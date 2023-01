Vaikeavammaisen tuolihissi omakoti­talon yläkertaan ei ole välttämätön, koska hänelle voidaan tehdä soveltuvat tilat omakoti­talon alakertaan, päätti korkein hallinto-oikeus.

Kuntayhtymä ei ole velvollinen kustantamaan vaikea­vammaiselle tuolihissiä omakoti­talon yläkertaan, päätti korkein hallinto-oikeus (KHO).

Vuosikirja­päätöksen mukaan tuolihissiä ei voitu pitää välttämättömänä asunnon muutostyönä, kun vaikea­vammaiselle oli järjestettävissä hänen yksilölliset tarpeensa huomioon ottavat tilat pohja­kerroksesta. KHO:n vuosikirjapäätökset ovat päätöksiä, joilla KHO katsoo olevan yleistä merkitystä tai merkitystä lain soveltamiselle muissa samanlaisissa tapauksissa.

Valittaja on nuori aikuinen, joka asuu vanhempiensa kanssa kaksikerroksi­sessa, uudehkossa omakoti­talossa. Hänellä on keskivaikea älyllinen kehitysvamma, raajojen jäykkyyttä aiheuttava toispuoleinen CP-oireyhtymä sekä määrittämätön epilepsia. Hänellä on ongelmia tasapainon kanssa.

Vaasan hallinto-oikeudessa perhe voitti jutun. Hallinto-oikeuden mukaan nuoren huoneen ja harrastetilan siirtäminen alakertaan olisi muun perheen kannalta kohtuutonta.

Kuntayhtymä valitti päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Sen mielestä nuoren huone voidaan siirtää alakertaan vanhempien makuuhuoneen paikalle.

KHO:ssa keskeinen kysymys oli, voitiinko tuolihissiä pitää välttä­mättömänä tavanomaisista elämän toiminnoista suoriutumisen kannalta.

KHO totesi, että vaikka nuori voi tuettuna kävellä portaat, epilepsia­kohtaukset tekevät siitä vaikeaa. Hän on saanut portaissa liikkuessaan useamman kerran kohtauksia, joten kiipeäminen ei ole turvallista.

Perheen mukaan alakerran vanhempien makuuhuone yksistään on liian pieni, jotta sinne saisi nuoren kaikki huonekalut mukaan lukien hissisängyn ja television peli­konsoleineen.

KHO totesi, että tavanomaisia elämän toimintoja ei voida arvioida pelkästään perustarpeiden kannalta. Arviointiin vaikuttavat myös vammaisen yksilölliset olosuhteet, kuten tässä tapauksessa nuoren peliharrastus.

Nuorelle voitiin kuitenkin järjestää tarpeita vastaavat tilat alakerrasta huonejärjestystä muuttamalla.

Muutos ei vastaa perheen alkuperäisiä suunnitelmia, ja se vaikuttaisi perheen muiden jäsenten huoneisiin ja oleskeluun. Tämä ei kuitenkaan tee tuolihissistä vammaispalvelu­laissa tarkoitettua välttämätöntä muutos­työtä.

Kuntayhtymä ei siis ole velvollinen korvaamaan tuolihissin kustannuksia.