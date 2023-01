Pelastuslaitos sai hälytyksen keskisuuresta raideonnetto­muudesta Iissä noin kello kolmelta maanantaina iltapäivällä.

Iissä Pohjois-Pohjanmaalla on tapahtunut matkustajajunan ja moottorikelkan yhteentörmäys, kertoo Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen päivystävä palomestari.

Pelastuslaitoksen tiedotteen mukaan moottorikelkan kuljettaja oli ehtinyt hypätä kyydistä ennen törmäystä ja tilanteesta selvittiin pienillä vaurioilla.

Kuljettaja on ensihoidon tarkastettavana, mutta hän selvisi vähällä.

Onnettomuus tapahtui Ymmyrkäisen kohdalla. Pelastuslaitos sai hälytyksen keskisuuresta raideonnettomuudesta Iissä noin kello kolmelta maanantaina iltapäivällä.

VR:n liikennetiedotteiden mukaan Intercity 23 -juna Helsingistä Rovaniemelle on noin tunnin myöhässä onnettomuuden takia. Pelastuslaitos kertoi neljän aikaan lähettämässään tiedotteessaan, että juna on edelleen paikoillaan törmäyksen vuoksi, mutta on ajokunnossa ja jatkaa matkaa hetken kuluttua.