Luvassa on kylmää ja tuuletonta säätä. Ilmatieteen laitos on arvioinut energiasään muuttuvan erittäin huonoksi.

Nyt alkaa luminen, kylmä ja tuuleton viikko.

”Torstaista eteenpäin saa varautua pureviin pakkasiin myös maan eteläosassa”, sanoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Iiris Viljamaa.

Koska kylmä sää lisää lämmityskustannuksia ja tuuleton sää vähentää tuulivoimaloiden energiantuotantoa, Ilmatieteen laitos on arvioinut energiasään muuttuvan viikon puolivälissä erittäin huonoksi.

Vaikka ennuste ei suoraan kerro sähkön kallistuvan, se on kuitenkin hyvinkin mahdollista. Kriittisiä päiviä saattavat olla etenkin kylmät perjantai ja lauantai.

Pakkassää jatkuu ensi viikkoon, mutta pahinta purevuutta kuitenkin taittaa maanantaina voimistuva etelänpuoleinen virtaus.

”Myös tuulituotanto helpottaa selvästi ensi viikon alussa”, Viljamaa sanoo.

Maanantaina tapahtui koko maassa käänne kohti kylmempää ja lumisempaa säätä. Maan yli lounaasta kohti itää liikkuva sadealue voi tuoda ennusteiden mukaan tiistaiksi paikoin jopa runsaita lumisateita.

Turussa ja Uudellamaalla lunta sataa jo tiistain vastaisen yön aikana noin 5–10 senttiä. Päivän aikana sateet muuttuvat sakeiksi ja ajokeli muuttuu erittäin huonoksi.

”Syynä on päivän aikana Etelä-Suomen yli pyyhkäisevä matalapaine.”

Ilmatieteen laitos on antanut tämän vuoksi varoitukset erittäin huonosta ajokelistä ja suuresta onnettomuusriskistä Uudellemaalle, Varsinais-Suomeen, Kanta-Hämeeseen ja Pirkanmaalle. Ajokeli on huono myös Päijät-Hämeessä, Satakunnassa, Etelä-Pohjanmaalla ja Keski-Suomessa.

Keskiviikkona lumisateet jatkuvat maan etelä- ja keskiosissa heikentyneinä. Kyse on kuitenkin lähinnä sattumista siellä täällä.

Kun matalapaine ja sadealueet väistyvät, alkaa pakkanen kiristyä.

Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa 10–15 pakkasasteet kiristyvät jo tiistain vastaisena yönä 20 pakkasasteeseen.

Etelämpään on ennustettu alkuviikoksi 3–10 pakkasastetta. Kylmää kyytiä on tiedossa perjantaista alkaen.

”Etelässä viikon kylmimmät päivät ovat perjantai ja lauantai. Perjantaiksi on ennustettu -15, jopa -20 astetta akselille Turusta Lappeenrantaan.”

Yöllä elohopea laskee 20 pakkasasteeseen.

Pohjoisemmaksi mentäessä on vielä kylmempää. Jyväskylän korkeudelta Lappiin on ennustettu 20–25 pakkasastetta. Yöllä pakkasta on Etelä-Lapissa jopa 30 pakkasastetta.

Lauantaiksi maan eteläosiin on myös ennustettu 20 astetta pakkasta ja muualle Suomeen 20–25 pakkasastetta. Sunnuntain vastainen yö on aavistuksen lauhempi, sillä pakkasasteita on ennustettu noin 15 maan eteläosiin ja 15–20 muualle Suomeen.

Vaikka viikko on kylmä, ei se ole täysin poikkeuksellinen, Viljamaa kertoo.

”Ennustettu ylin lukema on kuitenkin harvinaisen kylmä. Tavanomaista kylmempää on etenkin Etelä-Pohjanmaalla, jonne on ennustettu perjantaiksi 25 pakkasastetta.”

Mitä pidemmälle ennusteissa mennään, sitä hankalammaksi ennustaminen käy. Nyt näyttää kuitenkin siltä, että ensi viikon puolivälissä Suomeen saattaa sataa lisää lunta useamman sentin kertymä.