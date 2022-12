Sisäministeriön mukaan Suomi on valmis vastaanottamaan Virosta 50–100 sotaa pakenevaa ukrainalaista viikossa.

Sisäministeri Krista Mikkosen (vihr) mukaan valtioneuvosto linjasi jo toukokuussa, että Suomella on valmius auttaa sotaa pakenevia myös ottamalla vastaan muista jäsenmaista siirtyviä tilapäisen suojelun piiriin kuuluvia henkilöitä.

Viroon on tullut huomattava määrä ukrainalaispakolaisia maan kokoon nähden, ja paikallinen vastaanottojärjestelmä on kuormittunut.

Pakolaisten tilanteen helpottamiseksi Suomi ja Viro tarjoavat halukkaille mahdollisuutta siirtyä ryhmäkuljetuksilla Suomeen, kertoo sisäministeriö tiedotteessaan.

Asian valmistelu on käynnistetty Viron pyynnöstä ja sitä tehdään yhteistyössä Viron ja Suomen viranomaisten kesken.

Tiedotteen mukaan Suomi on valmis vastaanottamaan 50–100 sotaa pakenevaa ukrainalaista viikossa. Järjestelyn on tarkoitus käynnistyä tammikuun aikana, ja se olisi voimassa toistaiseksi.

Niille ukrainalaispakolaisille, jotka haluavat siirtyä Virosta Suomeen, järjestetään koordinoituja bussi- ja lauttakuljetuksia. Kumpikin maa vastaa omalla alueellaan syntyvistä kustannuksista.

Käytännön valmisteluja tehdään parhaillaan. Maahanmuuttovirasto ja Viron maahanmuuttoviranomaiset laativat tammikuuksi lisäohjeita ukrainalaisille, jotka ovat kiinnostuneita Suomeen siirtymisestä. Toistaiseksi heidän määräänsä on vaikea arvioida.

Tilapäisen suojelun kohderyhmään kuuluvilla on joka tapauksessa mahdollisuus siirtyä haluamaansa EU-jäsenmaahan, mutta koordinoimalla siirtymisiä Viron kanssa Suomen viranomaiset voivat paremmin varautua tilanteeseen.

”Valtioneuvosto linjasi jo toukokuussa, että Suomella on valmius auttaa sotaa pakenevia myös ottamalla vastaan muista jäsenmaista siirtyviä tilapäisen suojelun piiriin kuuluvia henkilöitä. Tämä on osa EU:n yhteisiä toimia. On velvollisuutemme auttaa Ukrainasta sotaa pakenevia”, sanoo sisäministeri Krista Mikkonen (vihr) tiedotteessa.

Noin 46 000 ukrainalaista on hakenut Suomesta tilapäistä suojelua, ja tällä hetkellä uusia hakemuksia rekisteröidään viikoittain arviolta 400–500.

Virossa tilapäistä suojelua on tähän mennessä hakenut noin 41 000 ukrainalaista. Koko EU-alueella tilapäisen suojelun hakemuksia on rekisteröity noin 4 miljoonaa..