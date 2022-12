Parikymppinen espanjalaismies vangittiin nyt todennäköisin syin epäiltynä terrorismirikokseen kouluttautumisesta. Viime viikolla rikosepäily oli heikompi.

Helsingin käräjäoikeus on jatkanut 21-vuotiaan, terrorismirikokseen kouluttautumisesta epäillyn miehen vangitsemista. Mies on Suomessa asuva Espanjan kansalainen.

Nyt mies vangittiin vahvemmalla perusteella eli häntä on todennäköisiä syitä epäillä rikoksesta. Viime perjantaina hänet vangittiin heikommalla, syytä epäillä -perusteella. Sen perusteella häntä voitiin pitää vangittuna viikon ajan.

Epäillyn rikoksen tekoaika on alkanut kesäkuussa 2021, ja se päättyi viime viikolla, kun poliisi otti miehen kiinni. Epäillyn rikoksen tapahtumapaikaksi on merkitty Helsinki.

Poliisi epäilee, että rikoksesta miehellä on ollut hallussaan ääri-islamistista aineistoa.

Asiaa tutkivat yhdessä keskusrikospoliisi, Helsingin poliisilaitos ja suojelupoliisi. Tutkinta alkoi, kun Helsingin poliisi löysi laite-etsinnän yhteydessä miehen laitteista ääri-islamilaista aineistoa.

”Tutkinta on edennyt hyvin, mutta on edelleen kesken. Poliisi on kuulustellut epäiltyä ja käynyt läpi hänen hallussaan olleesta laitteesta löydettyä materiaalia. Rikosepäily on tutkinnan edetessä vahvistunut, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Masi Puolakka.

Puolakka kertoi viime perjantaina, ettei ole viitteitä mistään konkreettisesta teosta tai siitä, että kenenkään olisi kohdistunut väkivallan uhkaa. Epäilty on poliisin tietojen mukaan toiminut yksin.

Mies on kiistänyt syyllistyneensä rikokseen.