Mistä uudessa vakoilu­epäilyssä voi olla kyse? Apulais­professori: ”Skaala on laaja”

Kyseessä on jo kolmas tutkinnassa oleva maanpetos­rikosepäily. Taustalla voi olla paitsi muutos Suomen turvallisuus­poliittisessa tilanteessa myös uusi tiedustelulaki, arvioi rikosoikeuden apulaisprofessori.

Yle kertoi keskiviikkona keskusrikospoliisin Oulun yksikön tutkivan epäiltyä vakoilua.

Viestintäpäällikkö Aino Tunkelo vahvisti HS:lle keskiviikkona, että keskusrikospoliisilla on käynnissä esitutkinta vakoiluepäilystä.

Vakoilu luokitellaan maanpetosrikokseksi.

Vakoilusta voidaan tuomita henkilö, joka hankkii Suomen vahingoksi tai toisen valtion hyödyksi tietoja esimerkiksi Suomen maanpuolustukseen, ulkomaansuhteisiin, valtiontalouteen, ulkomaankauppaan tai energiahuoltoon liittyvistä asioista.

Jotta kyseessä olisi vakoilu, on tekijällä oltava maanpetoksellinen tarkoitus.

Rikosoikeuden apulaisprofessori Tatu Hyttinen Turun yliopistosta sanoo, että vakoiluepäilyt ovat Suomessa todella harvinaisia.

”Tai ainakaan niistä ei ole kerrottu julkisuuteen. Viimeisen 20 vuoden ajalta muistan tasan yhden: Alpo Rusin tapauksen”, Hyttinen sanoo.

Hyttinen viittaa tapaukseen, jossa suojelupoliisi kertoi vuonna 2002 epäilevänsä presidentin entistä neuvonantajaa Alpo Rusia törkeästä vakoilusta DDR:n hyväksi vuosina 1969–1976. Epäily osoittautui kuitenkin aiheettomaksi, ja Rusi todettiin syyttömäksi.

Hyttisen mukaan Tilastokeskuksen tietokantaan on vuoden 2006 jälkeen kirjattu vakoilu-nimikkeellä nyt tutkinnassa olevan tapauksen lisäksi vain yksi poliisin tietoon tullut rikosepäily.

”On tietenkin hyvin mahdollista, että epäilyjä on ollut muitakin, mutta ne eivät ole päätyneet rikosprosesseiksi asti, vaan ne on käsitelty jotenkin hiljaisuudessa valtiojohdon tasolla, valtiollisen diplomatian keinoin. Vakoilusta epäilty henkilö on voitu esimerkiksi karkottaa”, Hyttinen sanoo.

Suojelupoliisi on myös pyrkinyt vastavakoilulla puuttumaan laittomaan tiedusteluun jo ennen kuin se ylittää rikoksen kynnystä.

Lue lisää: Yhtäkään henkilö­vakoilu­juttua ei ole mennyt tutkintaan uusien tiedustelu­lakien jälkeen

Hyttisen mukaan maanpetosrikokset ovat olleet Suomessa perinteisesti vähän arkaluontoinen aihe.

”Se johtuu varmaan osittain pitkästä historiasta Neuvostoliiton ja Venäjän ikeessä. Aiheen arkaluontoisuuden voi huomata yhä siitä, miten himmeästi poliisikin näistä asioista yhä tiedottaa.”

millaisesta teosta nyt tutkinnassa olevasta vakoilu­epäilyssä käytännössä voisi olla kyse?

Poliisi ei ole suostunut kertomaan tutkinnassa olevaa vakoiluepäilystä käytännössä mitään, joten rikosoikeuden apulaisprofessorikin voi vain spekuloida.

Hyttinen korostaa kommentoivansa vakoilua yleisellä tasolla. Hänellä ei ole oikeasti tietoa juuri nyt tutkittavana olevasta epäilystä.

Tatu Hyttinen

”Ensim­mäi­se­nä­hän nytkin tietenkin helposti mieleen jokin sotilas­tiedusteluun liittyvä, mutta oikeasti­han vakoilu voi olla paljon muutakin aina tekno­logisesta vakoilusta johonkin maan­puolustukseen liittyvään. Skaala on laaja.”

Hyttinen muistuttaa, että esimerkiksi teknologinen vakoilu ei tarkoita vain yrityssalaisuuksien vuotamista, vaan se voi olla myös toimintaa, jossa vuodetaan Suomesta jotain sellaista tietoa, joka kansallisten intressien vuoksi olisi tarpeellista pitää salassa vierailta valtioilta.

”Voisin hyvin kuvitella, että esimerkiksi suomalaisten teknologiayritysten tietoliikenneyhteydet voisivat kiinnostaa vieraan vallan edustajia”, Hyttinen kuvailee.

Jotain osviittaa siitä, millaisesta toiminnasta nyt tutkinnassa olevasta vakoiluepäilystä voisi olla kyse, voi saada myös siitä, millaisia tapauksia muissa Pohjoismaissa on viime aikoina ollut, Hyttinen sanoo.

Esimerkiksi Ruotsissa kahden veljeksen epäillään vakoilleen kymmenen vuotta Venäjän ja sen sotilastiedustelupalvelu GRU:n hyväksi. Syyttäjä vaatii veljeksille nyt kovia vankeustuomiota.

Norjan turvallisuuspalvelu PST kertoi hiljattain paljastaneensa Tromssan yliopiston tutkijan vakoojaksi. Norjassa poliisi on myös pidättänyt useita ihmisiä sen jälkeen, kun he ovat lennättäneet lennokkeja maanpuolustuksen kannalta strategisesti tärkeiden kohteiden lähellä.

Hyttinen muistuttaa, että Suomen vakoiluepäily on vasta esitutkinnassa.

”Sekin on mahdollista, ettei asia koskaan edes etene syyteharkintaan, vaan esitutkinnassa todetaan, ettei asiassa ole syytä epäillä rikosta.”

Nyt tutkinnassa oleva vakoiluepäily on jo kolmas tällä hetkellä käynnissä oleva maanpetos­rikos­tutkinta. Krp tutkii paraikaa myös epäilyjä luvattomasta tiedustelutoiminnasta ja turvallisuussalaisuuden paljastamisesta.

Vakoilu on näistä vakavin rikos, josta voidaan tuomita vankeusrangaistukseen vähintään yhdeksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi. Myös vakoilun yritys on rangaistava teko.

”Tuomiot vakoilusta ovat ankaria, koska valtio haluaa ymmärrettävästi antaa viestin, että nämä ovat vakavia rikoksia, jotka eivät kannata”, Hyttinen toteaa.

Suojelupoliisi kommentoi Ylelle, että kolmen maanpetosrikosepäilyn ajoittuminen samalle vuodelle on sattumaa.

Hyttinen kuitenkin arvioi, että taustalla voi olla paitsi muutos Suomen turvallisuuspoliittisessa tilanteessa myös uusi tiedustelulaki, joka astui voimaan kesällä 2019.

Uuden tiedustelulain myötä suojelupoliisi pystyy entistä paremmin hankkimaan informaatiota esimerkiksi tietoverkoista kansallisen turvallisuuden nimissä myös silloin, kun kyse ei ole rikoksen estämisestä tai paljastamisesta.

”Uuden tiedustelulain myötä suojelupoliisilla on ollut paremmat mahdollisuudet seurata myös siviilejä. Jos siellä ilmenee toimintaa, jossa on syytä epäillä rikosta, suojelupoliisin tulee siirtää se keskusrikospoliisin tutkittavaksi.”