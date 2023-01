Verohallinto on lähettänyt joulukuussa kirjeitä verotuksen oikaisusta. Kirjeen muotoilu voi vaikuttaa siltä, että osa kansalaisista olisi saamassa mittavia veronpalautuksia. Verottajan mukaan kirjeen lupailemissa summissa on kuitenkin usein kyse senteistä.

Osa veronmaksajista on saanut verottajalta ennen joulua kirjeen, joka on saattanut näyttää siltä, että tulossa olisi mittavia veronpalautuksia.

Eräässä Helsingin Sanomille kerrotussa tapauksessa kirjeen vastaanottaja oli alkuun luullut saavansa yli 2 000 euron palautuksia verottajalta.

Kyseessä oli joulukuun alussa saatu päätös, jonka otsikko kuului juhlallisesti: Verohallinnon päätös verotuksen oikaisusta. Sama päätös oli lähetetty myös vastaanottajan Omavero-palveluun.

Päätöksessä kerrottiin, että vastaanottajan sairausvakuutusmaksun laskennassa on havaittu virhe, minkä takia verotusta oikaistaan.

Kirjeessä oli kaksi saraketta aiemmin vahvistetusta määrästä ja oikaistusta määrästä. Niiden alla luki ”palautettava määrä yhteensä”, jonka summa oli 2 076,30 euroa.

Missään kohtaa kirjettä ei kuitenkaan mainittu maksupäivää, mikä sai vastaanottajan epäilykset heräämään.

Verohallinnon johtava veroasiantuntija Sami Varonen kertoo, että kirjeessä on kyse periaatteessa varsin tavanomaisesta verotuksen oikaisusta.

Yleisesti päätös verotuksen oikaisusta on lähinnä tiedonanto Verohallinnon tekemästä päätöksestä eikä vastaanottajalle aina ole luvassa palautuksia tai mätkyjä – ainakaan välittömästi.

Verohallinto voi omasta aloitteestaan oikaista verotusta sen jälkeen, kun verotus on päättynyt.

”Me voimme ja meidän pitääkin oikaista verotusta, jos siinä havaitaan virhe. Verotusta voidaan oikaista kolmen vuoden ajan verotuksen päättymisestä”, Varonen sanoo.

Syitä verotuksen oikaisulle on monia. Jo mainitun sairausvakuutusmaksun laskennan lisäksi virhe voi olla sattunut vaikkapa siinä, että Verohallinto ei ole saanut ajoissa tai lainkaan tietoonsa kaikkia verotukseen vaikuttavia asioita esimerkiksi kyseisen henkilön tuloista.

Varonen ei osaa sanoa, kuinka monelle suomalaiselle on joulukuussa lähetetty päätös verotuksen oikaisusta. Oikaisuja tehdään muinakin vuodenaikoina, mutta pääasiassa marras–huhtikuun välisenä aikana.

Verotusta voidaan oikaista niin verovelvollisen hyväksi kuin vahingoksikin. Oikaisut voivat kuitenkin olla niin pieniä, että rahaa ei liiku välittömästi suuntaan tai toiseen. Oikaisu pitää joka tapauksessa aina tuoda verovelvollisen tietoon.

”Kirjeen funktio on se, että se täyttää lain kirjaimen. Sen pyhin olemus on se, että jos oikaistavaa havaitaan, päätös on tehtävä ja kirje on lähetettävä”, Varonen sanoo.

”Vaikka oikaisu verovelvollisen hyväksi olisi vain euron tai sentin luokkaa, se on korjattava, vaikka oikaisu ei tosiasiassa aiheuttaisi minkäänlaista rahaliikennettä.”

Jos palautuksen määrä on alle kymmenen euroa, sitä ei makseta. Mikäli lisäpalautuksen määrä oikaistussa verotuksessa on tätä pienempi, summat jäävät odottamaan tulevia palautuksia.

Varonen ymmärtää, että oikaisupäätöksen muotoilu saattaa hämmentää ihmisiä, sillä kirjeessä on mukana niin aiemmin vahvistettu verolaskelma kuin oikaistukin.

Vahvistetussa laskelmassa näkyy niin sanottu alkuperäinen veronpalautus tai jäännösvero, eli mätkyt. Nämä näkyvät myös oikaistussa verotuspäätöksessä, mutta yleensä oikaisu ei johda merkittäviin lisäpalautuksiin tai -mätkyihin.

Varonen kertoo eräästä oikaistusta verotuspäätöksestä, jossa se, kuinka paljon kyseisen henkilön olisi tarvinnut maksaa veroja, muuttui hieman verovelvollisen hyödyksi. Seurauksena oli 62 sentin lisäpalautus, jota ei hänelle kuitenkaan heti maksettu.

”Toki päätös voisi olla sen suhteen informatiivisempi, että kerrotaan, että päätös on tehty, mutta se ei aiheuta teidän osaltanne mitään lisäsuorituksia. Tai että tästä ei oikeasti tule välittömästi mitään palautuksia.”

Alun esimerkissä sekä oikaistun laskelman että vanhan laskelman luvut olivat tismalleen samanlaisia.

”Se kuulostaa siltä, että tällaisilla tiedoilla ei pitäisi muodostua oikaisupäätöstäkään. Tai sitten kyseessä voi olla ihan erikoistapaus, jossa muutoksia on molempiin suuntiin ja luvut ovat tismalleen kumonneet toisensa”, Varonen sanoo.

Varosen mukaan Verohallintoon on tullut hyvin vähän palautetta siitä, että päätöskirjeet olisivat hämmentävästi muotoiltuja.

”Ihmiset ovat tottuneet siihen, että meiltä tulee päätöspostia ja välillä oikaisupostiakin”, hän sanoo.

”Mutta kyllä tätä varmaan on syytä tarkastella, että voitaisiinko tämän päätöksen tekstiasua jotenkin selventää, että hämmennykseltä vältyttäisiin.”