Oulun Alakylässä sijaitseva noin 130-neliöinen yksikerroksinen omakotitalo tuhoutui asuinkelvottomaksi tulipalossa lauantaina iltapäivällä.

Pelastuslaitos sai Honkasentielle hälytyksen tulipalosta hieman kello neljän jälkeen. Pelastuslaitoksen yksiköiden saapuessa paikalle talo oli jo täyden paljon vaiheessa ja osa talon katosta oli romahtanut.

Pelastuslaitoksen mukaan talossa ei ollut ketään paikalla tulipalon syttyessä.

Päivystävä palomestari ei osannut arvioida, mistä tulipalo on saanut alkunsa. Hänen mukaansa talossa on lämmitetty leivinuunia ja rakennuksessa on ollut sähköt päällä. Tarkempaa syttymissyytä selvitetään myöhemmin.

Omakotitalon omistajat on palomestarin mukaan tavoitettu ja jälkisammutustyöt ovat käynnissä.