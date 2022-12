Maahanmuuttoviraston päätösten yleinen taso on hyvä, mutta laatuvaihtelua voi olla, arvioi Helsingin hallinto-oikeuden ylituomari Ann-Mari Pitkäranta.

Maahanmuutto­viraston (Migri) päätökset ovat yleensä melko laadukkaita, mutta jonkinlaista laatuvaihtelua saattaa olla. Näin summaa ylituomari Ann-Mari Pitkäranta Helsingin hallinto-oikeuden havainnot Maahanmuuttoviraston päätöksistä.

Helsingin hallinto-oikeus käsittelee yli puolet ulkomaalaisasioiden valituksista. Viime vuonna se ratkaisi noin 2 700 valitusta. Loput ulkomaalaisasiat jakaantuvat viiteen muuhun hallinto-oikeuteen. Turvapaikka-asioita käsitellään vain neljässä hallinto-oikeudessa.

Maahanmuuttoviraston päätökset eivät erotu myöskään tilastoissa, ainakaan epäedulliseen suuntaan. Ulkomaalaisasioissa Helsingin hallinto-oikeus on muuttanut viranomaisen päätöstä keskimääräistä harvemmin.

Keskimäärin 54 prosentissa jutuista viranomaisen tekemä päätös pysyy ennallaan. Ulkomaalaisasioissa vastaava prosenttiluku on 61,5.

Ulkomaalaisasioita ovat oleskelulupaa ja turvapaikkaa sekä karkottamista ja käännyttämistä koskevat asiat.

Keskustelu Maahanmuuttoviraston päätösten perusteista kiihtyi pari viikkoa sitten, kun HS kertoi sen evänneen oleskeluluvan Suomessa opiskelleelta mongolialaiselta sairaanhoitajalta Anudari Boldbaatarilta.

Maahanmuuttovirasto syytti Boldbaataria väärennetyn asiakirjan esittämisestä, mutta väitteet osoittautuivat perättömiksi.

Maahanmuuttoviraston uusi ylijohtaja Ilkka Haahtela pyysi julkisesti anteeksi sekä Boldbaatarilta että Suomelta. Hän myös ilmoitti mittavista uudistuksista virastossa.

Boldbaatarin tapauksesta on aloitettu virkamiesoikeudellinen prosessi. Siinä selvitetään, ovatko tapausta käsitelleet virkamiehet toimineet virkavelvollisuuksiensa mukaisesti.

Maahanmuuttoviraston päätöstoimintaa on arvostellut myös Itä-Suomen yliopiston julkisoikeuden professori Tomi Voutilainen. Hänen mukaansa oikeuskäytäntö on osoittanut, että Migrillä on ongelmia asioiden riittävässä selvittämisessä.

Pelkästään kuluvana vuonna esimerkiksi korkeimmassa hallinto-oikeudessa on käsitelty useita tapauksia, joissa Maahanmuuttoviraston on todettu selvittäneen tapauksia puutteellisesti, Voutilainen arvosteli tiistaina HS:n haastattelussa.

Ylituomari Pitkärannan mukaan hallinto-oikeuden arviot Maahanmuuttoviraston päätösten laadusta ovat kohtalaisen myönteisiä.

”Toki koko viranomaiskentän työssä voi toki esiintyä laadullista vaihtelua, mutta Migrin päätökset ovat yleisellä tasolla kohtuullisen laadukkaita. Se johtuu jo siitäkin, että virasto on erikoistunut tehtävänalaansa, päätöksiä tehdään paljon ja virasto ohjaa sisäisesti ratkaisuntekoaan linjaratkaisuin ja ohjeistuksin. Tilanne on siis täysin toinen kuin silloin, jos jonkin tietyn lain nojalla tehdään hyvin harvoin viranomaispäätöksiä.”

Hallinto-oikeus palauttaa Maahanmuuttovirastolle jonkin verran enemmän päätöksiä kuin viranomaisille keskimäärin. Hieman yli kymmenesosa Maahanmuuttoviraston päätöksistä palautetaan virastolle, kun yleinen palautusprosentti on noin viisi.

Pitkärannan mukaan tämä johtuu siitä, että ulkomaalaisasioissa tilanteet tyypillisesti elävät. Esimerkiksi tilanne lähtömaassa saattaa muuttua olennaisesti, kuten Afganistanissa ja Ukrainassa viime aikoina.

Kesken prosessin saattaa myös tulla uutta näyttöä. Joskus hakija itse vastaa puutteellisesti Migrin selvityspyyntöihin ja toimittaa riittävän selvityksen vasta hallinto-oikeuteen, Pitkäranta jatkaa.

Lisäselvitystä hankitaan myös suullisissa käsittelyissä, ja niitä järjestetään melko paljon juuri ulkomaalaisasioissa. Esimerkiksi vuonna 2021 Helsingin hallinto-oikeus järjesti 155 suullista käsittelyä ulkomaalaisasioissa.

Ulkomaalaislain säännökset jättävät paljon tilaa harkinnalle, Pitkäranta huomauttaa.

”Migrin päätösten erityispiirteinä on se, että niissä on useimmiten kysymys näyttökysymyksistä ja uskottavuusarvioista. Tilanteet voivat muuttua, mikä heijastelee hallinto-oikeudenkin ratkaisutoimintaan.”