Liikenne- ja viestintäministeriö ei esitellyt kolmea eduskunnan hyväksymää lakia kolmen kuukauden määräajassa presidentille. Oikeuskansleri Tuomas Pöysti piti menettelyä perustuslain vastaisena ja antoi huomautuksen.

Oikeuskansleri Tuomas Pöysti on antanut liikenne- ja viestintäministeriölle huomautuksen siitä, ettei se ollut vienyt kolmea eduskunnan hyväksymää lakia presidentin vahvistettavaksi kolmen kuukauden määräajassa.

Lakia ei voida viedä presidentin vahvistettavaksi enää määräajan jälkeen, vaan asia palautuu eduskunnan käsiteltäväksi.

Pöysti pitää puutetta erittäin vakavana, sillä kyse on perustuslain vastaisesta menettelystä.

"Eduskunnan vastausten esitteleminen tasavallan presidentille lakien vahvistamiseksi perustuslaissa säädetyssä määräajassa on olennaisen tärkeä osa oikeusvaltiossa toteutuvaa demokratiaa. Vahvistamispäätöstä ei voida tehdä enää määräajan päätyttyä. Mikäli määräaikaa ei noudateta, ei myöskään tasavallan presidentin toimivalta pääse toteutumaan.”

Lait koskivat yhteistä ilmailualuetta Euroopan unionin jäsenmaiden ja kolmen eri maan välillä. Maat olivat Armenia, Qatar ja Ukraina.

Ministeriö kertoi laiminlyönnin johtuneen inhimillisestä virheestä, johon myötävaikutti esittelijän poikkeuksellisen suuri työmäärä juuri sillä hetkellä. Vastaavaa laiminlyöntiä ei ollut aikaisemmin tapahtunut.

Ministeriön mukaan kyseisen osaston työmäärä on sittemmin tasaantunut, ja lentoliikenneasioiden hoitoon on lisätty toinen esittelijä. Kaikkien eduskunnan vastausten seurantaa on ministeriössä myös tehostettu.

Pöysti korostaa päätöksessään, että valtioneuvoston on huolehdittava töiden organisoimisesta siten, että eduskunnan vastaukset tulevat esitellyiksi tasavallan presidentille perustuslaissa säädetyssä määräajassa.

Tässä tapauksessa kyse oli kuitenkin inhimillisestä, ainutkertaisesta virheestä. Vastaavia tapauksia ei ole oikeuskanslerinviraston tiedossa. Ministeriö on myös uudistanut työtapojaan, jotta virhe ei uusiutuisi.

Näiden syiden takia Pöysti piti riittävänä huomautuksen antamista.