Kotimaa | Taudit

Jopa kolmen epidemian yhdistelmä piinaa nyt Suomea – Tautiaallon kestoa ei osaa ennustaa kukaan

Influenssakausi on alkanut. Tartuntojen määrä on kasvanut jyrkästi koko Suomessa, ja samanaikaisesti on liikkeellä useita viruksia, jotka aiheuttavat influenssan kaltaista tautia. Myös koronavirus jyllää yhä.

Influenssa alkaa tyypillisesti nopeasti nousevalla korkealla kuumeella. Muita oireita ovat lihaskipu, päänsärky ja huonovointisuus. Useimmissa tapauksissa hoidoksi riittää oireenmukainen hoito.