Viikon alussa Etelä- ja Länsi-Suomessa sataa lunta, loppuviikosta koko maassa voi olla jopa 15–20 astetta pakkasta.

Vuoden ensimmäinen päivä on kulunut aurinkoisessa säässä ja pikkupakkasessa isossa osassa maata. Aurinko on paistanut laajalti maan etelä- ja keskiosissa. Pohjoisessa on ollut pilvisempää ja satanut lunta.

Ensi viikolla säätilassa tapahtuu selkeä käänne. Sää kylmenee merkittävästi koko maassa, aina eteläisintä Suomea myöten.

Maanantaina pakkasta on koko maassa. Ilmatieteen laitoksen mukaan etelässä ja länsirannikolla lämpötila vaihtelee nollan ja viiden pakkasasteen välillä. Muualla Suomessa mitataan noin 5–10 pakkasastetta.

”Aurinkoista on laajalti huomennakin, mutta lännessä alkaa pilvisyys lisääntyä ja illasta sinne tulee lumisateita”, kertoo meteorologi Eveliina Tuovinen Ilmatieteen laitokselta.

Maanantain ja tiistain välisenä yönä sää jatkaa pilvistymistään. Lumisateet leviävät laajemmalle. Lunta sataa etenkin maan etelä, länsi- ja keskiosissa. Vielä on epävarmaa leviävätkö sateet Itä-Suomeen saakka.

Sakein lumisadepäivä on tiistai, jolloin pohjoisessakin tulee pieniä lumisateita.

”Sadealue jää pyörimään maan etelä- ja keskiosan ylle tiistaina. Vielä keskiviikkonakin taitaa tulee rippeitä”, Tuovinen sanoo.

Lunta sataa parista sentistä kymmeneen senttiin.

”Ajoittain lunta voi kunnolla pyryttää, mutta se [lumisadealue] jää siihen maan etelä- ja keskiosan päälle satamaan itsensä kuivaksi. Sitten se heikkenee vähitellen”, meteorologi kertoo.

Tällä hetkellä Ilmatieteen laitos ennustaa, että ajokeli on etenkin tiistaina huono tai erittäin huono isossa osassa eteläistä ja keskistä Suomea. Ajokeli on huono suunnilleen Kokkola–Savonlinna-linjan eteläpuolella. Erittäin huonoa ajokeliä ennustetaan Uudenmaan ja Keski-Suomen väliselle alueelle.

Kun lumisateet viimein keskiviikon myötä väistyvät, pohjoinen virtaus leviää koko maahan. Sää kylmenee selvästi.

Torstai on poutainen pakkaspäivä koko maassa. Torstaina koko maassa, myös etelässä, voidaan mitata noin kymmenen asteen pakkaslukemia.

”Perjantaina voidaan jo etelässäkin kolkutella 20 asteen pakkasia”, Tuovinen sanoo.

Koko viikonloppu perjantaista sunnuntaihin on kylmä kautta maan. 15–20 pakkasasteen lukemat ovat mahdollisia etelässäkin.

Tuovisen mukaan loppuviikon ennustettavuudessa on vielä epävarmuuksia, mutta varmaa on, että sää kylmenee selvästi koko Suomessa.

Paikallisiin pakkasasteisiin vaikuttaa muun muassa pilvisyys. Pilvinen sää hillitsee pakkasen kiristymistä. Siellä missä sää on selkeä, sää kylmenee eniten.