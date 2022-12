Häiriö ilmeni joulupäivän vastaisena yönä. Ilmatieteen laitoksen mukaan kyse on laitteistohäiriöstä, jonka aiheuttamien ongelmien korjaaminen vie aikaa.

Ilmatieteen laitoksen sää- ja varoitustietojen päivittymisessä on laajan teknisen ongelman vuoksi merkittäviä häiriöitä. Tämä näkyy puutteellisina tietoina muun muassa Helsingin Sanomien sääsivulla.

Vika ilmeni varhain aamuyöstä joulupäivän vastaisena yönä. Ilmatieteen laitoksen mukaan vian juurisyy on saatu paikannettua, ja korjaustyöt ovat käynnissä. Korjaustoimet vievät kuitenkin aikaa.

Ilmatieteen laitoksen palveluista toimivat Ilmatieteen laitoksen verkkosivujen paikallissääpalvelut, varoitukset, lentosääennusteet, -havainnot ja -varoitukset.

Häiriöitä on säähavainnoissa, säätutkakuvissa, sääsatelliittihavainnoissa, Ilmanet.fi-palvelussa, lehtisäätuotannossa ja datan rajapintapalveluissa.

”Osittain sitä [vikaa] on saatu korjattua, mutta se on sekoittanut tuotantojärjestelmiä. Niitä joudutaan korjaamaan yksitellen, joten se on melko hidasta tekemistä. Joudumme myös priorisoimaan korjaustoimia, koska tässä pyhien aikaan ei ole täyttä porukkaa töissä”, kertoo palvelukehitysyksikön päällikkö Mikko Visa Ilmatieteen laitokselta.

Visa ei osaa arvioida, missä aikataulussa vika ja sen aiheuttamat seuraukset saadaan kokonaan korjattua.

Visan mukaan todennäköisesti kyse ei ole Ilmatieteen laitokseen kohdistetusta verkkohyökkäyksestä tai muunlaisesta hyökkäyksestä. Sellaisesta ei ole viitteitä.

”Ei näytä ollenkaan siltä tässä vaiheessa. Toki tsekkaamme, onko voinut olla jotain tällaista. Mutta kyllä se vahvasti näyttää siltä, että se on ihan vikaantumista järjestelmässä", hän sanoo.