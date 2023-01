Apotin järjestelmätoimittaja korjaa vikaa, mutta korjauksen kesto on auki. Taustalla on potilaiden hyväksymistä vaativa muutos Kanta-järjestelmässä.

Päivystyksissä ja lääkärinvastaanotoilla on jouduttu vuoden ensimmäisinä päivinä hankaluuksiin, sillä osalla potilaista heidän muualla tehdyt potilaskertomuksensa eivät näy lääkärille suoraan järjestelmästä.

Tiedot eivät ole siirtyneet terveystietojärjestelmä Kannasta Apotti-järjestelmään, jos siirron hyväksyntä on yritetty tehdä lääkärin vastaanotolla.

”Tässä on ollut todella paljon ongelmia kaikilla Apottia käyttävillä alueilla. Tilanne on todella ikävä. Nyt vika on kuitenkin löytynyt ja sitä korjataan parhaillaan”, sanoo Apotin asiakaskokemusjohtaja Ulla Kuukka.

Kanta-järjestelmää hallinnoi Kansaneläkelaitos, joka on nyt yhdessä Apotin järjestelmätoimittajan kanssa löytänyt järjestelmän vian. Korjauksen aikataulu on kuitenkin epäselvä.

”En usko, että vika saadaan korjatuksi tänään mutta niin pian kuin mahdollista se tehdään”, Kuukka sanoo.

Tietokatkoksen taustalla on niin sanottu Kanta-informointi. Hyvinvointialueiden aloitettua potilaan pitää hyväksyä Kanta-informointi, jotta tiedot erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välillä kulkevat myös tämän vuoden puolella.

Ongelmat koskevat etenkin iäkkäitä ihmisiä, jotka eivät ole itse verkossa Omakanta-järjestelmässä ole tietojen siirtoa pystyneet hyväksymään.

Heille, jotka eivät ole hyväksymistä tehneet verkossa Omakannassa, hyväksymisen tekee lääkäri tämän vuoden ensimmäisellä lääkärikäynnillä. Nyt lääkärien tekemät hyväksyminen ei ole tallentunut Apottiin.

Tämä on aiheuttanut vuoden ensimmäisinä neljänä päivänä hankalia hoitotilanteita, kun lääkärit eivät ole pystyneet näkemään ihmisten aiempia lääkärimerkintöjä. Tietojen jääminen piiloon on hankaloittanut potilaiden hoitoa myös päivystyksissä, jonne tuodaan etenkin iäkkäitä ihmisiä.

”Koska vastaanotoilla tehdyt Kanta-informointien hyväksymiset eivät ole tallentuneet, se on hidastanut järjestelmän käyttöä muutenkin”, Apotin asiakaskokemusjohtaja Ulla Kuukka sanoo.

Apotti-järjestelmä on käytössä Husissa, Helsingissä, Vantaalla, Kauniaisissa ja Keravalla.

Ulla Kuukan mukaan vastaanotoilla on yritetty ratkaista ongelmaa niin, että on menty Omakantaan, mutta Kanta-informoinnin tallentuminen sitäkin kautta tapahtuu viiveellä, joten se ei ole auttanut akuutissa tilanteessa.

Apotti-järjestelmä on herättänyt syksyn mittaan laajaa kritiikkiä etenkin lääkäreiden keskuudessa. Muiden muassa Vantaa-Keravan aluevaltuusto on linjannut, että asiakas- ja potilasjärjestelmä Apotin ongelmien korjaaminen on Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen ensi vuoden työlistan kärjessä.

Aluevaltuusto kirjasi joulukuussa vuoden 2023 budjettiin varautumisen myös Apotista luopumiseen, jos riittäviä korjauksia ei onnistuta toteuttamaan.

Kela kehottaa kaikkia Omakantaa käyttäviä suomalaisia tutustumaan Kanta-informointiin Omakannassa ja hyväksymään sen.

