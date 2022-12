Ahvenanmaalaiset ovat saaneet tänä vuonna herätyksen vapaaehtoiseen maanpuolustukseen.

Maakuntaan on juuri perustettu uusi reserviläisyhdistys, Ålands reservister, joka piti ensimmäisen kokouksensa vain kuukausi sitten marraskuussa.

Yhdistykselle on näytetty vihreää valoa niin Suomen suurimmasta maanpuolustusjärjestöstä Reserviläisliitosta kuin Puolustusvoimistakin.

”Stort intresse och engageman!” viestitti yhdistyksen puheenjohtaja Jonas Back kokouksen jälkeen yhdistyksen Twitter-tilillä.

Itsenäisyyspäivänä uusi reserviläisyhdistys oli jo mukana seppeleenlaskussa ja jakoi kukkia ahvenanmaalaisille veteraaneille. Ahvenanmaalla on elossa vielä seitsemän veteraania: yksi mies ja kuusi naista.

”Se oli meille erittäin tärkeää. Luulen, että veteraanitkin arvostivat sitä. Se oli ensimmäinen kerta, koska Ahvenanmaalla ei ole ennen ollut lainkaan reserviläistoimintaa”, sanoo Ålands reservister -yhdistyksen hallituksen jäsen Henrik Rundqvist.

Alustavissa suunnitelmissa on myös järjestää ensi huhtikuussa kansallisena veteraanipäivänä seminaari tai paneelikeskustelu ajankohtaisesta aiheesta, vaikkapa Ahvenanmaan asemasta.

Rundqvist sanoo, että Venäjän hyökkäys Ukrainaan on muuttanut Ahvenanmaan ilmapiiriä ”valtavasti”:

”Sanoisin, että ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan monet olisivat kyseenalaistaneet reserviläisyhdistyksen perustamisen tai sen, että ahvenanmaalaiset käyvät suorittamassa Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) taistelijakursseja.”

Nyt Rundqvist kertoo kuulleensa pelkästään positiivista palautetta yhdistyksen perustamisesta.

”Ihmiset ovat ymmärtäneet, että maailma on muuttunut. Ahvenanmaalla keskustellaan siitä, miten meidän puolustuksemme on hoidettu. Miten voin osallistua, ja mitä tehdään, jos jotain tapahtuu?”

Rundqvist on tyypillinen ahvenanmaalainen mies sikäli, ettei hän ole itse suorittanut varusmiespalvelusta. Hän asuu perheineen Ahvenanmaalla ja työskentelee hankintajohtajana pohjoismaisessa pääomasijoitusyhtiössä.

” ”Minun puolestani Puolustusvoimat on erittäin tervetullut.”

Rundqvist kertoo, että häntä ovat kiinnostaneet aina Suomen sotahistoria ja maanpuolustus. Vielä lukioikäisenä hän halusi suorittaa varusmiespalveluksen, mutta sitten hän pääsi töihin ulkomaille ja asia jäi siihen.

”Maailma oli silloin rauhallinen paikka, jossa rakennettiin hyviä naapurisuhteita kaikkiin suuntiin. Se ei tuntunut ajankohtaiselta ollenkaan.”

Tilanne muuttui, kun Georgian sota syttyi vuonna 2008.

”Asuimme silloin Lontoossa. Sanoin vaimolle, että jos jotain tällaista tapahtuisi Suomessa, niin haluan tehdä jotain.”

Rundqvist sanoo, että Venäjän hyökkäys Ukrainaan aiheutti hänelle vahvan tunteen, ettei hän voi vain istua sivussa, jos jotain tapahtuisi Suomen suhteen.

”Haluan omien kykyjeni mukaan auttaa enkä vain antaa rahaa Ukrainalle. Haluan tehdä jotain Suomen puolustuksen eteen.”

Puolustusvoimien ainoa ruotsinkielinen joukko-osasto on Uudenmaan prikaati Dragsvikissä. Siellä koulutetaan rannikkojääkäreitä. Kuva on neljän vuoden takaa Trident Juncture -harjoituksesta Norjasta.

Lain mukaan henkilöt, joilla on Ahvenanmaan kotiseutuoikeus ja jotka ovat asuneet maakunnassa ennen 12. syntymäpäiväänsä, on vapautettu asevelvollisuudesta. Kuitenkin kymmenkunta sellaista ahvenanmaalaista, jolla tämä kotiseutuoikeus on,käy varusmiespalveluksen joka vuosi.

Nämä varusmiespalveluksen käyneet henkilöt sijoitetaan normaalilla tavalla Suomen sodan ajan joukkoihin ja he voivat saada käskyn kertausharjoitukseen.

Suomen lakiin on kuitenkin jäänyt sikäli erikoinen porsaanreikä, että esimerkiksi kertausharjoituksiin heidän ei ole kuitenkaan pakko osallistua. Syynä on se, että lain mukaan henkilö, jolla on kotiseutuoikeus, ei ole asevelvollinen.

Suomessa on siis ikään kuin mahdollista suorittaa asevelvollisuuslain mukaista palvelusta olematta asevelvollinen.

Lounais-Suomen aluetoimistosta kerrottiin kuitenkin HS:lle, ettei siellä muisteta kenenkään ahvenanmaalaisen vedonneen koskaan kotiseutuoikeuteen jäädessään pois kertausharjoituksista.

Mitä Ahvenanmaalla sitten tehdään, jos jotain ei-toivottua alkaa tapahtua?

”Minä luotan Suomen viranomaisiin. Uskon, että heillä on hyvä ja luotettava suunnitelma sen varalle, että jotain tapahtuu”, Rundqvist vastaa.

Millainen on ahvenanmaalaisten maanpuolustustahto?

”Voin puhua tietysti vain itsestäni. Henkilökohtaisesti olen valmis tekemään mitä tahansa, mitä viranomaiset haluavat. Jos se on sitä, että jaan soppaa jossain, teen sen”, Rundqvist sanoo.

”Jos se on sitä, että tarvitsee olla jossain rynnäkkökiväärin kanssa, niin teen senkin. Toivottavasti siihen on kuitenkin parempia miehiä kuin tällainen 42-vuotias kauppatieteiden maisteri. Olen kuullut monien sanovan, että jos on tarvetta olla jossain puskassa kiväärin kanssa, niin sitten ollaan.”

Henrik Rundqvist kuvaa itseään ”perusahvenanmaalaiseksi”, jolle vapaaehtoinen maanpuolustustyö on ”uusi juttu”.

Vapaaehtoista maanpuolustuskoulutusta järjestävän MPK:n kursseille on ollut tänä vuonna tungosta.

MPK:n Lounais-Suomen piiri järjesti syyskuussa Säkylässä ruotsin kielellä paikallisjoukkojen taistelijan peruskurssin. Ruotsinkielisiä kouluttajia oli tuotu muun muassa Pohjanmaalta.

Viikonlopun kestävälle kurssille osallistui 53 ihmistä, joista 47 oli Ahvenanmaalta. Ahvenanmaalaisista 12:lla oli takanaan suoritettu varusmiespalvelus.

Kurssilla annettiin koulutusta taisteluvarustuksen valmistelusta, suojelutoiminnasta, asekäsittelystä, ensiavusta, panssarintorjunnasta, suluttamisesta eli miinoittamisesta sekä viestivälineiden käytöstä.

MPK:sta kerrotaan, että kurssilaiset olivat olleet todella motivoituneita ja innostuneita. Kurssilaisten antama palautekin oli ollut ”suorastaan pohjoiskorealaisen hyvää”.

Tarkoitus onkin järjestää ruotsinkielinen jatkokurssi ensi vuonna. MPK ottaa jatkossa yhä enemmän huomioon ruotsinkieliset etenkin Lounais-Suomessa ja Pohjanmaalla.

”Se oli hieno tapahtuma ja tosi hyvin järjestetty. Tykkäsimme todella paljon”, sanoo kurssilla ollut Rundqvist.

”Kaikki meni ruotsiksi, ja jopa suomenkielinen henkilökunta puhui ruotsia, kun heidät tavattiin, vaikka he eivät tainneet osata ruotsia sen enempää kuin ahvenanmaalaiset osaavat suomea. Kaikilla kurssilaisilla oli tervetullut olo. Arvostimme sitä tosi paljon.”

Rundqvist kuitenkin muistuttaa, että kaikki MPK:n kurssilla olleet eivät olleet kiinnostuneet reserviläisyhdistyksen toiminnasta.

”Mutta heillä oli mahdollisuus nähdä, miten asiat toimivat Suomen armeijassa: että se ei ole uhka vaan että se tuo meille enemmän turvallisuutta ja että on olemassa valmiutta puolustaa myös Ahvenanmaata.”

Ahvenanmaalla on myös ihmisiä, jotka eivät ole suhtautuneet kovin suopeasti siihen, että demilitarisoidulla alueella on näkynyt esimerkiksi suomalaisia sotalaivoja.

Ahvenanmaa ei ole kuitenkaan sodan oloissa ollut aseeton eikä puolueeton, mikä on usein unohtunut. Maailmansodat ovat aina tuoneet sotilaita saaristoon.

Rundqvist korostaa, että monille ahvenanmaalaisille maakunnan demilitarisointi on tärkeä osa identiteettiä.

”Heitä pitää tietysti kunnioittaa ja olla herkkä siinä asiassa. Sitten on muita, jotka näkevät, että Puolustusvoimat tuo turvallisuutta.”

Rundqvist sanoo, että on jo ”aikamoinen muutos”, että demilitarisointia on tietyissä piireissä ruvettu kyseenalaistamaan. Hänen mukaansa muutoksen pitää kuitenkin lähteä ahvenanmaalaisista itsestään eikä uuden reserviläisyhdistyksen päätavoite olekaan olla mukana siinä keskustelussa.

”Ajattelen, että on tärkeää rakentaa enemmän suhteita. Näen, että MPK:lla ja meidän reserviläisyhdistyksellä on tärkeä rooli saada ihmisiä mukaan toimintaan ja auttaa näkemään, että voi osallistua ja tehdä tärkeitä asioita. Minun puolestani Puolustusvoimat on erittäin tervetullut.”

Venäjällä on konsulaatti Ahvenanmaalla muodollisesti valvomassa Ahvenanmaan demilitarisointia. Mitä siitä pitäisi ajatella?

”Pitäisi tietysti kyseenalaistaa, mikä on konsulaatin tehtävä ja miksi se on siellä. Kysymys on se, että haluammeko Venäjän valvovan demilitarisointia. Siitä voi keskustella. Luulen, että viisumipalvelujen tarpeet ovat aika rajatut Ahvenanmaalla.”