Tulipalo sai alkunsa, kun savusaunaa lämmitettiin. Kukaan ei loukkaantunut palossa.

Savusauna tuhoutui tulipalossa Ristiinassa Mikkelissä jouluaattona iltapäivällä.

Tulipalo oli syttynyt saunan lämmityksen yhteydessä.

”Pääsääntöisesti savusaunat tuppaavat palamaan jossain vaiheessa rakennuksen elinkaarta. Syynä on joko se, että saunaa on lämmitetty liian nopeasti tai liian isoilla tulilla tai sitten on vaan huonoa tuuria ja rakenteet syttyvät palamaan”, päivystävä palomestari Jarno Laikola Etelä-Savon pelastuslaitokselta kertoo.

Savusauna sijaitsi vapaa-ajan asunnon pihapiirissä. Saunasta oli toistakymmentä metriä matkaa lähimpiin rakennuksiin, eikä välitöntä leviämisvaaraa ollut.

Sauna oli kooltaan 2–3 metriä suuntaansa, ja se tuhoutui tulipalossa käyttökelvottomaksi.

”Paksut hirsiseinät jäivät pystyyn, mutta ei siitä enää saunaa tee eikä oikein mitään muutakaan”, Laikola sanoo.

Paikalla oli Laikolan mukaan yksi henkilö. Henkilövahingoilta kuitenkin vältyttiin.

Pelastuslaitos sai hälytyksen kohteeseen noin puoli kolmen aikoihin iltapäivällä.