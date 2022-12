Koronapandemia kasvatti kahden vuoden ajan voimakkaasti opettajien työuupumusta, heikensi työn imua ja johti lisääntyneisiin alanvaihtoajatuksiin. Nyt tilanne näyttää jo paremmalta.

Vaihteeksi hyviä uutisia koulumaailmasta: opettajien työhyvinvointi on alkanut elpyä, kun koronapandemia on hellittänyt.

Tämä selviää tuoreesta tutkimuksesta, jossa tarkasteltiin opettajien työn imua ja työuupumusta viisi kertaa pandemian aikana kevään 2020 ja loppukevään 2022 aikana.

Tutkimuksen mukaan koronapandemia kasvatti kahden vuoden ajan voimakkaasti opettajien työuupumusta, heikensi työn imua ja johti lisääntyneisiin alanvaihtoajatuksiin.

Opettajien työn imu heikentyi keväällä 2021 ja jatkoi huononemistaan syksyyn 2021 mutta palautui keväällä 2022. Työuupumus taas lisääntyi vuoden 2021 lopussa.

Työn imulla tarkoitetaan myönteistä työhyvinvoinnin tilaa, jota kuvaavat tarmokkuus, omistautuminen ja uppoutuminen. Työuupumus taas on pitkittynyt stressioireyhtymä, jota kuvaavat väsymys, kyyninen suhtautuminen työhön sekä riittämättömyyden kokemukset.

”Syksyllä 2021 tilanne oli jo hälyttävä: silloin jopa 33 prosenttia opettajista koki jonkinasteista uupumusta työssään”, kertoo tutkimusryhmän johtaja, akatemiaprofessori Katariina Salmela-Aro.

”Nyt työn imu on jälleen noussut. Työuupumus laskee hitaammin perässä, mutta senkin osalta tilanne näyttää lupaavalta”, Katariina Salmela-Aro sanoo.

”Toivotaan, että tämä positiivinen kehitys heijastuisi myös oppilaisiin.”

Kyselytutkimus tehtiin yhteistyössä opetusalan ammattijärjestön OAJ:n kanssa, ja siihen osallistui lähes 6 000 opettajaa eri puolelta Suomea. Vastaajista 84 prosenttia oli naisia. Vastaajien keski-ikä oli 49 vuotta.

Koronapandemia rasitti opettajia monella tavalla. Opettajat joutuivat muokkaamaan työtään voimakkaasti ja keksimään nopealla aikataululla uusia tapoja opettaa. Moni opettaja joutui ottamaan uudenlaisen digiloikan.

Tämä kaikki heijastui opettajien työhyvinvointiin heikentävästi.

Salmela-Aron mukaan keskeisiä seikkoja opettajien jaksamisessa olivatkin hyvät pedagogiset ja digitaaliset taidot sekä se, saivatko he tukea ja mentorointia muuttuneen tilanteen keskellä.

”Tosin Suomessa opettajilla on jo lähtökohtaiset hyvät digitaaliset taidot verrattuna moniin muihin maihin”, Salmela-Aro huomauttaa.

Pandemia vaikutti heikentävästi myös kouluihin työyhteisöinä: vähensi yhteenkuuluvuuden tunnetta ja kollegiaalista tukea.

”Opettajien huoli opiskelijoista kasvoi pandemian aikana, ja se vaikutti varmasti monen omaankin jaksamiseen”, Salmela-Aro sanoo.

Tutkimuksessa havaittiin, että myös suurempi covid-19-stressi oli yhteydessä huonompaan työn imuun ja pahempaan työuupumukseen.

”Toisilla oli suurempi huoli omasta tai läheisten terveydestä kuin toisilla. Siihen, miten hyvin uudenlaisessa tilanteessa jaksoi, vaikuttivat varmasti myös monet muut henkilökohtaisen elämän seikat”, Salmela-Aro pohtii.

Myös opettajien henkilökohtaisilla ominaisuuksilla oli merkitystä. Hyvinvointia pandemian keskellä tukivat muun muassa hyvä työ- ja etätyökyky, hyvät sosiaaliset taidot, utelias mieli, sisu, sinnikkyys ja resilienssi eli joustavuus tai kriisinsietokyky.

”Erityisesti resilienssi toimii tärkeänä varantona pandemian aikana. Ihmiset ovat erilaisia, ja pandemiassa opettajien yksilölliset erot korostuivat. Toiset pärjäsivät ihan hyvin, toisilla haasteita oli enemmän.”

Silläkin oli merkitystä, miten koulua johdettiin.

”Hyvä ja motivoiva rehtori saattoi pelastaa paljon.”

Tutkimuksessa tarkasteltiin myös koulutusasteen vaikutusta opettajien työhyvinvointiin. Pandemian edetessä työuupumuksen vaihtelu lisääntyi. Esimerkiksi peruskoulun 7.–9. luokan sekä ammattikoulujen opettajat kokivat vähäisempää työn imua ja voimakkaampaa työuupumusta verrattuna peruskoulun 1.–6. luokkien opettajiin.

”Tähän saattoi vaikuttaa se, että alakouluissa oltiin lähiopetuksessa lukuun ottamatta lyhyttä jaksoa keväällä 2020. Ammattikouluissa taas opetetaan paljon konkreettisia kädentaitoja, joita on vaikeampi opettaa etänä”, Salmela-Aro sanoo.

Salmela-Aron mukaan opettajien työhyvinvoinnin muutoksissa pandemian aikana on tunnistettavissa selkeästi neljä vaihetta: sokki, reaktio, käsittely ja toipuminen.

”Keväällä 2022 opettajat olivat siirtyneet jo toipumisvaiheeseen, kun työn ilo alkoi palautua ja uupumus laskea.”

Huonompi uutinen on se, että rehtoreiden osalta palautumista ei kuitenkaan ole ollut vielä havaittavissa.

”Pandemia on ollut kriisi, jossa rehtoreilla on ollut iso johtamisvastuu. He ovat olleet vastuussa muiden hyvinvoinnista, ja ehkä siinä omasta työhyvinvoinnista huolehtiminen on unohtunut”, Salmela-Aro pohtii.

Rehtoreita kuormittaa tällä hetkellä myös opettajapula.

Opettajien työssä jaksamista on käsitelty viime aikoina paljon myös julkisuudessa. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että ennen koronapandemiaa valtaosa opettajista koki työn imua mutta lisääntyvää opettajien uupumusta oli myös ollut havaittavissa.

Nyt tutkittiin nimenomaan pandemian vaikutusta opettajien työhyvinvointiin, mutta siihen vaikuttavat toki monet muutkin seikat. Koulut ovat työyhteisöjä, joissa kaikki vaikuttavat toisiinsa. Jos opettajat voivat huonosti, se säteilee myös oppilaisiin – mutta myös päinvastoin, Salmela-Aro sanoo.

”Lisääntynyt eriarvoisuus Suomessa on uusi, koulumaailmaan yhä vahvemmin vaikuttava ilmiö, josta tarvitaan lisää tutkimusta. Alueelliset ja koulukohtaiset erot näkyvät jo opettajien hyvinvoinnissa.”

Nyt tehdyn tutkimuksen tavoitteena oli myös kartoittaa, millaista tukea opettajat tarvitsevat poikkeusoloissa. Tulosten avulla voidaan tukea opettajien työhyvinvointia mahdollisesti tulevissakin kriisitilanteissa.

Työhön liittyvien vaatimusten ja voimavarojen välinen epäsuhta on keskeinen työuupumusta lisäävä tekijä. Pandemia kasvatti vaatimuksia opettajia kohtaan, mutta joskus vaatimustasoa voi olla järkevää laskea.

”Kriisitilanteessa on olennaista priorisoida tärkeimmät asiat ja keskittyä niihin. Opettajien työhön pitää myös saada lisää resursseja ja voimavaroja, joilla voidaan ennaltaehkäistä työuupumuksen kehittyminen ja olla näin valmiimpia tuleviin kriiseihin”, Salmela-Aro sanoo.

Tällä hetkellä tutkimuksessa on menossa vielä kuudes keräys, jonka tuloksista kuullaan ensi vuoden puolella.

Salmela-Aron näkemys tilanteesta on kuitenkin toiveikas: opettajien tulokset ovat pysyneet hyvinä, vaikka pandemian jälkeen maailma on kohdannut tukun uusia haasteita ja ne voivat heijastua myös opettajien työhyvinvointiin.

”Koronapandemia kulutti monen opettajan voimavarojen varannon loppuun. Nyt olisi tärkeää panostaa sen uudelleen rakentamiseen esimerkiksi lisäkoulutuksen avulla. Sitoutuneet, hyvin koulutetut ja innostuneet opettajat ovat kuitenkin suomalaisen koulujärjestelmän kivijalka.”