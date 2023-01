Etenkin Yhdysvalloissa leviävä koronaviruksen XBB.1.5-alavariantti voi olla seuraavan tartunta-aallon aiheuttaja Suomessakin.

Maailmalla leviää uusi koronaviruksen alavariantti XBB.1.5, jota on kutsuttu myös lempinimellä ”Kraken”. Variantti on levinnyt etenkin Yhdysvalloissa.

Suomessa uuden alavariantin aiheuttamaa koronatautia ei tiettävästi ole vielä todettu.

Nimensä variantti on saanut vanhojen tarinoiden merihirviöstä.

Tärkein seikka, jonka Helsingin yliopiston zoonoosivirologian professori Olli Vapalahti haluaa uudesta variantista sanoa on se, että viruksen muuntuminen ja uusien alavarianttien syntyminen on normaalia.

Olli Vapalahti

”Tämäntyyppisten ihmiskunnassa leviävien hengitystieinfektioiden tulee muuttua, jotta ne voivat säilyä. Tätä tapahtuu koko ajan ja tapahtuu oletettavasti jatkossakin. Emme vielä tiedä, mihin varianttien muutosvauhtiin koronavirus asettuu”, Vapalahti sanoo.

Toiseksi hän haluaa painottaa, että rokotteilla ja sairastamalla saatu immuniteetti antaa suojaa myös tämän variantin aiheuttamalta vakavalta taudilta.

Mitä muuta variantista tiedetään?

Mahdollinen uuden aallon aiheuttaja

Uusi variantti kuuluu XBB-linjaan, joka löydettiin elokuussa Intiassa. Linja syntyi alunperin kahden omikronin alavariantin BA.2.10.1:n ja BA.2.75:n yhdistelmänä eli se on niin sanottu rekombinantti.

XBB.1.5. eli ”Kraken” on XBB:n alalinja, jossa on tapahtunut mutaatioita.

” ”Voi olla seuraavan tartunta-aallon aiheuttaja Suomessakin.”

Viruksella pitää olla jokin ominaisuus, jolla se säilyy populaatiossa kilpailijoitaan paremmin.

”Laboratoriotutkimusten perusteella näyttää siltä, että immuunisuojan väistäminen ja vielä edeltäjäänsäkin herkempi tarttuvuus ovat XBB.1.5:n ominaisuudet”, Vapalahti sanoo.

”Tämän vuoksi se voi olla seuraavan tartunta-aallon aiheuttaja Suomessakin.”

Hänen mukaansa on kuitenkin ennenaikaista sanoa, milloin näin voisi käydä.

Osa maista vaatii Kiinasta matkustavilta koronatestiä

XBB-linjaa on tähän mennessä todettu eri puolella maapalloa: muun muassa Intiassa ja Singaporessa, Yhdysvalloissa ja Kiinassa.

Uusi variantti on sytyttänyt jälleen keskustelun siitä, tulisiko matkustamista rajoittaa tai joistakin maista saapuvilta vaatia koronatestejä rajalla.

Vaikka varianttia on jo todettu useassa maassa, etenkin Kiinassa nollapolitiikasta luopumisen jälkeen alkanut epidemiapyrskähdys on herättänyt huolta variantin leviämisestä.

Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen (ECDC) mukaan Kiinasta matkustavien järjestelmällinen testaus ole tarpeen. ECDC:n arvion mukaan eurooppalaisten rokotuskattavuus ja immuniteetti Kiinassa esiintyviä variantteja vastaan on suhteellisen hyvä.

Samaa mieltä on Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Terveysturvaajat-osaston johtajan Otto Helven arvion mukaan Suomessa on koronavirus­tartuntoja tällä hetkellä niin paljon omastakin takaa, etteivät Kiinasta tulevat tartunnat muuttaisi kokonaisuutta.

Uutistoimistojen AFP:n ja Reutersin mukaan muun muassa Yhdysvallat, Italia, Britannia, Kanada, Japani, Australia, Ranska, Intia, Taiwan, Marokko ja Israel ovat kertoneet vaativansa Kiinasta matkustavilta tulosta negatiivisesta koronatestistä.

”Näkisin, että on enemmän hyötyä kuin haittaa kohdistaa toimia vain yhteen maahan. Se voi johtaa siihen, ettei uusista havaituista varianteista pian viestitä yhtä avoimesti”, Vapalahti sanoo.

Koronapandemian aikana on jo useamman kerran voitu todeta, että rajoilla tehtävillä toimenpiteillä on hyvin vaikea torjua koronaviruksen leviämistä.

Ei aiheuta erityisen vaarallista tautia

Tämän hetkisen tiedon mukaan XBB-linjan aiheuttama tauti ei ole erityisen vaarallinen.

”Emme tiedä, aiheuttaako tämä pahempaa tautia, mutta ei ole syytä olettaa suojan vakavalta taudilta kärsineen muihin kiertäviin variantteihin verrattuna”, Vapalahti sanoo.

Esimeriksi korkean rokotekattavuuden Singaporessa XBB:n aiheuttama epidemia ei tiettävästi aiheuttanut vakavien tautimuotojen osuuden kasvua.

WHO ei ole listannut alavarianttia XBB.1.5 huolestuttavien varianttien listaan vaan variantti on yhä tehostetun seurannan listalla. Vapalahden mukaan on mahdollista, että alavariantti on saanut juuri nyt paljon eri uutismedioissa palstatilaa, sillä se alkoi levitä Yhdysvalloissa.

”Toki uusia koronaviruksen kehittymistä on syytä seurata, jotta voidaan ennakoida mahdollisia tautiaaltoja.”

XBB.1.5-tartunnat vain ajan kysymys Suomessa

Myös Suomessa on esiintynyt XBB-linjan varianttien aiheuttamia tartuntoja jo lokakuusta asti. THL:n seurannan mukaan XBB-tartuntojen osuus on pysytellyt noin 10 prosentissa.

"Krakenia” Suomessa sekvensoiduista koronanäytteistä ei ole vielä löydetty. Vapalahden mukaan tämä on kuitenkin vain ajan kysymys.

Sekvensointi laahaa aina hieman tautitilannetta jäljessä.

”Jos Suomessa todettaisiin XBB1.5-variantin aiheuttama tartunta, tieto saataisiin sekvensoimalla noin 2–3 viikon viiveellä näytteenotosta”, kertoo THL:n erikoistutkija Laura Kalin-Mänttäri sähköpostitse.

Suomessa on yli puolen vuoden ajan ollut valtaviruksena omikronin alavariantti BA.5 ja siitä kehittyneet alalinjat. Toisaalta moni suomalainen sairasti viime keväällä näitä aiemmin valtaviruksena olleen BA.2.:n aiheuttaman koronataudin.

Koska XBB.1.5 on yhdistelmä kahta eri BA.2.-linjan alavarianttia, voisikohan keväällä sairastettu tauti antaa parempaa vastustuskykyä myös uutta varianttia vastaan?

”Hankala sanoa kyllä tai ei. Toki BA.2. on lähempänä XBB-linjaa ja aikaisemmista tartunnoista tiedetään, että mitä samankaltaisempia taudin aiheuttajat ovat, sitä parempi suoja tartuntaa vastaan on. Toisaalta tähän vaikuttaa myös se, paljonko sairastetusta taudista on kulunut aikaa. Emme tiedä vielä tarpeeksi.”