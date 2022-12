Presidentti Halonen ja entinen puolustusministeri Jyri Häkämies kiistävät poliittisen ohjauksen Afganistanin suomalaisjoukon taisteluista tiedottamisessa.

Presidentti Tarja Halonen ja entinen puolustusministeri Jyri Häkämies (kok) sanovat, että he eivät ole antaneet poliittista ohjausta suomalaisjoukon taisteluista tiedottamisessa Afganistan-operaation aikana.

”Minä en ainakaan. Minulla ei ole mitään muistikuvaa siitä, että sitä olisi piiloteltu”, sanoo presidentti Halonen.

Halosen mukaan Afganistanin tiedettiin etukäteen olevan vaarallinen.

”Se oli huomattavasti kalliimpi kuin siihenastiset kriisinhallinta­operaatiot. Tiedettiin etukäteen, että se on vaarallisempi mutta siihen koetettiin myös varautua sen mukaisesti.”

HS uutisoi torstaina, että Suomen valtiojohto halusi laimentaa tietoja suomalaisjoukon taisteluista Afganistanissa. Tämä tehtiin rajoittamalla sotatapahtumista tiedottamista. Tieto ilmeni Ulkopoliittisen instituutin maanantaina julkaisemasta tutkimuksesta Suomi Afganistanissa 2001–2021.

Tutkimuksessa kerrotaan, että ”Suomen joukon komentajana työskennelleen haastateltavan mukaan sodankaltaisista olosuhteista raportoitiin niukasti eikä taisteluita korostettu poliittiseen ohjaukseen perustuen, ja toisen haastateltavan kuvaus tuki tätä kertomusta”.

Suomen kannalta kiivaimpien taistelujen aikana Puolustusvoimien ylipäällikkönä toimi presidentti Tarja Halonen, ulkoministerinä Alexander Stubb (kok) ja puolustusministerinä Jyri Häkämies (kok).

Lue lisää: Raportti: Suomen johtajat pimittivät tietoa Afganistanin kauhuista – ”Suomen joukko osallistui toistuvasti tuli­taisteluihin”

”Mitään poliittista ohjausta ei annettu”, sanoo Häkämies. Hän vastasi tekstiviestitse HS:n kysymyksiin.

”En antanut, eikä minun tietääkseni kukaan muukaan. Suomalaisjoukkojen kuumat paikat olivat usein julkisuudessa. Nämä asiat olivat säännöllisesti esillä myös eduskunnassa, ulkoasiain­valiokunnassa ja puolustus­valiokunnassa. Toki sotilaallisissa operaatioissa on ihan turvallisuussyistä omat toimintatapansa, mutta niistä en tiedä.”

Afganistan-tutkimuksen johtava tutkija Katariina Mustasilta sanoi HS:lle, että Afganistanin vaikeutunutta tilannetta ei kohdattu täysin rehellisesti. Hänen mukaansa vallalla oli ylioptimistinen tilannekuva.

”Tilannekuvaa voi väittää liian optimistiseksi, ja sellaiseksi se lopulta myös osoittautui, epärehellisyyttä se ei ollut”, sanoo Häkämies.

Vieläkö ajattelette kuten vuonna 2009, että suomalaiset eivät käyneet Afganistanissa sotaa?

”Olimme mukana kriisinhallintaoperaatiossa, mutta olosuhteet olivat sodanomaiset. Näin se aikanaan päätettiin, kun siitä tehtiin päätös ennen minun aikaani.”

Suomalaiset sotilaat partioivat Mazar-i-Sharifissa vuonna 2009.

Presidentti Halonen sanoo, että ainakin hänelle ja todennäköisesti muullekin poliittiselle johdolle kerrottiin pääsääntöisesti, että Afganistanissa oli tarpeellista olla sen antaman harjoituksen vuoksi.

”Sitten niistä konflikteista, että olivatko ne muuttuneet radikaalisti siitä, mitä ne olivat alkujaan, siihen minulla ei ole muuta vastausta kuin se, että tiesimme sen [operaation] olevan vaarallisempi”, Halonen sanoo.

Halonen sanoo olleensa operaation suhteen epäileväinen, koska se vaati niin paljon varautumista ja tulisi joukon merkitykseen nähden kalliiksi.

”Ihmisillä on erilaisia muistikuvia, mutta siitä, että olisimme tietoisesti antaneet muuta tietoa kuin mitä siellä oli, niin en usko, että unohtaisin sen ottaen huomioon sen epäilyttävän maineen, mikä minulla on ollut operaatioiden suhteen”, Halonen sanoo.

Ulkopoliittisen instituutin tutkimuksen yksi tulos oli se, että tilannekuva Afganistanin operaatiosta oli epärehellinen. Mitä mieltä olette siitä?

”Minulla ei ole ollenkaan sellaista muistikuvaa, mutta sanon myös sen, etten ole lukenut sitä raporttia.”

Halonen sanoo, että hänen pitäisi tarkistaa arkistosta, millaisia tietoja valtiojohdolle silloin annettiin.

”Jos ne olivat epärehellisiä, niin sitten ollaan itsekin oltu epärehellisen tiedon varassa”, Halonen sanoo.

Hän ei kuitenkaan lähde arvailemaan, mistä mahdollinen väärä tieto voisi olla peräisin.

”Kyllä me minun mielestäni kerrottiin ihan normaalisti, mitä tiedossa oli.”

Halonen kehuu yhteistyötään silloisen ulkoministeri Stubbin kanssa.

”Ulkoministeri on tietysti presidentin lähin tietolähde. Kyllä me samalla tavoin ajateltiin”, Halonen kertoo.

HS ei tavoittanut Stubbia kommenttia varten.

Tarja Halonen, teidän viestinne siis on, että poliittista ohjausta ei annettu?

”Ei, ei sellaista, että olisi annettu vääriä tietoja, mutta seuraava kysymys sitten on, että kenellä sitten oli oikea tieto, koska me väitämme, että me emme ole muuttaneet sitä.”

Halonen sanoo, että suomalaisilla oli realistinen käsitys siitä, että kaikkea Afganistanissa tapahtunutta ei tiedetty mutta että se on aika tavallista kriisinhallinnassa. Hänen mukaansa silloin oli käsitys, että Afganistanissa oltiin sodan omaisissa olosuhteissa mutta ei sodassa.

Ulkopoliittisen instituutin johtavan tutkijan Mustasillan mukaan Suomessa ei haluttu korostaa taisteluja ja aseellisia yhteenottoja, koska Suomesta oli lähdetty Afganistaniin tekemään rauhanturvaamista.

Halosen mukaan näin voi olla.

”Mutta sitä ei kyllä tapahtunut poliittisen johdon tai siis ei ainakaan minun taholtani sen kummemmin, mutta ehkä siihen on oikeampi vastaamaan armeija ja Häkämies.”

Suomalaisjoukko oli Afganistanissa sodan kaltaisissa oloissa, Miksi ette käyneet paikan päällä Afganistan-operaatiossa ennen kuin vasta vuonna 2011?

”Tämä on minulle uudenlainen syy, miksi minun olisi pitänyt käydä, mutta en kommentoi sitä sen kummemmin”, Halonen vastaa.

”No joo, en ollut varmaan kauhean innokas lähtemään. En minä kyllä käynyt niissä muissakaan [kriisinhallintaoperaatiossa] kauhean paljon.”

Halonen sanoo tietävänsä, miksi hänen haluttiin olevan Afganistan-operaatiossa näkyvämmin esillä, mutta hän ei halua kommentoida asiaa.