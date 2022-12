Ajokeli on nyt laajalti huono, teiden liukkaus aiheuttanut useita onnettomuuksia

Etelä- ja Keski-Suomen teillä on tällä hetkellä liukasta sään lauhtumisen takia. Huono ajokeli on aiheuttanut myös useita liikenneonnettomuuksia.

Etelä- ja Keski-Suomessa on tällä hetkellä varsin huono ajokeli teiden liukkauden vuoksi.

Fintrafficin tieliikennekeskuksen liikenneoperaattorin Kimmo Fagerin mukaan teiden pinnat ovat muuttuneet nopeasti liukkaiksi sään lauhtuessa.

”Ajokeli on Pohjois-Suomen alueella vielä ihan ok, mutta Etelä- ja Keski-Suomessa on kauttaaltaan huono ajokeli”, hän sanoo.

Myös Ilmatieteen laitos on antanut laajalti eteläiseen ja keskiseen Suomeen varoituksen mahdollisesti vaarallisesta liikennesäästä. Ilmatieteen laitoksen mukaan ajokeli on huono jäätävän tihkusateen, lumi- tai räntäsateen ja sään lauhtumisen vuoksi, mikä lisää onnettomuusriskiä.

Kannattaako tässä tilanteessa edes lähteä tien päälle?

”Jos lähtöä pystyy siirtämään, niin se on ilman muuta parempi. Huomisaamuna tilanne voi olla jo toisenlainen”, Fager sanoo.

Liikennemäärät pääteillä ovat Fagerin mukaan tällä hetkellä varsin tavanomaisia, eikä erityisiä ruuhkia ole.

”Joulun paluuliikenteen pahimmat ruuhkatkin olivat maanantaina illansuussa.”

Tiistaina iltapäivällä on sattunut useita pienempiä ja suurempia liikenneonnettomuuksia, joista ainakin osassa syynä on ollut liukas keli.

Esimerkiksi Viitostiellä Leppävirralla tapahtui tiistaina iltapäivällä kolari, jossa oli pelastuslaitoksen mukaan osallisena noin kymmenen henkilöautoa ja kaksi raskasta ajoneuvoa. Pelastuslaitoksen mukaan loukkaantuneita on useita.

Pohjois-Savon pelastuslaitoksen riskienhallinta­päällikön Lauri Holapan mukaan vallitsevat keliolosuhteet ovat onnettomuuspaikalla erittäin vaikeat. Tie on jäinen ja liukas, minkä lisäksi ilmassa on pöllyävää lunta.

Pälkäneellä valtatie 12:n ja ja Hämeenlinnantien risteyksessä taas sattui hieman ennen kello viittä henkilöauton ja raskaan ajoneuvon välinen kolari.

Sisä-Suomen poliisilaitoksen mukaan raskas ajoneuvo oli kulkenut valtatie 12:ta Pälkäneen suunnasta. Onnettomuus sattui, kun Tuuloksen suunnasta lähestynyt vastaantuleva henkilöauto alkoi heittelehtiä ja törmäsi raskaan ajoneuvon keulaan. Poliisin mukaan henkilöauton kuljettaja kuoli tapahtumapaikalla.

Mikkelissä henkilöautoilija ja kuorma-autoilija ajoivat kylkikolarin Uuden Ristiinantien ja Anttolantien risteyksessä noin kello neljän aikaan.

Pelastuslaitoksen mukaan kaksi neljästä henkilöautossa ollutta henkilöä loukkaantui lievästi ja heidät kuljetettiin sairaalaan tarkastettavaksi. Henkilöauto myös vaurioitui onnettomuudessa ajokelvottomaksi. Poliisi selvittää onnettomuuden syytä tarkemmin.

Noin puoli viiden aikaan linja-auto suistui ojaan Heinävedellä Vallantiellä. Suistuminen tapahtui noin 20 kilometriä ennen Karviota Joensuusta päin mennessä.

Pelastuslaitoksen mukaan linja-auton kyydissä oli yhteensä 30 henkilöä kuljettaja mukaan lukien. Onnettomuudessa ei kuitenkaan aiheutunut henkilövahinkoja. Pelastuslaitoksen mukaan ajokeli oli tapahtuma-aikaan huono lumisateen ja liukkaan tien takia.

Lisäksi Pohjanmaan pelastuslaitos tiedotti auton suistuneen tieltä Kolmostiellä hieman ennen kello neljää tien liukkauden takia. Onnettomuudessa ei aiheutunut henkilövahinkoja.