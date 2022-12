Joulun menoliikenne alkaa toden teolla. Autoilijoiden kannattaa varautua niin vesi-, räntä- kuin lumisateisiinkin.

Lauha sää ottaa käänteen joulua kohti, ja jouluaattoa vietetään koko Suomessa näillä näkymin poutaisessa pakkassäässä.

”Jouluaatto näyttää siltä, että koko maassa olisi etelää myöten pakkasta”, kertoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Tuukka Keränen.

Etelä- ja Keski-Suomessa lämpötila pyörii viiden pakkasasteen molemmin puolin. Lapissa pakkasta on 10–20 astetta.

”Selkeillä alueilla pakkanen voi laskea Lapissa jopa alle 20 pakkasasteeseen”, Keränen sanoo.

Keräsellä on hyviä uutisia: joulu on mitä todennäköisimmin valkea koko Suomessa. Ainoastaan Lounais-Suomessa saadaan jännittää, onko maassa aattona lunta.

”Lounais-Suomessa on muutamia paikkoja, joissa on tällä hetkellä nolla senttiä lunta. Muutenkin Lounais-Suomi on se paikka, missä lunta on vähiten. Siellä on riski, että aattona ei ole lunta.”

Jouluaattona on mahdollista nähdä kirkasta taivasta. Monin paikoin jopa aurinko saattaa pilkistää.

”Etelä- ja Keski-Suomi näyttävät osittain jopa selkeältä, ja aurinkoakin voi näkyä. Pohjois-Suomessa saattaa tulla jouluaattona hajanaisia, kevyitä lumikuuroja.”

Joulupäivä, eli sunnuntai, jatkuu näillä näkymin samankaltaisena. Sunnuntaita vietetään pitkälti poutaisessa pakkassäässä.

Joulun menoliikenne alkaa toden teolla torstaina. Autoilijoiden kannattaakin varautua kaikkialla Suomessa sateisiin, jotka tulevat eri olomuodoissa.

”Torstaina miltei kaikkialla Suomessa tulee jotain taivaalta”, Keränen sanoo.

Erityisesti Pohjois-Suomessa liikkuvien kannattaa varautua kohtaamaan lumisateita matkanteon aikana.

”Oulusta pohjoiseen sataa jonkin verran lunta tälläkin hetkellä. Sillä on jonkin verran vaikutusta ajokeliin”, Keränen sanoo.

Ilmatieteen laitos onkin antanut Pohjois-Pohjanmaalle ja Lappiin varoituksen mahdollisesti vaarallisesta liikennesäästä. Ajokeli on huono lumisateen vuoksi.

Myös Foreca varoittaa autoilijoita lumi-, räntä- ja vesisateista. Etelässä sateet tulevat vetenä, maan keskiosissa kaikissa olomuodoissa.

”Maan eteläosassa keliä heikentävät muun muassa lauha sää ja vesi jäisillä teillä, maan keskiosassa sekä lauha sää että vesi ja lisäksi tienpinnoille kertyvä sohjo”, Forecan meteorologi Joanna Rinne sanoo ennusteessa.

Vielä perjantainakin menoliikennettä haittaa etelässäkin lumeksi muuttuva sade.

Samanlaista lumimyräkkää ei kuitenkaan ole luvassa kuin viime viikolla. Maanantai-iltana pääkaupunkiseudulle iskenyt lumimyrsky sekoitti julkisen liikenteen ja aiheutti useita pieniä liikenneonnettomuuksia.

”Keskisemmässä Suomessa lunta voi tulla joitain senttejä. Aivan eteläisimmässä Suomessa sade voi olla vetisempää”, Keränen kertoo.

”Tuulet ovat aika heikkoja, eikä lunta tule samalla tavalla vaakasuoraan kuin viime viikolla.”

Kohti pakastuvaa talvisäätä siirrytään viimeistään perjantain aikana.

Tällä hetkellä pakkasraja kulkee noin Kainuun korkeudella, mutta perjantaina lännestä virtaava kylmempi ilma tiputtaa lämpötilan pakkaselle eteläisemmässäkin Suomessa.

Keräsen mukaan perjantai-iltana lähes koko maassa ollaan jo pakkasen puolella.