Luonnonvarakeskus selvitti, miksi Suomen hiilinielut yllättäen romahtivat.

Keväästä asti Suomessa on pohdittu, miksi vuosikaudet hiilinieluna toiminut maankäyttö viime vuonna yllättäen muuttui ilmastopäästöjen lähteeksi.

Tänään kysymykseen on saatu vastaus, kun Luonnonvarakeskus (Luke) julkaisi selvityksensä asiasta. Oikeastaan vastauksia on saatu useita, ja niitä käydään tässä jutussa läpi aihealue kerrallaan.

Pääselitys ovat metsät, joiden hiilinielu on kutistunut alle puoleen entisestä. Maankäytön päästöt esimerkiksi pelloilta ovat kutakuinkin ennallaan.

Tästä herää kysymys: mitä metsille on tapahtunut? Vastauksen voi tiivistää tähän kuvaan:

Kuvassa näkyy 1990-luvulla alkanut kehitys, jossa hakkuut ovat koko ajan kiihtyneet, mutta niin on kiihtynyt metsän kasvukin. Koska kasvu on ollut hakkuita nopeampaa, metsiin on kertynyt koko ajan hiiltä, sillä puut osaavat sitoa ilmakehän hiiltä omaan kasvuunsa.

2010-luvulla tapahtuu käänne. Hakkuumäärät kasvavat suuremmiksi kuin koskaan, mutta metsien kasvu jarruttaa. Kahden käyrän erotuksesta näkee, että kasvu on yhä hakkuita ja muuta poistumaa suurempaa: toisin sanoen metsät sitovat yhä hiiltä, mutta vähemmän kuin kertaakaan vuoden 1990 jälkeen.

Viime vuonna oltiin lopulta tilanteessa, jossa maankäyttö oli ensimmäistä kertaa mittaushistorian aikana päästölähde. Metsän voima ei enää riittänyt sitomaan hiiltä sitä vauhtia kuin muu maankäyttö sitä päästi.

Mutta mistä tämä johtuu? Kumpi on ilmiönä vahvempi: metsien kasvun hiipuminen vai hakkuiden kiihtyminen?

Vastaus riippuu siitä, millä kasvua mittaa. Jos näkee metsän runkoina, kasvun hiipumien on voimakkaampi ilmiö kuin hakkuiden kasvaminen, arvioi yksi selvityksen tekijöistä, tutkimuspäällikkö Kari Korhonen Lukesta.

Jos näkee puissa rungon lisäksi myös oksat, neulaset, lehdet ja juuret, vastaus voi olla toinen. Kun mitataan laajemmin puiden biomassan kasvua, hakkuiden vaikutus hiilinielun kutistumiseen voikin olla suurempi kuin hidastunut kasvu, arvioi toinen selvityksen tekijöistä, erikoistutkija Tarja Tuomainen Lukesta. Näihin laskelmiin kuitenkin liittyy epävarmuutta.

Varmuudella voidaan kuitenkin sanoa, että metsien hiilinielun ovat romahduttaneet sekä hiipunut kasvu että kiihtyneet hakkuut.

Viime vuonna metsistä kaatui puuta lähes 92 miljoonaa kuutiometriä. Se on noin neljä prosenttia enemmän kuin takavuosina. Parinkymmenen vuoden takaiseen poistuma on kiihtynyt yli neljänneksellä. Luvuissa ovat mukana hakkuista saadut runkopuut ja hakkuutähteet sekä luonnostaan kuolleet puut.

Hakkuiden kaikkien aikojen ennätysvuosi oli 2018, jolloin hakkuut olivat vielä viime vuottakin suurempia.

Hakkuut siirtävät hiiltä pois metsästä ja edelleen ilmakehään – puun käyttötarkoituksesta riippuen nopeammin tai hitaammin. Se on oikeastaan aika suoraviivaista.

Männikön hakkuu Rovaniemellä.

Monimutkaisempi kysymys on se, mitä kaikkea on metsien kasvun hidastumisen taustalla.

Kasvu on hiipunut ainoastaan männyllä. Sen sijaan kuusen kasvu on entisestään kiihtynyt. Koska mäntyjä on lähes puolet Suomen puustosta, männyn kasvun jarruttaminen näkyy kasvun hidastumisena koko Suomen metsissä.

Mäntymetsien kasvun nyykähtämiseen syitä on peräti kolme.

Ensinnäkin Luke sai selvityksessään varmuuden sille, että metsien ikärakenne vaikuttaa asiaan.

Mänty kasvaa nopeiten 21–40-vuotiaana. 41–60-vuotiaana sen kasvu on jo hidastunut, ja 61–80-vuotiaana se kasvaa vielä tätäkin hitaammin. Pohjois-Suomi on mäntymetsien valtakuntaa, ja siellä yleisimpiä ovat verkkaisemmin kasvavat ikäluokat.

Luke on laskenut, että männyn ikärakenteen muutos selittää vain noin viidenneksen hidastuneesta kasvusta.

Myös männyn kasvu itsessään on hidastanut. Tätä mitataan lustoindeksillä eli puun läpimitan kasvua seuraamalla.

Tämä on yllättävää. Suomessa puiden vuosittaiseen kasvuun vaikuttaa voimakkaimmin kesän lämpimyys, ja Pohjois-Suomessa, mäntymetsien mailla, kesän lämmön vaikutus on erityisen ratkaisevaa.

Kesät eivät kuitenkaan ole viime vuosina olleet viileitä – päinvastoin. Lämpö on lisääntynyt ja kasvukausi pidentynyt 1990-luvun puolivälin jälkeen, ja 2000-luku on ollut tavallista lämpimämpi. Lämpö on siis pikemminkin lisännyt kasvua, suhteellisesti etenkin Pohjois-Suomessa.

Viileiden kesien sijaan Luke löysikin syyksi jotain muuta: kuivuuden. Metsäpuille ratkaisevaa ei välttämättä ole sademäärä vaan maaperässä oleva kosteus, johon puolestaan vaikuttaa esimerkiksi lumen sulamisen ajoittuminen. Ilmastonmuutos voi lisätä maaperän kuivumista etenkin alkukesästä.

Karummat kasvupaikat pidättävät huonommin vettä. Niillä tyypillisesti kasvaa mäntyä.

Etenkin kesä 2018 oli kuiva koko maassa. Etelä-Suomessa kesät olivat kuivia myös 2019 ja 2020.

Kolmantena syynä lisääntyminen on verottanut mäntyjen voimia. Männyn käpysato oli Pohjois-Suomessa kesällä 2020 viidenneksi runsain vuoden 1979 jälkeen.

Männyn tilavuuskasvu voi heikentyä jopa viidenneksi hyvinä käpyvuosina, kun puun voimat menevät käpyjen tuottamiseen. Kasvu hiipuu jo hyvää käpysatoa edeltävänä vuonna, kun mänty kukkii runsaasti. Runsasta kukintaa ja sitä seuraavaa hyvää käpyvuotta edistävät lämmin kesä ja muutenkin suotuisat säät.

Tämän Rovaniemen Misissä sijaitsevan männikön harvennus on tehty voimalla ja puuta on otettu kerralla paljon: kannoista näkee, että pikkupuiden lisäksi on hakattu myös isompia mäntyjä.

Ikärakenteen, kuivuuden ja runsaan käpytuotannon lisäksi Luke löysi kasvun hiipumiseen vielä neljännenkin syyn. Männiköitä on harvennettu liian voimakkaasti.

Vaikka yksittäinen puu voi saada itselleen lisää tilaa, valoa ja ravinteita, metsikön kasvu kuitenkin kärsii harvennuksesta, etenkin liian voimakkaasta. Metsään yksinkertaisesti jää vähemmän puita, jotka voivat kasvaa.

Luken selvityksessä todetaankin, että voimakkaiden harvennusten takia kasvutappiot voivat olla merkittäviä erityisesti männiköissä.

Sekä harvennettavien pinta-alojen määrä että harvennusten voimakkuus ovat kasvaneet 2000-luvulla. Jos parikymmentä vuotta sitten harvennuksessa hakattiin noin kolmannes puista, nyt määrä on noussut noin 40 prosenttiin. Tässä mittarina on hakattujen puiden pohjapinta-alan osuus.

Lisäksi hakkuiden laadun arvioinnissa on huomattu, että viime vuosina harvennetuista metsiköistä lähes 25 prosenttia on harvennettu liian voimakkaasti, kun 2000-luvun alussa osuus oli alle 10 prosenttia.

Lue lisää: Suomen metsien harvennuksissa kaatuu laittoman paljon puuta: ”Tulokset ovat huolestuttavia”

Lue lisää: Vastaus mäntyjen kasvun dramaattiseen hidastumiseen löytyy pohjoisesta

Kuivat kesät ja kasvuvoimia vieneet hyvät käpysadot sekä ikärakenteen muutos riittävät selittämään männyn viime vuosien kasvun hiipumisen oikeastaan kokonaan.

Kari Korhosen mukaan Luke ei siksi arvioinut liian voimakkaiden harvennusten roolia tai osuutta kasvun alentumisessa.

”Oletan, että harvennukset eivät selitä viime vuotta, johon löytyi muita selityksiä. Mutta kuivia kesiä ja hyviä käpyvuosia esiintyy vain silloin tällöin. Näissä harvennuksissa sen sijaan kehitys on huono, ja se on ollut sitä jo pitkään. Eli tämä on tekijä, joka vaikuttaa kasvuun pitkäaikaisesti”, Korhonen sanoo.

On yhteenvedon aika. Metsien hiilinielun ovat romauttaneet yhdessä voimakkaat hakkuut sekä hiipunut kasvu, johon puolestaan syypäitä ovat kuivat kesät, hyvät käpyvuodet ja liian voimakkaat harvennukset sekä metsien siirtyminen verkkaisemman kasvun ikäluokkiin.

Luken selvityksen tilasivat poliitikot, joille hiipuva nielu tarkoittaa ongelmia sekä kotimaan ilmastotavoitteissa että EU:n hiilinielusitoumuksissa, joihin viitataan nimellä LULUCF.

Luken selvityksen mukaan vuosien 2021-2025 EU-velvoitteesta puuttuu noin 50–80 miljoonan hiilidioksiditonnin kokoinen hiilinielu. Suomi joutuu paikkaamaan puuttuvaa nielua joko ostamalla nieluyksiköitä tavoitteensa ylittäneiltä EU-mailta tai vähentämällä omia päästöjään jostakin muualta, vaikkapa liikenteestä.

Euroiksi muutettuna puuttuvat hiilidioksiditonnit tarkoittavat viime vuoden hinnoilla 3–4:ää tai tämän vuoden hinnoilla 4–6 miljardia euroa, jos laskuapuna käyttää keskimääräistä päästöoikeuden hintaa EU:n päästökaupassa. Vuoden 2025 hintaa ei tiedä kukaan, eikä sitäkään, onko nieluyksiköitä myytävänä.

Lisäksi ympäristöjärjestöt ovat jättäneet korkeimpaan hallinto-oikeuteen hallintovalituksen hiilinielujen heikkenemisestä.

Lue lisää: Uusi tieto yllätti: Suomi lämmittää ilmastoa yhä yhtä paljon kuin 1990-luvulla

Lue lisää: Hiilinielujen romahdus voi maksaa Suomelle miljardeja euroja jo kolmen vuoden kuluttua

Lue lisää: "Hallitus ei ole seurannut omaa lakiaan" – Ympäristö­järjestöt perustelevat valtion viemistä oikeuteen

Ilmasto- ja energia-asioihin keskittyvien ministereiden on tarkoitus miettiä lisätoimia nielujen vahvistamiseksi nyt saadun selvityksen pohjalta.

Lue lisää: Ohisalo väläyttää mahdollisuutta maksaa maan­omistajille hiilinieluista

Toki maankäytön ilmastovaikutuksia voi parantaa muutenkin kuin nieluja kohentamalla, esimerkiksi puuttumalla turvepeltoihin, joiden ilmastopäästöt ovat isoja.

Nielupuolella metsien ikärakenteeseen on hidas vaikuttaa. Luken arvion mukaan ikärakenne alentaa metsien kasvua aina 2030-luvulle asti, ja nykyistä rivakampaa kasvu olisi ikärakenteen puolesta vasta 2040-luvulla. Se on liian kaukana kansallisten tai EU:n ilmastotavoitteiden kannalta.

Luken Kari Korhonen ei kuitenkaan vetäisi suoraan johtopäätöksiä hakkuiden määrään liittyen:

”Metsien kasvussa on erilaisia jaksoja, ja nyt se tällä kertaa meni näin. Alenevista kasvuindekseistä ei pidä tehdä liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä, etenkin kun sille löydettiin luonnollisia selityksiä.”