Kiina ilmoitti maanantaina höllentävänsä maan kovia koronarajoituksia. Finnair odottaa, että kiinalaisten vapaa-ajanmatkustus lisääntyy kevään ja erityisesti kesän aikana.

Lentoyhtiö Finnair odottaa kiinalaisten Suomeen kohdistuvan vapaa-ajanmatkustuksen lisääntyvän kevään ja erityisesti kesän aikana.

Kiina ilmoitti maanantaina höllentävänsä maan kovia koronarajoituksia. Se luopuu karanteeni­määräyksestä, jota se on noudattanut ulkomailta maahan saapuvien matkustajien osalta.

Uutistoimistojen mukaan rajoitusten helpottaessa myös maan matkailuala heräilee pitkään jatkuneesta horroksesta.

Koronarajoitukset eristivät kiinalaiset muusta maailmasta lähes kolmeksi vuodeksi. Nyt kiinalaisten matkailuintoa on vaikea hillitä: matkailusivustoilla käytiin ahkerasti heti vuorokauden vaihduttua tiistaiksi, jolloin rajoitukset poistuivat.

Vain puoli tuntia sen jälkeen, kun Kiina ilmoitti höllentävänsä rajoituksia, matkahakukone Ctripin kohdehaut olivat Reutersin mukaan kymmenkertaistuneet.

Lue lisää: Kiinan kolmen vuoden korona­sulku ohi: Lentohakujen määrä kasvoi hetkessä 850 prosenttia

Kiinan ilmoittamat matkustusrajoitusten lievennykset eivät ole vielä aiheuttaneet piikkiä Finnairin lentovarauksissa, mutta lentojen hauissa näkyy jo kasvua, kertoo Finnairin viestintäpäällikkö Kaisa Tikkanen HS:lle sähköpostitse.

”Asiakkaat odottanevat vielä ennen varausten tekemistä virallista ohjeistusta Kiinan viranomaisilta. Viranomaisohjeistus ei vielä ole täsmentynyt, ja erityisesti kiinalaiset matkailijat odottavat selkeitä ohjeita”, Tikkanen kertoo.

Koronaviruspandemian aikaisten rajoitusten aikana Finnairin Kiinan-lennoilla on matkustanut pääasiassa työmatkustajia Kiinasta Eurooppaan.

”Matkustusrajoitusten lieventyessä myös vapaa-ajan matkustuksen odotetaan lisääntyvän erityisesti kevään ja erityisesti kesän aikana”, Tikkanen kertoo.

Finnair lentää tällä hetkellä kahdesti viikossa Shanghaihin. Tikkasen mukaan lentojen määrän lisäämiseen vaikuttavat paitsi kysyntä, myös se, miten Kiina antaa lupia lentää eri kentille.

Ennen joulua Finnair kertoi tiedotteessaan lisäävänsä lentoja Helsingin ja keskeisten Aasian kohteiden välillä kesäkaudelle 2023. Esimerkiksi Hongkongiin Finnair lentää kesäkaudella päivittäin.

Samalla kun Kiinassa höllennetään rajoituksia, koronavirustartuntojen määrä on alkanut levitä maassa vauhdilla.

Esimerkiksi Yhdysvallat on kertonut vaativansa Kiinasta saapuvilta lentomatkustajilta negatiivista tulosta koronavirustestistä 5. tammikuuta alkaen. Myös Italia määrää Kiinasta tuleville pakolliset koronavirustestit, koska Kiinassa tartunnat ovat lisääntyneet räjähdysmäisesti.

Uutistoimisto Bloombergin mukaan kahdella Milanoon Kiinasta saapuneella lennolla jopa puolella matkustajista todettiin koronavirustartunta.

Suomessa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ei toistaiseksi suosittele rajoituksia Kiinasta tuleville matkustajille. Tutkimusprofessori Hannu Kiviranta sanoi keskiviikkona STT:lle, että rajoilla tehtävillä toimenpiteillä on hyvin vaikea torjua viruksen leviämistä.

”Mikä on rajoitusten lopullinen hyöty, se on kysymysmerkki.”

Kivirannan mukaan riskiryhmään kuuluva väestö on Suomessa hyvin suojattu rokotteilla. Kiinassa nyt liikkuvaa omikronvarianttia on ollut Suomessa jo pitkään, ja moni on sen täällä jo sairastanut.

”Kiinassa ei ole tiedossa sellaista uutta varianttia, joka kiertäisi suojan”, Kiviranta sanoo.

THL:n terveysturvaajat-osaston johtaja Otto Helve kertoi HS:lle viime viikolla, että Suomella on koronavirustartuntoja tällä hetkellä niin paljon omastakin takaa, etteivät Kiinasta tulevat tartunnat muuttaisi kokonaisuutta.

Euroopan tautikeskus (ECDC) on niin ikään arvioinut, etteivät Kiinan kasvavat tapausmäärät todennäköisesti vaikuta koronaviruksen esiintyvyyteen Euroopassa.

Finnairin Tikkanen kertoo yhtiön noudattavan viranomaisten ohjeita ja vaatimuksia koronaviruksen suhteen.

”Mikäli Kiinan tai Suomen viranomaiset asettavat uusia matkustusvaatimuksia tai -suosituksia, toimimme niiden mukaisesti”, hän kertoo viestissään.