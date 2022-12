Main ContentPlaceholder

Kotimaa | Joulu

Sitkeä sairastelu pilasi Olkkosten joulu­suunnitelmat – ”Rajuin flunssa­syksy, mitä meillä on koskaan ollut”

Mari Olkkosen perheessä on sairasteltu pitkin loppuvuotta, ja se pilasi myös perheen joulusuunnitelmat. Liikkeellä on nyt monentyyppisiä viruksia, ja monet sairastavat toisen taudin heti edellisen perään ennen kuin ensimmäisestä taudista on kunnolla ehditty parantua.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Tallenna Kommentoi

Enni (vas.), Mari, Eetu ja Maisa Olkkonen viettämässä joulupäivää.