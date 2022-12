Varoituksen mukaan kävelykeli on paikoin erittäin tai petollisen liukas.

Jalankulkuväylät ovat tiistaina vaarallisen liukkaita monissa paikoissa. Ilmatieteen laitos on antanut jalankulkijoille varoituksen liukkaasta kelistä neljässä maakunnassa.

Varoitettuja alueita ovat Uusimaa, Kanta-Häme, Varsinais-Suomi ja Satakunta.

Myös tieliikenteelle on annettu mahdollisesti liukkaan kelin varoitus koko maahan. Toisin kuin teillä, jalankulku­väylillä on vain yksi varoitus, joka tarkoittaa joko erittäin tai petollisen liukasta.

Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Hannu Valta kertoo varoituksen tarkoittavan, että paikoin liukkaus voi olla hyvin vaarallista.

”Petollinen liukkaus on kaikkein pahinta.”

Erittäin liukkaaksi määritelty keli on nimensä veroinen, mutta sen määritelmän mukaan jalankulkijalla on mahdollisuus havaita liukkaus. Petollinen liukkaus tarkoittaa sitä, että jään päällä on esimerkiksi lunta, jolloin liukkauden havaitseminen on vaikeaa.

”Pyrimme saamaan kiinni piikkejä, jolloin moni ihminen kaatuu ja joutuu ensiapuun”, Valta sanoo.

Varoituksen mukaan tänään tiistaina on paikoin petollisen liukasta. Niin sanotut pääkallokelit jatkuvat perjantaihin asti, sillä lämpötila sahaa jäätymis­pisteen molemmin puolin.

Vallan mukaan lähipäivinä on luvassa myös jäätävää tihkua sekä lumi- ja räntäsateita, jotka lisäävät liukkautta entisestään.