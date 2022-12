Jouluaatoksi on luvassa pakkasta koko maahan, kertoo päivystävä meteorologi Eerik Saarikalle Ilmatieteen laitokselta.

Lähes koko maassa on mahdollisesti vaarallinen ajokeli Lapin itäosaa lukuun ottamatta. Liukas keli johtuu sään lauhtumisesta ja siihen liittyvistä lumi- ja räntäsateista, kertoo päivystävä meteorologi Eerik Saarikalle Ilmatieteen laitokselta. Paikoin ajokeli on erittäin huono, koska sään lauhtuessa voi tulla jäätäviä vesisateita.

Lämpötilan nousu paikoin plussan puolelle on tehnyt myös jalankulkuväylistä erittäin liukkaita. Tamppaantunut lumi muuttuu jalkakäytävillä erityisen liukkaaksi, kun sen päälle sataa vettä.

Saarikalle kertoo, että lumipyry on saapunut tiistaina puolenpäivän jälkeen jo isoon osaan Suomea. Se etenee itään ja pohjoiseen. Maan etelä- ja länsiosiin on odotettavissa vesi- ja tihkusateita ensi yönä.

Lauha sää jatkuu vielä jonkin aikaa, mutta jouluksi sää kylmenee meteorologin mukaan koko maassa. Myös Etelä-Suomessa lämpötila painuu takaisin pakkasen puolelle. Joulu näyttää hyvin talviselta, ja uutta lunta voi tulla myös maan eteläosiin.

”Aatonaaton tilanne on mielenkiintoinen. Matalapaineen osakeskus liikkuu todennäköisesti maan eteläosaa hipoen, ja se voi tuoda sateita eri olomuodoissa. Tällä hetkellä ne näyttävät aika lumisilta”, Saarikalle sanoo.

Etelä-Suomeen voi tulla perjantaina aatonaattona viidestä kymmeneen senttiä uutta lunta. Saarikallen mukaan sateissa on vielä epävarmuuksia, eikä ole varmuutta, mihin ne osuvat. Idässä ja pohjoisessa satelee lunta viikon edetessä.

Meteorologin mukaan on edelleen pieni riski, että Lounais-Suomessa maa ei ole valkea jouluna.

”Jos aatonaaton lumipyry menee Lounais-Suomen ohi, silloin on mahdollista, ettei lunta ole. Aika todennäköisenä kuitenkin pidän, että koko maassa – myös lounaassa – on lunta jouluna.”

Saarikalle kertoo, että jouluaatoksi on luvassa laajasti poutaa. Pakkasta on odotettavissa koko maahan. Maan pohjois- ja keskiosissa pakkanen voi kiristyä yli kymmeneen asteeseen. Etelä- ja Länsi-Suomessa pakkasta on 2–10 astetta.