Kritiikkiä saanut palvelu, jossa voi kirjoittaa terveiset ukrainalaiseen ammukseen, on ruuhkautunut muun muassa suomalaisten viesteistä.

Jo noin 600 suomalaista on lähettänyt terveisensä venäläisille miehittäjille Ukrainassa kirjoituttamalla lahjoitusta vastaan viestin kranaatin tai muun ammuksen päälle.

Ukrainan armeijaa avustava vapaaehtoisyhteisö Signmyrocket.com tarjoaa mahdollisuutta tukea Ukrainan armeijaa ostamalla tavallaan mainostilaa vaikkapa kranaatin kylkeen. Kyseisen kranaatin Ukrainan armeija sitten ampuu kohti vihollistaan.

Lahjoitusta vastaan lahjoittaja lupaa toimittaa kuvan tekstistä ja joskus myös videon tilanteesta, jossa ammus laukaistaan.

Suomalaislahjoitus murhattujen ukrainalaisten puolesta.

Lopuksi lahjoittaja voi sitten halutessaan julkaista omissa somekanavissaan kuvan terveisistään. Sellaisia näkyi varsinkin joulun aikana suomalaisessa Twitterissä.

Palvelu on jälleen yksi esimerkki ukrainalaisten taitavasta sosiaalisen median hyödyntämisestä. Somen käyttäminen on myös aiheuttanut kritiikkiä.

Jokainen lahjoittaja tekee itse moraalisen pohdintansa siitä, haluaako lähettää viestinsä ammuksissa, joita näytetään todella käytettävän tappamiseen Ukrainan taistelukentillä.

Kampanjan takana olevaa yhteisöä edustava Anton Sokolenko kertoo HS:lle sähköpostitse, että suomalaisia osallistujia on noin 600. Suomalaisia edellä lahjoittajien kotimaista on vain Yhdysvallat. Taakse jäävät esimerkiksi Ruotsi ja Puola.

Sokolenkon mukaan suomalaiset ovat lähettäneet terveisiään yli 140 000 dollarin arvosta. Rahat on hänen mukaansa käytetty Ukrainan armeijan hyväksi. HS ei ole pystynyt tarkistamaan hänen kertomaansa.

Sokolenkon mukaan palvelu on pahasti ruuhkautunut.

”Suuren kysynnän vuoksi meillä on juuri nyt pitkä jono, jossa on 1 100 tilausta. Voi siis kestää kaksi kuukautta, että tilaus täytetään”, hän kertoo.

On myös ohitusjono, jolla voi yrittää saada terveisensä lähtemään esimerkiksi tiettyyn päivään mennessä, mutta sekin on hänen mukaansa ruuhkautunut.

HS pyysi Sokolenkolta esimerkkejä teksteistä, joita suomalaiset ovat halunneet ammuksiin kirjoituttaa. Vastauksena tuli kymmenittäin tekstejä.

HS ei ole nähnyt ammuksia, niiden tekstejä eikä niiden kirjoitustilanteita Ukrainassa, vaan vain kuvia niistä.

Terveiset Helsingistä.

Sotavuodet ja musta huumori näkyvät useissa teksteissä.

Teksteissä toivotetaan venäläisille miehittäjille yhtä lailla hyvää kuin huonoa uutta vuotta, muutamissa myös räjähtävää uutta vuotta. Monissa venäläisiin viitataan örkkeinä.

Ytimekkäimmästä päästä ovat esimerkiksi: Perkele, Hyvää kotimatkaa, Menkää pois ja ikiklassikko Tulta munille!.

Moni toivoo Putinille lähtöä.

Moni lähettäjä esiintyy pelkällä etu- tai lempinimellään. Yksi suku on tehnyt lahjoituksen monen polven nimissä.

”Ile” on maksanut kokonaisesta haupitsin putkesta, jossa nyt lukee Ile sanoo moi!. Haupitsi on Yhdysvaltain lahjoittama ja ukrainalaisten ylistämä M777-malli.

Ile-niminen lahjoittaja sai nimensä amerikkalaisen haupitsin putkeen 5 000 dollarilla.

Sokolenko kertoo, että suomalainen lahjoittaja maksoi tästä tekstistä 5 000 dollaria. Lahjoittaja sai myös videon, jossa haupitsi ampuu 155-millisiä kranaattejaan.

Mainintoja teksteissä saavat myös kesän 1944 tunnetut taistelupaikat Karjanlankannaksella, kuten Ihantala ja Kuuterselkä. Muutama vaikuttaa lähettäneen terveisensä sotaveteraanisukulaisensa muistoksi.

Jotkut tervehtivät paikkakunnan nimissä: Terveisiä Kintaudelta, Terveisiä Naruskalta. Muutama firmakin rakennus- ja it-alalta on osallistunut hankkeeseen.

Jotkut ovat valinneet kieleksi suomen sijasta englannin.

Up yours Putin, Go home and throw Putin out, Incoming!

On myös hyvin alatyylisiä ilmauksia.

Sitten on otoksia suomalaisesta kirjallisuudesta. Nämä kirjoitukset ovat näkyneet Twitterissä vuodenvaihteen tienoilla eivätkä siis ole osa esimerkkejä, joita Sokolenko lähetti.

”Voi jesus kun on hautova ilama.” Se on peräisin Antti Tuurin Pohjanmaa-kirjasta ja -elokuvasta.

”Sie hitto ammuit miul jakkooksen ja siint hyväst mie sahaan siult puol päätä poi.” Se on peräisin Tuntemattoman sotilaan alikersantti Antero Rokalta.

Siitä, mihin lahjoitetut rahat menevät, on takuuna kerääjän ilmoitus, eikä lahjoittajalla ole keinoja varmistua rahan perillemenosta tai kohteesta. Lahjoittaja siis itse päättää, miten vakuuttava toimija kerääjä on.

Sokolenkon mukaan raha menee vuonna 2014 perustetulle, Armeijan avustuskeskus -nimiselle, Tšerkasyssa toimivalle järjestölle, joka avustaa sotilaita, veteraaneja ja heidän omaisiaan. Hän myös kertoo, että rahalla esimerkiksi ostettiin hiljattain varaosia haupitseihin.

Sokolenkon mukaan tekstitettyjä ammuksia lähtee matkaan kaikilla rintamilla.

Signmyrocket-sivujen laskurin mukaan kampanja on kerännyt jo yli miljoona dollaria noin neljällä tuhannella tervehdyksellä. Näillä varoilla se on hankkinut yli 80 autoa, yli 60 lennokkia ja Starlink-yhteyksiä armeijalle.

Yhteisön antamien hintaesimerkkien mukaan teksti tavalliseen 155-milliseen kranaattiin maksaa 200 dollaria ja tarkempaan M982 Excalibur -kranaattiin 700 dollaria. Noin 20 000 dollarilla saa tekstinsä MiG-29-hävittäjään.