Poikkeuksellinen huumevyyhti on etenemässä syyteharkintaan. Poliisi on takavarikoinut useita sarjatuliaseita, runsaasti dopingaineita, 44 000 euroa käteistä rahaa sekä useita autoja ja moottoripyöriä.

Iso huumausaine­rikoskokonaisuus etenee syyteharkintaan, tiedottaa Sisä-Suomen poliisi.

Tiedotteen mukaan Sisä-Suomen poliisi on tutkinut vuosina 2021–2022 laajaa huumausaineisiin, ampuma-aseisiin sekä dopingaineisiin liittyvää rikosepäily­kokonaisuutta.

Poliisi epäilee, että Suomeen tuotiin syksyn 2021 ja kesän 2022 välisenä aikana yhteensä 54 kiloa amfetamiinia ja 2 kiloa kokaiinia. Poliisi arvioi, että huumausaineiden katukauppa-arvo olisi ollut noin kolme miljoonaa euroa.

Poliisi epäilee, että huumeet tuotiin Ruotsin kautta Suomeen.

Poliisi on takavarikoinut rikosepäilyyn liittyen noin 30 kiloa amfetamiinia. Lisäksi poliisi on takavarikoinut useita sarjatuliaseita, runsaasti dopingaineita, 44 000 euroa käteistä rahaa sekä useita autoja ja moottoripyöriä.

Rikosepäilyyn liittyen takavarikoitiin muun muassa aseita.

Rikosepäily­kokonaisuuteen liittyy poliisin tiedotteen mukaan yli kymmenen epäiltyä, joista seitsemän on edelleen tutkintavankeudessa. Epäillyt ovat iältään noin 30–40-vuotiaita.

”Poliisin käsityksen mukaan epäillyillä on ollut tietyt johtosuhteet ja hierarkia siten, että kahdella epäillyllä on ollut aktiivisin rooli päätöstentekijöinä. Lisäksi on ollut toteuttajaporukkaa, joka on osallistunut esimerkiksi aineiden sekä rahavarojen siirtelyyn ja säilyttämiseen”, tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Ari Rutanen sanoo poliisin tiedotteessa.

Keskisuomalainen kertoi aiemmin omiin tietoihinsa pohjautuen, että epäillyistä yksi kuuluu Puolustusvoimien kantahenkilökuntaan Jyväskylän varuskunnassa ja toinen työskentelee terveydenhoitajana Jyväskylän kaupungin palveluksessa. Kolme epäillyistä on lehden mukaan toiminut järjestyksenvalvojina.

Rutanen vahvistaa HS:lle, että nyt tiedotetuissa rikosepäilyissä on kyse samasta rikoskokonaisuudesta. Hän ei kuitenkaan ota kantaa epäiltyjen taustoihin. Rutasen mukaan epäillyt rikokset eivät liity epäiltyjen töihin tai ammatteihin.