Suomessa on nyt tuhoutunut jo kolme korvaamatonta puukirkkoa tuhopoltoissa lyhyen ajan sisällä.

Maaliskuussa 2016 tuhoutui Ylivieskan kirkko, joka oli valmistunut 1786. Sen polttaja, vuonna 1989 syntynyt pohjoispohjalaismies tuomittiin syyntakeettomana.

Ylivieskan kirkko ilmiliekeissä pääsiäisenä 2016.

Kiihtelysvaaran kirkko paloi syyskuussa 2018.

Syyskuussa 2018 tuhoutui Kiihtelysvaaran kirkko Joensuussa. Se oli valmistunut vuonna 1770. Vuonna 1988 syntynyt polttaja tuomittiin kahden vuoden ja kahdeksan kuukauden vankeuteen sekä noin kolmen miljoonan euron korvauksiin.

Joulupäivänä 2022 tuhoutui Rautjärven kirkko, joka oli valmistunut vuonna 1881. Sen tekijäksi poliisi epäilee vanhempaa miestä, jonka ruumis löytyi toisen talon palopaikalta.

Kaikki kolme olivat alueidensa vanhimpia rakennuksia sekä maakunnallisesti tai valtakunnallisesti merkittäviä kulttuuriympäristöjä.

Muita merkittäviä kirkkopaloja ovat olleet Tyrvään Pyhän Olavin kirkon tuhopoltto tuolloisessa Vammalassa vuonna 1997 ja Porvoon Tuomiokirkon tuhopoltto vuonna 2006. Molemmat kirkot ovat kivikirkkoja, ja ne rakennettiin uudelleen.

Porvoon Tuomiokirkko paloi varhain aamulla toukokuussa 2006.

Näiden lisäksi moni kirkko ja puukirkko on pelkästään 2000-luvulla joutunut tuhopolttoyrityksen kohteeksi, mistä on selvitty onnella ja palokunnan taidolla ja ripeydellä.

”Hirmuinen määrä yhteistä kulttuuriperintöä on menetetty. Se on nimenomaan paikallisten ihmisten omaa perintöä ja identiteettiä”, sanoo kulttuuriperintöasiantuntija Saana Tammisto Kirkkohallituksesta.

”Kirkot ovat olleet keskeisiä rakennuksia paikkakunnilla, ja paikallisten ihmisten kannalta menetys on aina valtava. Jokainen pystyy samastumaan siihen, että oman kotipaikkakunnan kirkko tuhoutuu.”

Pian Ylivieskan kirkkopalon jälkeen Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö laati kirkkojen paloturvallisuusoppaan Museoviraston, Kirkkohallituksen ja Finanssiala ry:n kanssa. Kirkkohallitus lähetti ohjeen kaikkiin seurakuntiin.

Ja sattumoisin jo ennen Rautjärven paloa Kirkkohallitus ja Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö olivat sopineet tammikuulle yhteisen kokouksen.

Tammiston mukaan jokainen kirkonpoltto välittää viestin siitä, millaista pahoinvointia yhteiskunnassa on.

Suomessa on palanut kolmisensataa kirkkoa myöhäiskeskiajalta lähtien. 2000-luvulla tahti on ollut nopeaa. Miten kauan meillä vielä riittää puukirkkoja?

”Kyllä meillä niitä onneksi vielä on. Mutta yhtään niistä ei ole varaa menettää. Helposti sanotaan, että seinät ovat vain seiniä, mutta kirkkojen kohdalla se ei pidä paikkaansa. Ne kantavat paljon menneistä sukupolvista ja ikuisuuden ajasta.”

Suomessa on noin 800 kirkkoa, joista 560 on suojeltuja. Keskiaikaisia kivikirkkoja on 80. Puurakenteisia kirkkoja on kaikista kirkoista noin puolet.