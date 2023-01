HS:n tilaajat pääsevät lukemaan The Economistin Maailma 2023 -liitettä verkossa suomeksi.

Kansainvälisen The Economist -lehden vuosittain tuottama erikoisliite Maailma 2023 ilmestyy suomeksi tänään.

HS:n tilaajat pääsevät lukemaan koko aikakauslehden digitaalisesti maksutta. Näköislehti avautuu tästä linkistä tai HS:n sovelluksen Lehdet-osiosta.

Lisäksi HS julkaisee alkuvuoden aikana yksittäisiä näytteitä Maailma 2023 -lehdestä.

Lehti ennustaa ja analysoi seuraavan vuoden isoja uutistapahtumia, trendejä ja muutoksia. Tämän vuoden liite keskittyy tekemään selkoa toisiinsa kiertyvistä akuuteista kriiseistä ja siitä, mihin ne voivat johtaa. Liitteessä analysoidaan niin Ukrainan sotaa ja geopoliittista tilannetta, talouden kriisiä ja inflaatiota sekä energiakriisiä. Ytimessä on kysymys siitä, miten nämä kietoutuvat toisiinsa.

The Economistin toimittajien lisäksi Maailma-liitteessä näkemyksiään ja ennustuksiaan esittävät tänä vuonna muun muassa New Yorkin pormestari Eric Adams sekä muusikko ja aktivisti Brian Eno.

The Economistin seuraavaa vuotta ennustava erikoisliite on järjestyksessään jo 37. numero. Suomessa liitteen julkaisee ruotsalainen InPress, joka on myös suomentanut liitteen ja tuottanut Suomea vuonna 2022 käsittelevän osion. Osiossa on mukana myös HS:n analyysi vuoden 2023 eduskuntavaalien asetelmista.