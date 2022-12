Puolustusministeriö on valtuuttanut Puolustusvoimat hankkimaan 25 panssaroitua monikäyttöajoneuvoa.

Puolustusvoimat hankkii 25 panssaroitua Sisu GTP 4x4 -monikäyttö­ajoneuvoa kotimaiselta Sisu Autolta. Hankittavat ajoneuvot tulevat käyttöön Maavoimien joukoille.

Hankinnan kokonaisarvo on noin 19,1 miljoonaa euroa, ja sen kotimainen työllistämisvaikutus noin 53 henkilötyövuotta.

Eversti Juhana Skyttä Maavoimien esikunnasta kertoo, että hankintapäätökseen ollaan Maavoimissa erittäin tyytyväisiä.

”Kyseiset ajoneuvot ovat pärjänneet erittäin hyvin testeissä. Ne ovat monikäyttöisiä ja hyvin suojattuja. Niitä on helppo käyttää ja ohjata niin kaupunki- kuin maasto-olosuhteissa”, Skyttä kuvailee.

”Ja tietysti tämä on siltäkin kannalta iso juttu, että ajoneuvot hankitaan kotimaiselta puolustusteollisuudelta.”

Puolustusvoimat on tehnyt viime aikoina paljon hankintoja. Syynä on Puolustusvoimien keväällä saama lisärahoitus, joka oli yhteensä 2,2 miljardia. Siitä on käytetty vasta pieni osa.

Hankintoja on tehnyt niin ulkomailta kuin kotimaasta.

Viime viikkojen ilmoituksissa ulkomaan ostoksista on ollut muun muassa pitkän kantaman raketteja Israelista, ilmataistelu­ohjuksia ja liitopommeja Yhdysvalloista, 38 K9-panssari­haupitseja Etelä-Koreasta, panssarin­torjunta­ohjuksia Israelista ja ilmatorjunta­ohjuksia Ruotsista.

Kotimaasta armeija on kertonut hankkivansa taistelukenttien kulutustavaraa, kuten kertasinkoja ja 155 millimetrin pitkän kantaman laukauksia.

Onko ajoneuvoja tarkoitus hankkia vielä lisääkin Sisulta?

”Tällä erää on tehty päätös vain tästä erästä, mutta jatkohankinnat ovat hyvin mahdollisia. Kuten sanoin, olemme havainneet valmistajan ajoneuvot suoritus- ja kilpailu­kyvyiltään hyviksi”, Skyttä sanoo.