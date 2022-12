Suomalaiset ovat hakeneet tänä vuonna ennätysmäärän matkustus­asiakirjoja. Silti voimassa olevia passeja on yhä 200 000 vähemmän kuin ennen koronapandemiaa.

Moni on jättänyt uusimatta koronavuosina vanhentuneen passinsa. Suomalaisilla on edelleen noin 200 000 voimassa olevaa passia vähemmän kuin ennen pandemiaa.

Pahimmat passiruuhkat ovat hellittäneet poliisilaitoksilla loppuvuoden aikana.

Tänä vuonna on haettu enemmän matkustus­asiakirjoja, eli passeja ja henkilökortteja, kuin koskaan aiemmin. Edellisen ennätysvuoden 2019 määrät ylittyivät jo aiemmin syksyllä.

”Tilanne on jo rauhoittunut tämän vuoden hurjista kuukausista. Kohtuullisen vilkasta on kuitenkin edelleen”, kertoo Poliisihallituksen lupahallinto­päällikkö Hanna Piipponen.

Helsingin poliisilaitos kertoi tiistaina Twitterissä, että jonotusaika on nyt Helsingissä varsin lyhyt.

Myös Sisä-Suomen poliisilaitos tiedotti tiistaina, että passien ja henkilökorttien kysyntä on pikkuhiljaa palautunut normaaliksi. Ajanvarausaikojen saatavuus on poliisilaitoksen mukaan parantunut huomattavasti.

Tampereella sai joulukuun puolivälissä varattua ajan noin neljän viikon päähän. Jyväskylässä aikoja voi varata 2–4 viikon päähän.

Poliisin lupapalveluun on passiruuhkien vuoksi ollut vaikea saada varattua aikaa tänä vuonna. Vapaita aikoja on voinut olla tarjolla vasta useiden kuukausien päästä.

Myös ilman varattua aikaa saapuneiden asiakkaiden jonot venyivät hyvin pitkiksi, mutta Poliisihallituksen mukaan enää ei esiinny yhtä pitkiä jonoja.

Suomalaiset riensivät maaliskuussa hakemaan ennennäkemättömän paljon uusia matkustusasiakirjoja poliisilta.

Monet olivat jättäneet vanhentuneet passit ja henkilökortit uusimatta koronapandemian aikana. Hakupiikki johtui poliisin arvion mukaan myös osittain Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan.

Etenkin suurten kaupunkien poliisilaitoksella on aiempinakin vuosina ollut toistuvasti ruuhkia, mutta tänä vuonna tilanne on poliisin mukaan ollut aikaisempia kertoja huonompi.

Vaikka uusia passeja ja henkilökortteja on myönnetty ennätystahtiin tänä vuonna, koronavuosina syntynyttä niin sanottua passivelkaa ei ole vieläkään kurottu umpeen.

Suomalaisilla on edelleen noin 200 000 voimassa olevaa passia vähemmän kuin ennen pandemiaa. Määrä on pienentynyt viime aikoina hitaasti.

”Samaan aikaan henkilökorttien määrä on noussut 500 000:lla verrattuna pandemiaa edeltävään aikaan. Yksittäisiä ihmisiä, joilla on voimassa oleva matkustusasiakirja, on siten saman verran kuin ennen pandemiaa”, Piipponen sanoo.

Piipponen pitääkin mahdollisena, että varsin iso joukko suomalaisista on päättänyt luopua passin käytöstä ja korvata sen henkilökortilla. Myös henkilökortilla voi matkustaa EU-maihin ja eräisiin muihin Euroopan maihin.

”On vaikea tehdä luotettavia ennusteita siitä, miten tilanne kehittyy. Näyttää siltä, että voimassa olevien passien määrä ei ainakaan hetkellisesti palaudu samalle tasolle kuin ennen pandemiaa”, hän sanoo.

Poliisihallitus uskoo, että myös ensi vuosi tulee olemaan lupapalvelupisteissä ”kohtuullisen vilkas”.