaan auki. Selkeitä toimenpiteitä, kuten leikkausta tai kipsausta, tarvitsevat potilaat viedään operatiiviseen hoitoryhmään.

Tarkkailua vaativat viedään päivystyksen tarkkailuosastolle. Tarkkailuosastolla on myös koronaeristys, jota viime viikkoina on taas tarvittu tiuhaan.

Kello 17.30

Sairaanhoitaja Miia Palvan työpiste näyttää pienemmältä lennonjohtotornilta, joka sijaitsee operatiivisen hoitoryhmän – tuttavallisemmin oper A:n – keskellä.

Näytöistä näkyvät monitoriseurannassa olevien potilaiden elintoiminnot ja videokuvaa hoitoryhmän eri paikoilta. Tänään sänkyjä on vielä vapaina, vaikka tavallisesti ylipaikatkin ovat täynnä.

Palvan lisäksi osastolla on vuorossa kolme muuta sairaanhoitajaa sekä akuuttihoitoon erikoistuva sairaanhoitajaopiskelija Janina Alho, lisäksi lääkintävahtimestari ja opiskelija. Lääkäri viilettää tiskin ohi.

Sairaanhoitaja Miia Palva (kesk.) ja sairaanhoitajaopiskelija Janina Alho (vas.) seuraavat potilaiden vointia operatiivisessa hoitoryhmässä.

Operatiivisen ryhmän hoitajien työpisteen näytölle aukeaa kuva kädestä, jossa on useita lihakseen asti ammottavia haavoja. Nyt käsi on siistissä paketissa. Kätensä loukannut Heikki Lähde saapuu toimenpidehuoneesta paikalle ja kiittelee haavat hoitanutta lääkintävahtimestari Marjo Haapamäkeä. Haavat on ommeltu ja sidottu. Lauantaina odottaa leikkaus Taysissa.

”Menin lasiovesta läpi”, Lähde kuvailee tapaturmaansa ja lähtee yöksi kotiin Sastamalaan.

Marjo Haapamäki tekee pääasiassa yövuoroa, mutta joskus myös muita vuoroja. Hän hoitaa haavoja ja kipsaa. Lisäksi hänelle kuuluvat vainajien kuljetukset virka-ajan ulkopuolella.

Mitä hän tekisi toisin, jos aikaa olisi enemmän?

”Ottaisin potilaan paremmin vastaan. Olisi kiva ehtiä kuuntelemaan potilasta paremmin. Monesti käy niin, että jonossa hoidettavakseni on monta potilasta. Silloin ajatukset yhtä hoitaessa karkaavat väkisin jo seuraaviin”, Marjo Haapamäki sanoo.

Potilaat ovat vaaleiden verhojen erottamilla paikoilla hoitajien työpisteen kaikilla puolilla. Tuossa nukkuu hyvin iäkäs mummu, joka näyttää sairaalasängyssä pikkuruiselta. Toisella potilaalla on juuri tänään kiristynyt vaikea elämäntilanne.

Miia Palva ohjaa oman työnsä ohessa opiskelija Janina Alhoa. Mitä hän tekisi työssään eri tavalla, jos aikaa ja henkilökuntaa olisi Acutassa riittävästi?

Sairaanhoitajaopiskelija Janina Alho laittaa kanyyliä Esa Koskisen kyynärtaipeeseen Taysin päivystyksessä Acutassa.

”Kiiretilanteessa on täytynyt tinkiä opiskelijan ohjaamisesta ja tehdä vain kriittisimmät hoitotoimenpiteet. Pari päivää sitten oli kouristeleva potilas, siinä kaikki muut potilaat jäävät hetkeksi, ja en pystynyt kertomaan samalla, mitä tein”, Palva sanoo.

”Olen ollut ihan järkyttynyt siitä, miten kiire täällä on ja miten väsyneitä hoitajat ovat”, Alho sanoo.

Kaikki potilaat eivät saa monitoria, eivätkä kaikki tarvitsekaan. Suurin stressi on se, että kaikkia potilaita ei ehditä seurata niin tiiviisti kuin pitäisi.

”Jos potilaalla on vaikka sepsis eli verenmyrkytys, se voi kehittyä nopeasti huonoon suuntaan. Sillä on väliä aloitetaanko antibiootit nyt vai kahden tunnin päästä”, Palva sanoo.

Päivystyksessä on tarkoitus, että potilaat ovat hoidossa vain lyhyen ajan. Paikat voidaan erottaa toisistaan verhoilla.

Miia Palvalla on myös selkeä mielipide siihen, mikä yksittäinen asia olisi eniten tarpeen: lisää psykiatrisia sairaanhoitaja mielenterveyspotilaille. Nyt heitä ei ole joka vuorossa, eikä tarpeeksi.

”Jos olet kriisissä, monen mielestä oikea paikka keskusteluun ei ole päivystyksen verhon takana, josta kuuluu kaikki. Lisäksi potilas näkee, että hoitajalla olisi oikeasti kiire jo seuraavan luo”, Palva sanoo.

Tänään iltavuorossa on psykiatrinen sairaanhoitaja Armi Heikkinen. Hänellä on oma rauhallinen huone, jossa hän juttelee kriisi- ja päihdepotilaiden sekä psykiatristen potilaiden kanssa kahden kesken.

Heikkisen työ on ensiapua.

”Jatkohoitoon pääsy ei ole helppoa. Nyt Tampereella jonottaa 1 800 ihmistä psykiatrian poliklinikoille”, hän sanoo.

Sairaanhoitaja Janina Matilainen selvittelee potilaan asioita puhelimessa.

Kiertävät laboratoriohoitajat käyvät ottamassa potilailta näytteet.

Hoitajien saaminen ylitöihin on käynyt hyvin vaikeaksi. Elina Inkovaara näkee sen jälleen kerran. Organisoivan hoitajan yksi tehtävä on täyttää vuoroja ja haalia sijaisia virka-aikojen ulkopuolella. Edes rahakkaisiin sunnuntaiylitöihin ei enää saada korvaajia. Jos tulee vapaapäivältä töihin, kertakorvaus on 150 euroa. Sekään ei enää houkuttele.

”Tässä tämä tilanne on: kaikkia viikonlopun vuoroja ei saada täytettyä, ja vajaalla mennään”, hän sanoo.

Pidemmälle aikavälille vuoroja on tarjolla sisäisessä verkossa. Nopeita paikkauksia etsitään päivystyksen Whatsapp-ryhmässä.

Tämän vuoden aikana Acutasta on irtisanoutunut yli 60 hoitajaa.

Potilasturvallisuuden näkökulmasta Acutan tilanne on vakava. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (avi) on ottanut Acutan valvontaansa potilasturvallisuuden toteutumisen ja henkilöstön riittämättömyyden takia. Avi on vastaanottanut 113 potilasturvallisuusilmoitusta Acutan toiminnasta huhtikuusta lähtien 19. marraskuuta asti.

Työterveyden tekemässä tuoreessa työpaikkaselvityksessä Acutan henkilöstön psyko-sosiaalisen kuormituksen on todettu olevan merkittävällä riskitasolla, joka vaatii työnantajalta välittömiä toimenpiteitä.

Elina Inkovaaran on helppoa vastata kysymykseen siitä, mitä hän tekisi eri tavalla, jos voisi käyttää työhönsä enemmän aikaa.

”Olisin potilaalle enemmän läsnä. Nyt ehdin tekemään vain aivan pakollisen: antamaan lääkkeet ja jatkamaan matkaa”, hän sanoo.

Ambulanssiaulaan asti kuuluu potilaan huuto konservatiivisesta hoitoryhmästä. Potilasta ahdistaa. Hän on saanut salakuljetettua viinapullon mukanaan. Nyt yksi hoitajista hakee sen pois.

Kello 20.40

Yhtäkkiä päivystyksen joka kolkassa alkaa kuulua kaiken läpitunkeva piippaus. Valotauluilla näkyy koodi. Pian käytävällä juoksee parikymmentä hoitajaa ja lääkäriä kohti operatiivista hoitoryhmää, työpistettä, jossa Miia Palva työskentelee.

Piippaus on henkilöhälytys. Sairaanhoitajat ja lääkärit painavat sitä, jos potilasta täytyy alkaa elvyttää tai jos potilas on aiheuttanut vaaratilanteen. Tällä kertaa potilas yritti karata, ja hänet saatiin nopeasti kiinni.

Vaikka ilta on rauhallinen, hetkellisiä jonoja syntyy. Kun kello on hieman yli yhdeksän, ambulanssien saapumista ennakoiva näyttö on yhtäkkiä täynnä. Tulossa on kuusi ambulanssia.

”Tällainen tämä ambulanssivirta on ollut koko syksyn”, Elina Inkovaara sanoo.

Acuta-yhteispäivystyksessä on omat aulansa kävellen saapuville potilaille ja ambulanssilla tuotaville potilaille.