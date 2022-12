Joulukuun alussa taposta epäiltynä vangittu Mika Moring päästettiin maanantaina vapaaksi käräjäoikeuden päätöksellä. Poliisin mukaan henkirikoksen esitutkinta jatkuu kuten tähänkin asti.

Mika Moring on poliisin mukaan liikkunut valkoisella kuvanmukaisella Audilla.

Kahden kadonneen naisen henkirikoksista epäilty Mika Moring on vapautettu tänään tutkintavankeudesta.

Vangitsemisasian uudelleenkäsittely pidettiin Helsingin käräjäoikeudessa maanantaina, ja Moring vapautettiin käräjäoikeuden päätöksellä.

Moring oli itse pyytänyt vangitsemisasian uudelleenkäsittelyä ja vangitsemisen edellytysten tutkimista, käräjäoikeuden tiedoista selviää.

Helsingin Sanomat ei välittömästi tavoittanut tapauksen tutkinnanjohtajaa kommentoimaan asiaa. Poliisi julkaisi HS:n jutun julkaisun jälkeen lyhyen tiedotteen, jossa se kertoo, ettei ota kantaa käräjäoikeuden vapauttamispäätökseen tai kommentoi sitä. Poliisi kertoo tutkivansa edelleen elokuun puolivälin jälkeen tapahtunutta henkirikosta.

”Henkirikoksen esitutkinta jatkuu kuten tähänkin asti. Poliisilla ei ole tässä vaiheessa muita uusia tietoja, joita voitaisiin kertoa julkisuuteen”, tutkinnanjohtaja, komisario Mari Päivärinta sanoo tiedotteessa.

Poliisin mukaan käräjäoikeuden päätöksen jälkeen epäilty on pidätetty toisen rikosepäilyn johdosta.

”Esitutkinta tämän rikosepäilyn osalta on alkuvaiheessa eikä sitä kommentoida.”

Moring vangittiin Helsingin käräjäoikeudessa 2. joulukuuta taposta epäiltynä. Helsingin poliisi on kertonut epäilevänsä Moringia henkirikoksesta syksyllä kadonneeksi ilmoitetun 28-vuotiaan Katja Miinalaisen tapauksessa.

Pääkaupunkiseudulla asunut Miinalainen nähtiin ennen katoamistaan viimeksi Varsinais-Suomessa Salon Kiikalassa 14. elokuuta.

Poliisin mukaan epäilty oli tuolloin ottanut Miinalaisen Kiikalasta autonsa kyytiin. Kaksikko oli poliisin tietojen mukaan ajellut ja leiriytynyt Tammelassa, Keski-Suomessa ja Lapissa liikkuen etenkin syrjäisillä alueilla.

Itä-Suomen poliisi puolestaan epäilee Moringin liittyvän syksyllä 2019 kadonneen 35-vuotiaan Saara Arvan katoamistapaukseen, jota niin ikään tutkitaan epäiltynä henkirikoksena.

Moring oli Arvan tapauksen esitutkinnassa vangittuna taposta epäiltynä joulukuusta 2019 toukokuuhun 2020, jolloin hänet vapautettiin tutkintavankeudesta riittävän näytön puuttuessa.

Arvan tapauksen tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Esko Salo Itä-Suomen poliisista kertoi Helsingin Sanomille 9. joulukuuta, että asiaa tutkitaan edelleen epäiltynä henkirikoksena ja että aiemmin vangittuna ollutta miestä myös epäillään yhä tapauksessa.

Moringin asianajaja Matti Nurmela kertoi aiemmin HS:lle Moringin kiistävän henkirikosepäilyn kummassakin tapauksessa.

Poliisi julkaisi 9. joulukuuta poikkeuksellisesti Moringin nimen ja kuvan, koska tietojen julkaisu oli poliisin mukaan välttämätöntä rikoksen selvittämiseksi ja muiden mahdollisten uhrien tavoittamiseksi.

Poliisi kertoi tuolloin, että poliisin tutkimusten perusteella Moring on ajeluttanut useita naisia ympäri Suomea eri ajankohtina. Tyypillistä on ollut, että mies on ottanut naisia kyytiin ja esimerkiksi leiriytynyt heidän kanssaan eri puolille Suomea suuntautuneilla ”retkillä”.

Poliisi on identifioinut Moringin matkassa olleita naisia, jotka ovat kertoneet epäillyn heihin kohdistamasta väkivallasta. Poliisi uskoo, että väkivallan uhreja olisi ollut vuosien saatossa enemmänkin, kuin mitä on tullut poliisin tietoon.

HS:n selvityksen mukaan Moringilla on pitkä rikoshistoria muun muassa naisiin kohdistuneista pahoinpitelyistä ja laittomista uhkauksista.

Helsingin Sanomat on julkaissut epäillyn nimen poikkeuksellisesti jo esitutkintavaiheessa mahdollisten muiden uhrien tavoittamiseksi, ja koska tunnistetietojen julkaisu voi edesauttaa vakavien rikosten selviämistä.

