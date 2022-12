”Seuraamme tarkkaan Kiinan tilannetta, mutta epidemian osalta vaikutukset Suomeen eivät ole oleellisia”, sanoo THL:n Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) terveysturvaajat-osaston johtaja Otto Helve.

Suomessa väestö on hyvin suojassa koronavirusinfektion vakavaa tautimuotoa vastaan korkean rokotuskattavuuden ja sairastettujen tautien määrän myötä, Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen Otto Helve sanoo.

Kiinassa on leviämässä yksi maailman suurimmista koronavirus­tartuntojen aalloista koko pandemia-aikana.

Kiinan koronatilanne on kääntynyt päälaelleen viime viikkojen aikana, kun Kiina luopui nollapolitiikastaan joulukuun alussa. Viimeisimmän tautiaallon on ennustettu pyyhkäisevän läpi koko kansakunnan.

Tartunnan saaneista tai kuolleista ei ole saatavilla luotettavia lukuja. Kuolintapausten ja sairaalahoitoa määrän on kuitenkin arvioitu nousevan lähiaikoina.

Muun muassa Kiinan johtava korona-asiantuntija Feng Zijian on arvioinut, että jopa 60 prosenttia kiinalaisista saisi tartunnan lähikuukausina. 1,4 miljardin asukkaan maassa tämä tarkoittaisi 840 miljoonaa koronatartuntaa.

Lue lisää: Sadat miljoonat saattavat saada tartunnan Kiinassa, ja se voi tietää miljoonia korona­kuolemia

Tartunta-aallon leviäminen Kiinasta Suomeen ei kuitenkaan ole todennäköistä, sanoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) terveysturvaajat-osaston johtaja Otto Helve.

”Seuraamme tarkkaan Kiinan tilannetta, mutta epidemian osalta vaikutukset Suomeen eivät ole oleellisia.”

Tautia voisi levitä Suomeenkin matkustamisen myötä, jos koronavirustartunnan saaneet henkilöt levittävät tautia eteenpäin.

Otto Helve

Suomessa on kuitenkin koronavirustartuntoja tällä hetkellä niin paljon omastakin takaa, etteivät Kiinasta tulevat tartunnat muuttaisi kokonaisuutta, Helve sanoo.

Lisäksi Suomessa väestö on hyvin suojassa vakavaa tautimuotoa vastaan.

”Meillä on korkea rokotuskattavuus ja tautia on sairastettu paljon. Lisäksi kyseessä on variantti, joka saa aikaan vähemmän vakavaa tautia kuin aiemmat variantit”, Helve sanoo.

Tämänhetkiselle tautitilanteelle niin Suomessa kuin maailmallakin on ominaista, että koronaviruksesta kiertää useita erilaisia muutoksia.

”Tilanne on kaikkialla pitkälti sama, että on hirveän paljon erilaisia alalinjoja”, Helve sanoo.

THL päivitti tiistaina koronaohjeitaan. THL:n mukaan koronavirukseen kannattaa suhtautua kuten muihinkin hengitystieinfektioihin eikä koronavirusta koskeville erityisille ohjeille ei ole enää tarvetta.

Lue lisää: Suomessa kiertää nyt useita eri muunnoksia korona­viruksesta – THL:n Helve antaa ohjeet joulun­viettoon

Kiinassa epidemiatilanne on aiheuttanut maahan myös lääkepulaa ihmisten hamstratessa tulehduskipulääkkeitä lievittämään flunssan kaltaisia oireita.

Esimerkiksi Pekingin apteekeissa hyllyt ovat olleet tyhjiä jo toista viikkoa. Kun HS kävi kyselemässä kuumelääkkeitä, apteekin myyjää suorastaan nauratti kysymys, milloin niitä jälleen saisi.

Lue lisää: Nollapolitiikka vaihtui roihuavaan koronaan – Näin kiinalaiset sopeutuivat

Suomi ja Eurooppa ovat hyvin riippuvaisia lääkkeiden maahantuonnista. Lääkkeiden valmistus keskittyy suurelta osin EU:n ulkopuolelle. Suuri tuottajamaa on Kiina, jolla on valtaa etenkin lääkkeiden alkumateriaalien, kuten erilaisten kemikaalien tuotannossa.

Jos Kiinassa on tuotanto-ongelmia, se heijastuu nopeasti Eurooppaan.

HS uutisoi joulukuun alussa, että Suomessa on ilmennyt poikkeuksellisia ongelmia lääkkeiden saatavuudessa. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea kertoi niin ikään joulukuun alussa, että lääkkeiden saatavuushäiriöitä on esiintynyt jo pidemmän aikaa ja että häiriöitä esiintyy Suomen lisäksi koko EU:n alueella sekä muualla maailmassa.

HS ei tavoittanut Fimeasta ketään kommentoimaan Kiinan koronavirustilanteen vaikutuksia lääkkeiden saatavuuteen. Fimean viestinnästä kuitenkin kerrottiin, että olennaisia muutoksia lääkkeiden saatavuuden suhteen ei ole joulukuun alun jälkeen havaittu.